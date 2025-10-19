Δέσποινα Μοιραράκη: «Θα το πω δημοσίως, παίρνω ένα ενέσιμο φάρμακο για αδυνάτισμα»

Η Δέσποινα Μοιραράκη δεν διστάζει να αποκαλύψει πως έχει καταφέρει να χάσει μεγάλο αριθμό κιλών. Η επιχειρηματίας μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε:

«Το Cash or Trash είναι η αγάπη όλων μας. Το απολαμβάνω υπερβολικά και είναι κάτι που μου ταιριάζει απόλυτα. Θα το βλέπουμε τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2026», δήλωσε αρχικά.

Δέσποινα Μοιραράκη: Η προσπάθειά της να διατηρεί τη σιλουέτα της και η απώλεια κιλών

Όταν ρωτήθηκε για τη φυσική της κατάσταση, η παρουσιάστρια δεν δίστασε να αποκαλύψει πως ακολουθεί μια συγκεκριμένη θεραπεία αδυνατίσματος, πάντοτε υπό ιατρική παρακολούθηση:

«Το κορμί θέλει δουλειά. Θα το πω ξανά δημοσίως: υπάρχει ένα ιατρικό φάρμακο που είναι ενέσιμο και το ακολουθώ πιστά, πάντα με τις οδηγίες της γιατρού μου. Από εκεί και πέρα, κάνω διατροφή και πολλή γυμναστική».

Η συγκίνηση για τον σύζυγό της

Η Δέσποινα Μοιραράκη μιλάει για την προσωπική ζωή της, μετά την απώλεια του συζύγου της.

«Τη Δέσποινα την είχα αφήσει πίσω πολύ παλιά, όταν έπρεπε να μεγαλώσω τα παιδιά και να αναπτύξω την επιχείρηση. Και η επόμενη φορά ήταν με την ασθένεια του άντρα μου. Μου έλεγε: δεν θέλω να σε βλέπει ο κόσμος και να σε λυπάται, ούτε να σκέφτεται τα προβλήματα τα δικά μας».