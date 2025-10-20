Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί καθώς παρατηρούνται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας μεγάλα προβλήματα στους δρόμους του λεκανοπεδίου λόγω της βροχόπτωσης.

Στον Κηφισό, τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν, από τη Λ. Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και από Μεταμόρφωση έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αντίστοιχο χάος επικρατεί τμηματικά και στην Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου μέχρι το Μαρούσι αλλά και στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Πολύ αυξημένη η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται και οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου, βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στην οδό Αρδηττού.

Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Συγγρού από την οδό Λαγουμιτζή.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται και στην Αττική Οδό, καθώς νωρίτερα έπεσε τσιμέντο στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Το μπετόν καθαρίστηκε άμεσα ωστόσο, σύμφωνα με την Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30′ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Καθαρισμός της εκροής του σκυροδέματος.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20′-25′ από Κύμης έως Μεταμόρφωση(έξοδο για Λαμία).

Καθυστερήσεις άνω των 30′ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. https://t.co/WYmtXcvMpJ — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 20, 2025