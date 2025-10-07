HOTΕΛ ΕΛVIRA: Πρεμιέρα με κορυφή στην τηλεθέαση για τη νέα σειρά του MEGA

Το MEGA έφερε πίσω το καλοκαίρι στη μικρή οθόνη και οι τηλεθεατές χάρισαν την πρωτιά στον πιο hot τουριστικό προορισμό της ελληνικής τηλεόρασης, το HOTΕΛ ΕΛVIRA.

Η πρεμιέρα της all inclusive κωμωδίας της σεζόν κέρδισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού και κατέλαβε την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης, με ποσοστό 21,9% στο δυναμικό κοινό 18-54. Το HOTΕΛ ΕΛVIRA προπορεύτηκε του ανταγωνισμού στη ζώνη μετάδοσής του το βράδυ της Δευτέρας, με τουλάχιστον 7,3 μονάδες στο συγκεκριμένο ηλικιακό κοινό.

Στο γενικό σύνολο, η κωμική σειρά του MEGA κατέγραψε 17%, ενώ σε επιμέρους ηλικιακά κοινά η τηλεθέαση άγγιξε το 31,2%. Η κάλυψη ξεπέρασε τους 1,6 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Η φρέσκια κωμωδία του MEGA, το HOTΕΛ ΕΛVIRA, επιστρέφει με την συνέχεια της ιστορίας απόψε και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

