Live streaming: Κιλκίς – Ολυμπιακός

Μετά την πρόκριση στους «32» του EHF European Cup, η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή επιστρέφει στη «μάχη» του πρωταθλήματος, με εκτός έδρας «αποστολή».

Το Σάββατο (18/10) στις 16:00, οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας αγωνίζονται στην έδρα του ΓΑΣ Κιλκίς, για την 6η αγωνιστική της Handball Premier, με στόχο το «διπλό» και το «έξι στα έξι».

Δείτε το παιχνίδι σε live streaming:

«Να συνεχίσουμε το σερί που έχουμε»

Δηλώσεις:

Γρηγόρης Τζίμπουλας: «Μετά την πρόκριση στην επόμενη φάση της Ευρώπης, θέλουμε να συνεχίσουμε το σερί που έχουμε στο πρωτάθλημα. Προσπαθούμε από κάθε ματς να πάρουμε το κάθε στοιχείο που θα μας βοηθήσει να εξελιχθούμε. Στόχος μας, φυσικά, η νίκη, με μία καλή εμφάνιση».