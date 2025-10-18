Ο πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων Τζορτζ Σάντος, καταδικασμένος σε φυλάκιση επτά ετών για οικονομικά αδικήματα, αποφυλακίζεται ύστερα από παρέμβαση του προέδρου Τραμπ ο οποίος ανακοίνωσε μετατροπή της ποινής του (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Shannon Stapleton, επάνω, ο Τζορτζ Σάντος).

«Ο Τζορτζ Σάντος ήταν κατά κάποιον τρόπο «απατεώνας», αλλά υπάρχουν πολλοί απατεώνες στη χώρα μας που δεν αναγκάζονται να εκτίσουν επτά χρόνια στη φυλακή», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Ως εκ τούτου, μόλις υπέγραψα μετατροπή (της ποινής), αποφυλακίζοντας τον Τζορτζ Σάντος ΑΜΕΣΩΣ», υπογράμμισε.

Ο πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικανών είχε ομολογήσει την ενοχή του και καταδικάστηκε σε φυλάκιση επτά ετών

Κατηγορούμενος για αντιποίηση ταυτοτήτων και κατάχρηση κεφαλαίων δωρητών στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2022, ο 37χρονος πρώην βουλευτής ομολόγησε την ενοχή του και καταδικάστηκε τον Απρίλιο. Οδηγήθηκε στη φυλακή τον Ιούλιο.

Προτού βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, ο Τζορτζ Σάντος έγινε διάσημος όταν η εφημερίδα New York Times άρχισε να αποκαλύπτει, με σειρά δημοσιευμάτων μετά την εκλογή του στο Κογκρέσο, ψεύδη στο βιογραφικό του και στην προεκλογική εκστρατεία του.

Μάλλον άγνωστος σε τοπικό επίπεδο, ο Σάντος βάσισε όλη του την εικόνα σε ψέματα κι υπερβολές: για την εκπαίδευσή του, για τη θρησκεία του, για την επαγγελματική εμπειρία του, για την περιουσία του.

Φορώντας συχνά μεγάλα γυαλιά ηλίου, αλαζονικός, πολύ ενεργός σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιαζόταν ως γιος μεταναστών από τη Βραζιλία κι εγγονός επιζώντων του Ολοκαυτώματος που ζούσε το «αμερικανικό όνειρο».

Ο «υπέροχος Γκάτσμπι»

Ομως πολλά στοιχεία που ανέφερε το βιογραφικό του, αποδείχτηκε πως ήταν ψέματα, χάρη στις αποκαλύψεις των New York Times: δεν είχε πάρει πτυχίο από το Baruch College της Νέας Υόρκης, ούτε είχε εργαστεί στις τράπεζες Citigroup και Goldman Sachs.

Η αντάξια μυθιστορήματος υπόθεση, μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας, προκάλεσε συγκρίσεις με τον «υπέροχο Γκάτσμπι». Ο ίδιος δήλωνε θύμα «κυνηγιού μαγισσών» και κώφευε επί μήνες στις εκκλήσεις να παραιτηθεί.

Τα κατορθώματά του κάποια στιγμή έπαψαν να διασκεδάζουν το Κογκρέσο, ειδικά μετά τη δημοσιοποίηση πορίσματος της επιτροπής δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων το οποίο τόνιζε πως προκάλεσε σοβαρή βλάβη στην εικόνα του θεσμού.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ο πρώην βουλευτής ξόδεψε αλόγιστα χρήματα που καταχράστηκε για να αγοράσει είδη πολυτελείας Ferragamo, να παίξει σε καζίνο, να κάνει ενέσεις Botox, να πληρώνει την πλατφόρμα βίντεο σεξουαλικού χαρακτήρα OnlyFans.

Τον Δεκέμβριο του 2023, σε σπάνια επίδειξη συναίνεσης, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν τον εξοστρακισμό του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

