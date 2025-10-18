Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Ο κυρ Παντελής κρατά το κλειδί
Τα κόμματα ψάχνουν τους «νοικοκυραίους» • Ποιο είναι το ετερόκλητο μείγμα των «νοικοκυραίων» που κρίνει τις κάλπες
- Ασκήσεις ισορροπίας του Μόντι στο δίπολο ΗΠΑ – Ρωσίας
- Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;
- ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
- Η επιδημία του overdose: Γιατί οι Αμερικάνοι συνεχίζουν να πεθαίνουν απ’ τα ναρκωτικά;
Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
Τα κόμματα ψάχνουν τους «νοικοκυραίους»
Ο κυρ Παντελής κρατά το κλειδί
• Ποιο είναι το ετερόκλητο μείγμα των «νοικοκυραίων» που κρίνει τις κάλπες
• Πώς επικαιροποιήθηκε με τη συζήτηση για τον Αγνωστο Στρατιώτη
• Πόσο κοντά είναι στη ΝΔ, πώς προσπαθούν να το προσεγγίσουν ΠΑΣΟΚ και Αριστερά
=============
Παύλος Ντε Γκρες
Μιλάει στα «ΝΕΑ»
«Το Τατόι είναι σπίτι, δεν είναι ανάκτορο»
=============
Τζον Μαρτίνις
Μιλάει στα «ΝΕΑ»
Το τι πετύχαμε θα εξέπληττε και τον Αϊνστάιν
=============
Επέτειος
Τελικά ήρθε ο σοσιαλισμός στις… 18;
=============
Φάκελος
Μέση Ανατολή
Νέοι ρόλοι για παλιούς πρωταγωνιστές
=============
Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι
- Ουκρανία: Αλλα τρία χωριά σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο ισχυρίζεται ότι κατέλαβε η Ρωσία
- Κολωνάκι: Η οικιακή βοηθός και η γειτόνισσα που άκουγε τους καβγάδες
- «Απορώ γιατί ερευνούν τώρα την υπόθεση…» λέει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τον θάνατό της
- Κολωνάκι: Μου ζήτησαν να καταθέσω από το Ανθρωποκτονιών είπε γείτονας για τον θάνατο της χήρας του υπουργού
- Κολωνάκι: Η μαρτυρία ενοίκου για τον μυστηριώδη θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου
- Κολωνάκι: Θρίλερ με τον θάνατο της χήρας του υπουργού – Η έρευνα μετά την εισαγγελική παρέμβαση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις