HOTΕΛ ΕΛVIRA: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Media 17 Οκτωβρίου 2025 | 12:40

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Αναταράξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς του MEGA «HOTΕΛ ΕΛVIRA». Όλα όσα θα δούμε την επόμενη εβδομάδα.

Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Spotlight

Η αποκάλυψη της ταυτότητας του Χάρι θα φέρει αναταράξεις στα επόμενα επεισόδια της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA: Δευτέρα 20, Τρίτη 21 και Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 21:00, στο MEGA.

Η Ελβίρα γράφει ένα ερωτικό γράμμα στον Χάρι πριν μάθει την αλήθεια για την πραγματική του αποστολή στο νησί. Εκείνος, έχοντας μετανιώσει για το σχέδιο με τη Raptor, ταξιδεύει στο Λονδίνο και προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για το ξενοδοχείο. Μια ρομαντική μονοήμερη στη γαλάζια σπηλιά καταλήγει σε ναυάγιο με απρόβλεπτες συνέπειες.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 9 – «Πόλεμος Πάντων Πατήρ» (Β) (Δευτέρα 20 Οκτωβρίου)

YouTube thumbnail

Ο Παντελής βάζει μέσον την παλιά γνωστή του από την Εφορία Αρχαιοτήτων, την Πελαγία, να διαδώσει ότι το HOTΕΛ ΕΛVIRA είναι δήθεν χτισμένο πάνω σε αρχαία και γι’ αυτό αναστέλλεται η λειτουργία του. Στο σχέδιο μπλέκεται άθελά του και ο Ηλίας, ο οποίος απολαμβάνει τον θαυμασμό του πατέρα του και όχι μόνο, αγνοώντας ότι ο καθένας τον χρησιμοποιεί για δικό του όφελος. Η Λαμπρινή όμως ζηλεύει την υπεύθυνη αρχαιοτήτων και οι ενέργειές της μπορεί να τινάξουν στον αέρα το σχέδιο του Παντελή. Μέχρι να έρθει στο φως όλη η πλεκτάνη, ο Γιάννης εκμεταλλεύεται τον ντόρο γύρω από τα αρχαία για να στήσει μια διαδικτυακή μπίζνα πώλησης δήθεν αρχαίων κτερισμάτων, που τα προωθεί η Νούλη ντυμένη ως ιέρεια, κάνοντας ταυτόχρονα εξάσκηση για τον ρόλο της στην τραγωδία. Η Ελβίρα τελικά γράφει ένα ερωτικό γράμμα στον Χάρι για να το διαβάσει στο αεροπλάνο, αλλά δυστυχώς μαθαίνει την αλήθεια γι’ αυτόν από τον Φίλιππο, όταν εκείνος έχει ήδη φύγει.

Γκεστ επεισοδίου: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Επεισόδιο 10 – «Η Διαφήμιση του Αιώνα» (Τρίτη 21 Οκτωβρίου)

Ενώ ο Χάρι στα κεντρικά γραφεία της Raptor προσπαθεί να κερδίσει ευνοϊκούς όρους και χρόνο για το ξενοδοχείο, η Ελβίρα, θυμωμένη για τον διπλό του ρόλο, προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδά τους, διαφημίζοντας το ξενοδοχείο ως all-year sensory experience hotel, ώστε να ξεκινήσουν να έρχονται πελάτες. Ο καθένας όμως από την ομάδα της καταλαβαίνει εντελώς διαφορετικά την έννοια της «βιωματικής εμπειρίας» και έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Ταυτόχρονα ο Παντελής ετοιμάζει τη δική του διαφήμιση και διασύρει στις ειδήσεις το ξενοδοχείο Ελβίρα. Τη δημόσια εικόνα τους σώζει ο Χάρι επιστρέφοντας, δεν μπορεί όμως να εξηγήσει την παγωμένη στάση της Ελβίρας.

Γκεστ επεισοδίου: Δημήτρης Μπίτος, Γιάννης Δαββέτας, Χάρης Μπούκουλας

Επεισόδιο 11 – «SOS» (Α) (Πέμπτη 23 Οκτωβρίου)

Ο Χάρι προτείνει στην Ελβίρα να κάνουν μια δοκιμαστική μονοήμερη εκδρομή στη γαλάζια σπηλιά ώστε να είναι έτοιμοι να την προτείνουν στους τουρίστες, αλλά ο αληθινός του στόχος είναι να βρεθούν μόνοι και να συμφιλιωθούν. Την τελευταία στιγμή τους φορτώνονται όλοι. Ο Παντελής μαθαίνει για την εκδρομή της Ελβίρας και σαμποτάρει τη βάρκα με τη βοήθεια του Ηλία. Έτσι Ελβίρα, Χάρι, Γιάννης, Φίλιππος, Ντίνα και Νούλη, ξεμένουν σε ένα ξερονήσι με λιγοστό νερό, καθόλου φαγητό και χωρίς σήμα στο κινητό. Στο μεταξύ, η διάσημη Αγγλίδα blogger που γράφει μόνο για νεοσύστατα ξενοδοχεία καταλήγει στο Ελβίρα, που έχει μείνει να το φυλάει ο Θεμιστοκλής. Τον ερωτεύεται κεραυνοβόλα, ως άλλη Σίρλεϊ Βάλενταϊν. Στο ξερονήσι, οι αντιφατικές οδηγίες του Γιάννη, που δεν ξέρει από οδηγίες επιβίωσης, έχουν ως αποτέλεσμα η Ντίνα να παραπατήσει, να χτυπήσει στον βράχο και να χάσει τις αισθήσεις της.

Γκεστ επεισοδίου: Τόνια Σωτηροπούλου, Γιάννης Σπαλιάρας

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη
Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος  Βασιλειάδης
Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε
Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου
Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης
Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

Vita.gr
Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ
TV 16.10.25

«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ

Η κάμερα του Buongiorno συνάντησε την Αγγελική Νικολούλη στο πλατό της εκπομπής Φως στο Τούνελ, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 23.20, στο MEGA.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 16.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Αυτή την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό Harper’s Bazaar, ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, τη Μαθητική Εφημερίδα της Άμφισσας, και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, υποστηρίζει νέο βιβλίο
Επιθυμίες 17.10.25

Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, υποστηρίζει νέο βιβλίο

Ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι η πρώην Βρετανίδα πρωθυπουργός, Μάργκαρετ Θάτσερ, είχε μια «εξωσυζυγική φιλία» που περιλάμβανε «χάϊδεμα ποδιών» και δύο εξωσυζυγικές σχέσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ινδία: Διαψεύδει τους ισχυρούς Τραμπ ότι θα παύσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία
Κόσμος 17.10.25

Η Ινδία διαψεύδει τους ισχυρούς Τραμπ ότι θα παύσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στην Ινδία διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη συζήτησης για τον περιορισμό της αγοράς ρωσικού πετρελαίου, όπως είχε υποστηρίξει ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Η παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι (vid)
Euroleague 17.10.25

Η παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι μετά από μια σπουδαία ανατροπή στο φινάλε και μια μέρα μετά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο από την παρακάμερα, με όσα συνέβησαν στο ματς εντός και εκτός παρκέ.

Σύνταξη
Ευλογιά των προβάτων: Σύλληψη ενός 60χρονου στο τελωνείο των Κήπων που προσπάθησε να περάσει εμβόλια
Ελλάδα 17.10.25

Συνελήφθη 60χρονος που προσπάθησε να περάσει από τα σύνορα στον Έβρο εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων

Πολλοί κτηνοτρόφοι ζητούν να εμβολιάσουν τα κοπάδια τους ενάντια στην ευλογιά των προβάτων - Το ΥΠΑΑΤ επισημαίνει ότι συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για την επιδημία αλλά και για τα παράνομα εμβόλια

Σύνταξη
Το «εγχειρίδιο» του διπρόσωπου συντρόφου: Η βία κατά των γυναικών ξεκινά πιο νωρίς και πιο ύπουλα από όσο νομίζαμε
Δεσμός τραύματος 17.10.25

Το «εγχειρίδιο» του διπρόσωπου συντρόφου: Η βία κατά των γυναικών ξεκινά πιο νωρίς και πιο ύπουλα από όσο νομίζαμε

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας ακολουθούν ένα τακτικό «εγχειρίδιο» χειραγώγησης, σχεδιασμένο για να δημιουργεί αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «δεσμό τραύματος»

Σύνταξη
Βρετανία: Τρεις νεοναζί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση – Σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές
Θαύμαζαν τον Χίτλερ 17.10.25

Τρεις νεοναζί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση στη Βρετανία - Σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές

Στα εκατοντάδες μηνύματα που είχαν στείλει οι τρεις νεοναζί αναφερόντουσαν, ανάμεσα σε άλλα, στην εκτέλεση του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σουνακ και στον βασανισμό ιμάμηδων

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Κόντης ζει ένα «deja-vu» με τον Μπενίτεθ στη θέση του Τερίμ
Super League 17.10.25

Ο Κόντης ζει ένα «deja-vu» στον Παναθηναϊκό με τον Μπενίτεθ στη θέση του Τερίμ

Είναι η δεύτερη φορά που ο Χρήστος Κόντης εργάζεται στον Παναθηναϊκό και μαθαίνει από τον Τύπο ότι ένας διάσημος ξένος προπονητής έρχεται για να πάρει το πόστο του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 17.10.25

Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;

Αν είσαι ανάμεσα στο χαλί και την μοκέτα, αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να επιλέξεις το κατάλληλο για το σπίτι σου.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τόμαχοκ στο Κίεβο θα θεωρηθούν εχθρική ενέργεια, λέει η Ρωσία – Έκπληξη Ζελένσκι από την επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν
Ανακάτεμα της τράπουλας 17.10.25

Τόμαχοκ στο Κίεβο θα θεωρηθούν εχθρική ενέργεια, λέει η Ρωσία - Έκπληξη Ζελένσκι από την επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν

Ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Ζελένσκι σήμερα στον Λευκό Οίκο, η Ρωσία ξεκαθαρίζει ότι η παράδοση πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα θεωρηθεί εχθρική ενέργεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Gen Z: H κρίση εργασίας σε Ευρώπη και Αμερική είναι βαθύτερη από όσο πιστεύαμε – Οι λόγοι
Θέσεις χαμηλής ποιότητας 17.10.25

Πραγματική η δυστυχία της Gen Z - H κρίση εργασίας σε Ευρώπη και Αμερική είναι βαθύτερη από όσο πιστεύαμε

Μελέτες δείχνουν ότι η Gen Z συνδέει άμεσα την ποιότητα της εργασίας με τη συνολική ευτυχία, την υγεία και την ικανοποίηση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μαδαγασκάρη: Ο ηγέτης του πραξικοπήματος ορκίστηκε πρόεδρος
Διεθνής καταδίκη 17.10.25

Ο ηγέτης του πραξικοπήματος ορκίστηκε πρόεδρος στη Μαδαγασκάρη

Ο επικεφαλής του πραξικοπήματος δήλωσε πως ο στρατός κατέλαβε την εξουσία στη Μαδαγασκάρη και διέλυσε όλους τους θεσμούς εκτός από την κάτω βουλή του κοινοβουλίου, την Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Γιουνάιτεντ με φόντο τα ρεκόρ: Ένα κυνηγάει ο Σαλάχ, ένα θέλει να γλιτώσει ο Σλοτ (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Λίβερπουλ – Γιουνάιτεντ με φόντο τα ρεκόρ: Ένα κυνηγάει ο Σαλάχ, ένα θέλει να γλιτώσει ο Σλοτ (vids, pics)

Στο πιο παραδοσιακό ντέρμπι του αγγλικού ποδοσφαίρου, η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Κυριακή τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να «ψάχνει» μια ιστορική κορυφή και τον Άρνε Σλοτ να θέλει να.. αποφύγει την αρνητική πλευρά της Ιστορίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Βενεζουέλα αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν άλλο ένα σκάφος στην Καραϊβική
Κόσμος 17.10.25

Η Βενεζουέλα αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν άλλο ένα σκάφος στην Καραϊβική

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Βενεζουέλα και ΗΠΑ - Ο Μαδούρο απαντά με στρατιωτικά γυμνάσια στην ανάπτυξη αμερικανικών πλοίων, που συνεχίζουν να πλήττουν σκάφη στην Καραϊβική

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

