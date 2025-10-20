Κίνηση στους δρόμους: Έπεσε τσιμέντο στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στην Αττική Οδό, καθώς έπεσε τσιμέντο από βαρύ όχημα στο οδόστρωμα στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη διαχείριση της Αττικής Οδού, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά τόσο στις εξόδους προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα όσο και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.