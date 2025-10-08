HOTΕΛ ΕΛVIRA bloopers: Τα σπαρταριστά στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του πρώτου επεισοδίου

Μπορεί να είναι η πιο κλισέ φράση της ελληνικής τηλεόρασης, όμως στην περίπτωση της σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA αποδεικνύεται πέρα για πέρα αληθινή: περνάνε καλά, και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Τα bloopers που δημοσιεύτηκαν στα social media του MEGA από το πρώτο επεισόδιο της σειράς έρχονται να το επιβεβαιώσουν με τον πιο απολαυστικό τρόπο. Γέλια που διακόπτουν το γύρισμα, μικρά απρόοπτα και στιγμές αληθινής χημείας ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτουν το κλίμα πίσω από τις κάμερες – ένα περιβάλλον γεμάτο ενέργεια, χαρά και συνεργασία.

Οι συντελεστές του HOTΕΛ ΕΛVIRA έχουν ήδη μιλήσει για τα πολύωρα γυρίσματα και τις αντίξοες συνθήκες – καθώς πολλές σκηνές του «καλοκαιριού» γυρίστηκαν στην καρδιά του χειμώνα – όμως το αποτέλεσμα δικαιώνει απόλυτα τον κόπο τους. Η σειρά κατάφερε να φέρει το καλοκαίρι μέσα στο φθινόπωρο και να παρασύρει το κοινό στη δροσερή, feel-good αύρα της από το πρώτο κιόλας επεισόδιο και την έφερε στην κορυφή της τηλεθέασης.

Τα bloopers δεν είναι απλώς αστείες στιγμές, αλλά η πιο ειλικρινής ματιά στη χημεία και τη θετική διάθεση μιας ομάδας που αγαπά αυτό που κάνει. Και αν κάτι είναι σίγουρο, είναι πως στο HOTΕΛ ΕΛVIRA, το χιούμορ – μπροστά και πίσω από τις κάμερες – δεν λείπει ποτέ.

Νέα επεισόδια HOTΕΛ ΕΛVIRA Τετάρτη και Πέμπτη

Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» άνοιξε τις πόρτες του και οι τηλεθεατές έκαναν check-in στην all inclusive κωμωδία της σεζόν, που επιστρέφει με νέα επεισόδια το βράδυ της Τετάρτης και της Πέμπτης στις 21:00 στο MEGA.

Η μυστηριώδης εξαφάνιση τετραγωνικών και η καταγγελία στην πολεοδομία δημιουργούν άμεσο κίνδυνο για τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Ο έρωτας ανάμεσα στον Χάρι και την Ελβίρα φουντώνει με ένα κρυφό φιλί, μέσα στο χάος της υποχρεωτικής άσκησης πυρασφάλειας.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της εβδομάδας:

Επεισόδιο 3 – «Δέκα Τετραγωνικά Υπόθεση» (Τετάρτη 8 Οκτωβρίου):

Όλοι προσπαθούν να κρύψουν τετραγωνικά, όμως η Ελβίρα αντιμετωπίζει το παράδοξο να φαίνονται στα χαρτιά του ξενοδοχείου λιγότερα τετραγωνικά από όσα είναι πραγματικά. Ο Φίλιππος φοβάται μεταφυσικούς παράγοντες, ενώ ο Παντελής που το μαθαίνει, κάνει με τη βοήθεια του Ηλία ένα ανώνυμο τηλεφώνημα-καταγγελία. Το θέμα του χώρου όμως το έχει πάρει ζεστά και ο Γιάννης που ανεβάζει στόρι από κάθε γωνιά του κτιρίου, την ώρα που η Νούλη σπεύδει να εφαρμόσει κάθε συμβουλή του Φενγκ Σούι για να ρέει η επιτυχία στον χώρο. Εκείνο όμως που πραγματικά ρέει είναι παράσιτα στους σωλήνες την ώρα ακριβώς που καταφθάνει ο υπεύθυνος της πολεοδομίας για επιτόπια έρευνα…

Γκεστ Επεισοδίου: Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος (Λαυρέντης Μπακάκος, υπάλληλος πολεοδομίας)

Επεισόδιο 4 – «Φωτιά στα μπατζάκια μας» (Πέμπτη 9 Οκτωβρίου):

Η έλξη Χάρι και Ελβίρας είναι πια έντονη και αμοιβαία, και η Ελβίρα κάνει το παν για να κρατήσει τη σχέση τους μέσα σε αυστηρά επαγγελματικά πλαίσια. Το υποχρεωτικό σεμινάριο πυρασφάλειας για να πάρει το ξενοδοχείο άδεια λειτουργίας προσγειώνει στο ξενοδοχείο τον σκληροπυρηνικό εκπαιδευτή Κράλη. Ο Παντελής με τη Λαμπρινή φροντίζουν να σαμποτάρουν τη διανομή πυροσβεστήρων στο «Ελβίρα». Έτσι, όταν η Νούλη προσπαθεί πεισματικά να μαγειρέψει για να εντυπωσιάσει, ένα βραχυκύκλωμα προκαλεί πραγματική πυρκαγιά. Αυτό όμως που φαίνεται να έχει μόλις ανάψει είναι ο έρωτας του Χάρι για την Ελβίρα με ένα κρυφό φιλί τους μέσα στο χάος της άσκησης πυρασφάλειας…

Γκεστ επεισοδίου: Γιώργος Τριανταφυλλίδης (Κράλης, εκπαιδευτής πυρασφάλειας), Θανάσης Ζερίτης (Λάκης)

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA