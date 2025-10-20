Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σπύρος Ευαγγελάτος: Το τίμημα για την ευτυχία που έζησες
Ιστορικό Αρχείο 20 Οκτωβρίου 2025 | 16:19

Σπύρος Ευαγγελάτος: Το τίμημα για την ευτυχία που έζησες

Τα σπουδαία έργα συνήθως με ένα ερωτηματικό τελειώνουν

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Spotlight

1969. Ο νεαρός 29άχρονος Έλληνας σκηνοθέτης Σπύρος Ευαγγελάτος ανεβάζει στην Αυστρία, στο Κλάγκενφουρτ, το «Τάνγκο» του Πολωνού Σλάβομιρ Μρόζεκ, έργο που έχει εκτοξεύσει από το 1964 τον συγγραφέα του στο διεθνές θεατρικό στερέωμα.

1972. Μεσούσης της δικτατορίας, ο Σπύρος Ευαγγελάτος, που, ορμητικός, έχει επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα και έχει ήδη κάνει τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του, ανεβάζει και πάλι το «Τάνγκο», σε μετάφραση του Παύλου Μάτεσι, στο θέατρο «Αλάμπρα» για τον θίασο του Νίκου Κούρκουλου, ο οποίος ερμηνεύει και τον ρόλο-άξονα του έργου, τον Άρθουρ. Τεράστια επιτυχία. Ένα έργο καθόλου «βατό» για τον μέσο θεατή παίζεται για δύο πλήρεις σεζόν με το θέατρο γεμάτο. Είναι το χιούμορ του που λειτουργεί; Είναι το καθαρά πολιτικό υπόστρωμά του που «εισπράττει» το ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο τότε κοινό; Είναι το όνομα του πρωταγωνιστή; Είναι το όνομα του σκηνοθέτη που ανερχόταν κατακόρυφα; Ήταν ο καλός και με «ονόματα» θίασος; Ίσως και όλα μαζί.

2005. Ο Σπύρος Ευαγγελάτος, στην ωριμότητά του πια, επανέρχεται στο «Τάνγκο». Μόλις το ανέβασε στην αναθεωρημένη μετάφραση του Παύλου Μάτεσι στο «Αμφι-θέατρό» του. Τολμώντας αυτήν τη φορά να αναθέσει τον Άρθουρ σε έναν νέο ηθοποιό, τον Δημήτρη Παπανικολάου.


«ΤΑ ΝΕΑ», 14-15.1.2006, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

«Επιστρέφω στο έργο αυτό γιατί πιστεύω πως έχει καταστεί και πάλι συγκλονιστικά επίκαιρο. Κατά διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι ήταν προ τριάντα ετών. Η βία, η οποία απειλεί απροκάλυπτα πλέον τον πλανήτη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, είναι ένα στοιχείο που σχολιάζεται στο έργο. Το οποίο μπορεί να είναι μια σάτιρα με γκροτέσκ στοιχεία και σκληρό χιούμορ, αλλά από την άλλη έχει πολιτικό προβληματισμό, πολιτική θέση. Η οποία στρέφεται εναντίον της επιβολής βίας υπό οποιαδήποτε μορφή. Όταν αυτό μπλέκεται με μια αισθητική που έχει παραμείνει ανεπανάληπτη, εξηγείται πώς το έργο διατηρείται τόσο ζωντανό. Και γιατί μπορεί να ενδιαφέρει και τον σημερινό θεατή».


Το «Τάνγκο» είναι γραμμένο σε ένα καθεστώς καταπίεσης. Η πολιτική του θέση είναι όμως σαφής;

«Ο Άρθουρ είναι ο τελευταίος ιδεολόγος. Που χάνει όμως τον προσανατολισμό του, πελαγώνει μέσα στο Σύμπαν. Ο Στόμιλ, ο πατέρας του η προηγούμενη γενιά, είναι ο εκπρόσωπος των παραδιανοουμένων και των παρακαλλιτεχνών, οι οποίοι συμπλέουν με τις καταστάσεις, συχνά παριστάνοντας τους επαναστάτες αλλά ουσιαστικά δημιουργώντας μια νέα καθεστηκυία τάξη. Η μάνα του, ακόμα πιο ηλίθια, ακολουθεί φωνάζοντας συνθήματα από τα οποία δεν καταλαβαίνει τίποτα. Η γιαγιά, η οποία νεάζει χωρίς ίχνος σοβαρότητας, είναι η η παλαιότερη γενιά που έχει εκφυλιστεί εντελώς. Ο αδελφός της γιαγιάς, ο Ευγένιος, προσπαθεί, υποτίθεται, να βοηθήσει τον Άρθουρ να επαναφέρει τις παλιές αυστηρές αρχές με νέες κατευθύνσεις».


Ο Μρόζεκ όμως δεν φαίνεται να προτείνει κάτι…

«Κανένας σημαντικός συγγραφέας δεν προτείνει. Μόνο οι μέτριοι συγγραφείς προτείνουν. Τα σπουδαία έργα, όπως είναι το Τάνγκο, συνήθως με ένα ερωτηματικό τελειώνουν. Το Τάνγκο τελειώνει και με μια αίσθηση απειλής. Ο χορός, αυτό το τάνγκο, που χορεύουν στο τέλος ο Έντεκ, που είναι η βία, με τον Ευγένιο, τον εκπρόσωπο των συμβιβασμένων, πάνω από το πτώμα του Άρθουρ, του τελευταίου των ιδεολόγων, ένας χορός θανάτου είναι… Γελάς και σου σφίγγεται η καρδιά».

[…]


Δεν είναι «εύκολο» έργο…

«Α, εκεί είναι θέμα παράστασης. Έχω κάνει και το ’72 και τώρα μια δραματουργική επεξεργασία του κειμένου  το έργο σίγουρα θέλει κόψιμο, ξάφρισμα. Τα νοήματα βγαίνουν κρυστάλλινα. Και μέσα από καταστάσεις. Ώστε να μη μεταβληθεί σε κατήχηση. Έτσι κι αλλιώς και ο Μρόζεκ, μόλις το έργο πάει να γίνει λόγιο, το ανατρέπει με στοιχεία φαρσικά. Αυτή είναι η δύναμή του».

Η παράσταση αυτή, για τον Σπύρο Ευαγγελάτο που μετράει δεκάδες πρεμιέρες ως τώρα, έχει κάτι το απολύτως διαφορετικό: η Λήδα Τασοπούλου, η Λήδα του, σύντροφός του στη ζωή για περισσότερο από τριάντα χρόνια, πρωταγωνίστρια του «Αμφι-Θεάτρου» για τριάντα ακριβώς χρόνια και ψυχή του, δεν υπάρχει πια. Έκλεισαν τρεις μήνες από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή. Η ψυχή της όμως εκεί είναι. Και το «Τάνγκο» ανέβηκε στην κεντρική αίθουσα του θεάτρου, που φέρει πια το όνομά της «Λήδα Τασοπούλου», ενώ στο φουαγιέ έχει στηθεί, με τη φροντίδα του Γιάννη Μετζικώφ, μια μικρή έκθεση αφιερωμένη στη μνήμη της φωτογραφίες από τις παραστάσεις που έπαιξε και μερικά από τα έξοχα κοστούμια που φόρεσε. Δεν του «περισσεύουν» λόγια του Σπύρου Ευαγγελάτου…


Μαζί με τη Λήδα Τασοπούλου (1953-2005), τη γυναίκα της ζωής του

«Το Αμφι-Θέατρο είναι ορφανό. Κι εγώ ακόμα περισσότερο. Χωρίς τη Λήδα η ζωή μου έχει αλλάξει νόημα. Ή, μάλλον, το νόημά της για μένα έχει πια πολλά ερωτηματικά. Αισθάνομαι πως από δω και πέρα ό,τι κάνω είναι ένας επίλογος. Η διάρκειά του μπορεί να είναι μακρά. Μπορεί να είναι και πολύ σύντομη. Αλλά ό,τι και να συμβεί, όποια συγκυρία και να υπάρξει, ένας επίλογος είναι. Το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής μου έκλεισε με την κοίμηση της Λήδας».


Έχετε όμως μια κόρη, η οποία μάλιστα έχει ακολουθήσει την τέχνη σας, και έναν γιο. Ο επίλογος μπορεί να είναι και ένας πρόλογος… Για μια καινούργια αρχή.

«Ίσως… Μακάρι. Σε σχέση με τα παιδιά μου, που είναι σπουδαία, είναι κοντά μου και μου συμπαρίστανται με τρόπο συγκινητικό. Και σε σχέση με τη δουλειά μου. Ίσως… Αλλά όταν έχεις την ευτυχία να ζήσεις τριάντα χρόνια τον απόλυτο έρωτα, το πλήγμα είναι πολύ μεγάλο. Αξεπέραστο… Πληρώνεις για την ευτυχία που έζησες… Το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να δώσουμε το όνομά της στην αίθουσα του θεάτρου, να κάνουμε αυτήν την έκθεση και να της αφιερώσουμε μέρος του προγράμματος. Και ετοιμάζουμε μια έκδοση για τη Λήδα. Θέλαμε να βγάλουμε ένα λεύκωμα για τα τριάντα χρόνια του Αμφι-Θεάτρου, αλλά σταματήσαμε. Εξάλλου, η ιστορία της Λήδας είναι και η ιστορία του Αμφι-Θεάτρου. Κατά το 99%».

*Άρθρο με την υπογραφή του θεατρικού συντάκτη (δημοσιογράφου πολιτιστικού ρεπορτάζ) Γιώργου Δ. Κ. Σαρηγιάννη, που έφερε τον τίτλο «Μόνον οι μέτριοι συγγραφείς προτείνουν» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Τα Νέα» το Σαββατοκύριακο 14-15 Ιανουαρίου 2006.


Ο κορυφαίος θεατρικός σκηνοθέτης, πανεπιστημιακός δάσκαλος και ακαδημαϊκός (διετέλεσε πρόεδρος του κορυφαίου πνευματικού ιδρύματος της χώρας το 2013) Σπύρος Ευαγγελάτος γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1940 και απεβίωσε στις 24 Ιανουαρίου 2017.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Μπουζνά (Euronext): Δεν θα δώσουμε υψηλότερο τίμημα για την ΕΧΑΕ

Μπουζνά (Euronext): Δεν θα δώσουμε υψηλότερο τίμημα για την ΕΧΑΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Ενέργεια
ΕΕ: Με ρήτρα για τον TurkStream η απαγόρευση του ρωσικού αερίου

ΕΕ: Με ρήτρα για τον TurkStream η απαγόρευση του ρωσικού αερίου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
Άρθουρ Μίλερ: H αμερικανική τραγωδία
Ο Αμερικανός Ίψεν 17.10.25

Άρθουρ Μίλερ: Δράματα ιδεών

Στην Ελλάδα το έργο του ευδοκίμησε, παίχτηκε και επηρέασε τρεις γενιές

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Τσε Γκεβάρα: Η ιστορία ενός παγκόσμιου συμβόλου
Ιστορικό Αρχείο 09.10.25

H ιστορία του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα

Οι ρίζες του, η δράση του και τα χαρακτηρίστικα της προσωπικότητάς του, που έκαναν τον Τσε Γκεβάρα παγκόσμιο είδωλο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία
Έρωτας 20.10.25

Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία

«Καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλο και συνειδητοποιήσαμε ότι διαβάζαμε το ίδιο βιβλίο, κάτι που είναι τρελό» αποκάλυψε ο Κάλουμ Τέρνερ μιλώντας για την γνωριμία του με την σύντροφο του, Ντούα Λίπα.

Σύνταξη
Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap

Ψήφος – ορόσημο τον Νοέμβριο για το «όριο δαπανών» των συλλόγων - Η Premier League ετοιμάζεται για μια ιστορική οικονομική μεταρρύθμιση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να στερεί από την Ελλάδα τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μία περίπτωση αντίστοιχη με εκείνη της Σιγκαπούρης. Και είναι λάθος να συγκρίνετε τη χώρα σας με τη Δανία ή την Πορτογαλία. Είναι πιο σωστή η σύγκριση με τη Σιγκαπούρη».

Σύνταξη
Blue Moon – Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ
Αληθινή ιστορία 20.10.25

Blue Moon - Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ

Οι λάτρεις του Μπρόντγουεϊ και της παλιάς Νέας Υόρκης θα μαγευτούν εντελώς με την έξυπνη, ξεκαρδιστική και στοιχειωτική ταινία με πρωταγωνιστή έναν εντελώς μεταμορφωμένο Ίθαν Χοκ στο ρόλο του στιχουργού του μουσικοθεάτρου Λόρενς Χαρτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο

Μετά από μια δυναμική εκκίνηση στη Λάρισα, το Trophy Tour του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίζει το ταξίδι του με επόμενη στάση το Αγρίνιο!

Σύνταξη
Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητά παράταση για την εφαρμογή της αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS
Οικονομία 20.10.25

Παράταση στην εφαρμογή της αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς

Οι τράπεζες και η ΑΑΔΕ δεν είναι ακόμα έτοιμες για την εφαρμογή του μέτρου καταγγέλλει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς που προειδοποιεί ότι οι επιχειρηματίες κινδυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα

Σύνταξη
O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών
On Field 20.10.25

O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών

Ο ΖΑΟΝ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών και όπως φάνηκε από τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στον Ηλυσιακό, η ομάδα της Κηφισιάς δεν έχει στόχο μόνο την παραμονή.

Σύνταξη
To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια
Blitzkrieg 20.10.25

To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια

Τον Οκτώβριο του 1950, πριν από 75 χρόνια, κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο «Το λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» με πρωταγωνιστές τέσσερα παιδιά - μια ιστορία πολύ πιο «πραγματική» απ' όσο γνωρίζαμε

Σύνταξη
Ινδία: «Ήθελα να δω πόσο με αγαπούν οι άνθρωποι» – 74χρονος έστησε ψεύτικη κηδεία και στο τέλος… αναστήθηκε
Στην Ινδία 20.10.25

«Ήθελα να δω πόσο με αγαπούν οι άνθρωποι» - 74χρονος έστησε ψεύτικη κηδεία και στο τέλος... αναστήθηκε

Ο Μόχαν Λαλ από την Ινδία άφησε να διαρρεύσει ότι πέθανε και μετά οργάνωσε ψεύτικη τελετή, με φέρετρο και όλα τα τελετουργικά - Αφού ολοκληρώθηκε η κηδεία, σηκώθηκε όρθιος αφήνοντας άπαντες άφωνους

Σύνταξη
Φερμίν: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας – Ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος στον κόσμο»
Champions League 20.10.25

Φερμίν: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας – Ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος στον κόσμο»

Ο Φερμίν Λόπεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του παιχνιδιού της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα
ΠΑΣΟΚ 20.10.25

Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα

«Η απόκτηση αξιοπρεπούς και προσιτής κατοικίας έχει γίνει όνειρο θερινής νυκτός για την πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Η Ρωσία «δείχνει» τις καλές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ ως αιτία για τη συνάντηση κορυφής στην Ουγγαρία
Κόσμος 20.10.25

Η Ρωσία «δείχνει» τις καλές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ ως αιτία για τη συνάντηση κορυφής στην Ουγγαρία

Οι καλές σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βίκτορ Όρμπαν φαίνεται ότι ήταν η αιτία πίσω από τον προγραμματισμό της συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση
Ξεκατίνιασμα 20.10.25

Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση

Ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, Οχάνι Νόα, την κατηγόρησε για απιστία κατά την διάρκεια του γάμου τους και δήλωσε ότι εκείνη είναι το πρόβλημα στις σχέσεις της.

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»

«Παρόμοιες προσδοκίες διαψεύστηκαν πολλές φορές την προηγούμενη περίοδο και η κατοχή διαιωνίζεται για 51 χρόνια», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ

Σύνταξη
Esther Vivas στο in: «Στα χέρια της ακροδεξιάς, η μητρότητα σημαίνει βία»
Φεμινισμός 20.10.25

Esther Vivas στο in: «Στα χέρια της ακροδεξιάς, η μητρότητα σημαίνει βία»

Η συγγραφέας του βιβλίου «Ανυπάκουη Μαμά» μιλάει για τη μαιευτική βία, την ανάγκη μιας φεμινιστικής οπτικής πάνω στη μητρότητα και την επελαύνουσα απειλή της ακροδεξιάς για τις γυναίκες.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Καρφί Γεωργιάδη στον Δένδια: Ρωτήστε τον υπ. Άμυνας τι θα κάνει με τα ονόματα μπροστά στον Αγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Καρφιά Γεωργιάδη για Άγνωστο Στρατιώτη

Λάδι στην εσωκομματική φωτιά ρίχνει ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Ρωτήστε από αύριο τον κ. Δένδια» για το αν θα σβηστούν ή όχι τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη,

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο