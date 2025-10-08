Δέκα Τετραγωνικά Υπόθεση: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του HOTΕΛ ΕΛVIRA

Η Ελβίρα ξεκινά έναν άνισο αγώνα να ανοίξει ξανά το ξενοδοχείο στο νέο επεισόδιο του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» απόψε στις 21.00, στο MEGA.

Μια αναντιστοιχία στα τετραγωνικά του ξενοδοχείου προκαλεί αναστάτωση σε όλη την ομάδα και δίνει την ευκαιρία στον Παντελή να βάλει ένα ακόμη εμπόδιο στην Ελβίρα. Την ίδια ώρα, ο Θεμιστοκλής καλείται να λύσει το άμεσο πρόβλημα των σωληνώσεων πριν φτάσει ο επιθεωρητής της πολεοδομίας.

Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA», ο πιο hot τουριστικός προορισμός στην ελληνική τηλεόραση, μας υποδέχεται κάθε Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00 στο MEGA.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Επεισόδιο 3 – «Δέκα Τετραγωνικά Υπόθεση»

Όλοι προσπαθούν να κρύψουν τετραγωνικά, όμως η Ελβίρα αντιμετωπίζει το παράδοξο να φαίνονται στα χαρτιά του ξενοδοχείου λιγότερα τετραγωνικά από όσα είναι πραγματικά.

Ο Φίλιππος φοβάται μεταφυσικούς παράγοντες, ενώ ο Παντελής που το μαθαίνει, κάνει με τη βοήθεια του Ηλία ένα ανώνυμο τηλεφώνημα-καταγγελία. Το θέμα του χώρου όμως το έχει πάρει ζεστά και ο Γιάννης που ανεβάζει στόρι από κάθε γωνιά του κτιρίου, την ώρα που η Νούλη σπεύδει να εφαρμόσει κάθε συμβουλή του Φενγκ Σούι για να ρέει η επιτυχία στον χώρο.

Εκείνο όμως που πραγματικά ρέει είναι παράσιτα στους σωλήνες την ώρα ακριβώς που καταφθάνει ο υπεύθυνος της πολεοδομίας για επιτόπια έρευνα…

Γκεστ Επεισοδίου: Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος (Λαυρέντης Μπακάκος, υπάλληλος πολεοδομίας)

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

#Hotελ