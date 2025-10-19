HOTΕΛ ΕΛVIRA: Νέα σπαρταριστά bloopers που έγιναν viral στα social media

Η νέα κωμική σειρά του MEGA, HOTΕΛ ΕΛVIRA, έκανε πρεμιέρα αρχές Οκτώβρη, φέρνοντας μια άκρως καλοκαιρινή, ανάλαφρη και γεμάτη θετική ενέργεια αύρα στην τηλεόραση. Τι καλύτερο, λοιπόν, από το να δούμε τι συμβαίνει όταν τα φώτα σβήνουν;

Το MEGA προσφέρει λίγη ακόμη χαρά στους φανατικούς της σειράς, μέσα από σύντομα bloopers από τα γυρίσματα, τα οποία έχουν γίνει viral στα social media του σταθμού.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Ελίζα Σκολίδη μπορεί να έχουν ανοίξει ένα ρομαντικό μέτωπο σύμφωνα με την πλοκή που αναμένεται να είναι κάθε άλλο παρά ανέφελο, όμως πίσω από τις κάμερες, οι δύο ηθοποιοί, όπως και το σύνολο του καστ, αποδεικνύουν πως το κλίμα στα γυρίσματα ήταν εξαιρετικό.

Τι είναι τα bloopers και γιατί μας αρέσουν

Τα bloopers (γκάφες ή αστοχίες) είναι τα σύντομα, χιουμοριστικά αποσπάσματα που περιέχουν ακούσια λάθη του καστ ή του συνεργείου. Πρόκειται για στιγμές που ο ηθοποιός ξεχνά τα λόγια του, αδυνατεί να συγκρατήσει τα γέλια του (το λεγόμενο «corpsing»), ή όταν συμβαίνουν ευτράπελα όπως πτώσεις σκηνικών και άγαρμπες κινήσεις.

Ο βασικός λόγος της απήχησής τους, από τότε που έγιναν δημοφιλή τη δεκαετία του 1950, είναι η αυθεντικότητα που προσφέρουν και φυσικά η ματιά στο backstage μιας αγαπημένης σειράς. Το κοινό διασκεδάζει βλέποντας τους ηθοποιούς να «χαλούν» τον ρόλο τους και να δείχνουν την πιο προσιτή, αληθινή τους πλευρά.

Ευτράπελα από το «HOTΕΛ ΕΛVIRA»

Από τα σύντομα βίντεο με τις «κακοτοπιές» της περασμένης εβδομάδας φαίνεται ξεκάθαρα πως οι ηθοποιοί διασκέδαζαν με την καρδιά τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Μπορείτε να δείτε μερικές από τις πιο ξεκαρδιστικές στιγμές εδώ:

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Ελίζα Σκολίδη μοιάζουν να απολαμβάνουν κάθε τους λήψη μαζί, ακόμη κι όταν η κλακέτα τούς κάνει… νερά. Τα χαμόγελα και τα γέλια είναι ασταμάτητα ακόμα και ανάμεσα στον Γκαλ Ρομπίσα και την Ελπίδα Νικολάου, παρόλο που η Ντίνα δεν θέλει ούτε να βλέπει τον αιθεροβάμονα Γιάννη, σύμφωνα με το σενάριο του HOTΕΛ ΕΛVIRA.

Απολαυστική είναι και η Άννα Κουρή στον ρόλο της Νούλης, όταν ξεχνά με κωμικό τρόπο το όνομα του ρόλου του Γιωργή Τσουρή με τον οποίο είναι στριμωγμένη πίσω από μια πόρτα.

O… γυμναστηριακός Ορέστης Χαλκιάς πρέπει να παίρνει την απαραίτητη πρωτεΐνη, όμως δυσκολεύεται να θυμηθεί τη σωστή ατάκα. Από την άλλη, πολλές φορές ένα μικρό χαρτομάντηλο αρκεί για να διακοπεί η σκηνή.

Άλλες φορές, μπορεί όλα να πάνε όπως πρέπει, όμως μια τιράντα δεν θέλει να κάτσει φρόνιμη στο πουκάμισο του Βαγγέλη Δαούση.

