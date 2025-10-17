newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Συμβαίνει τώρα:
17.10.2025 | 06:33
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Νταλίκα έπεσε στα κιγκλιδώματα
Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα
Παρασκήνιο 17 Οκτωβρίου 2025 | 06:30

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα

Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την παραίτηση Τσίπρα δεν άντεξε να μην αναφέρει το όνομά του και να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του, ζητώντας από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ περίπου να αναφωνήσει απεταξάμην… Τσίπρα.

Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Spotlight

Η αδιαφορία της ΝΔ για μια «κοινοβουλευτικά αδιάφορη» παραίτηση, ενός βουλευτή Πειραιά που δεν παρενέβαινε στη Βουλή (και δεν τους έστρωνε το έδαφος να τον κατηγορήσουν ότι υπονομεύει τον νέο αρχηγό) και η διακριτικότητά της να μην ασχοληθεί με τα τεκταινόμενα σε έναν άλλον πολιτικό χώρο, κάτι άλλωστε που σε «καμία περίπτωση δεν είναι δουλειά της να σχολιάσει», όπως τόνισε την προηγούμενη εβδομάδα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, είχαν (ως προϊόντα τακτικής) πολύ σύντομη ημερομηνία λήξης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σαν να μην έχει νόημα για αυτόν η Βουλή χωρίς Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άντεξε και μετά την τριτολογία του στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, ενώ μέχρι τότε είχε κρατήσει τα προσχήματα, «έσπασε» πια και αναφέρθηκε ονομαστικά στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ που υπερασπίζεται την πολιτική του.

Προφανώς για τον κ. Μητσοτάκη, -που όλο και περισσότερο εκδηλώνει μια αλαζονική και αυταρχική συμπεριφορά που παραπέμπει σε καθεστώς- το υπουργικό συμβούλιο και το κόμμα είναι ο θίασος ή -πιο σωστά- η αυλή, που πλαισιώνει τον ηγεμόνα, τον απόλυτο πρωταγωνιστή που καθορίζει και αποφασίζει τα πάντα.

Εψεξε λοιπόν τους βουλευτές και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που ακόμη υπερασπίζονται την «πολιτική Τσίπρα» και το κόμμα δεν αναπροσαρμόζει τη στάση του για την περίοδο 2015 – 2019.

Από την αποστροφή αυτή του πρωθυπουργού καταρχάς προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την αίσθηση που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνέχεια των κομμάτων, τη συνέπεια, το χρέος και το καθήκον απέναντι στο παρελθόν τους, την ιδεολογία τους κτλ. Ίσως αυτό εξηγεί γιατί σήμερα η λεγόμενη «παραδοσιακή δεξιά» αισθάνεται ξένη στο ίδιο της το κόμμα και μιλάνε για «ΝΔ του Μητσοτάκη».

Ενδιαφέρον επίσης έχει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέπληξε τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει κρεμάσει φωτογραφία του Τσίπρα να πετάνε βελάκια, καθώς «σηκώθηκε και σας άφησε στα κρύα του λουτρού και έφυγε από το κόμμα». Δηλαδή διαλύεται ένα κόμμα αν φύγει από αυτό ένας εδώ και δύο χρόνια «απλός βουλευτής Πειραιά, χωρίς σημαντική παρουσία στη Βουλή» αν θυμηθεί κανείς την περιγραφή του Μαξίμου για τον Αλέξη Τσίπρα, βάσει της τελευταίας στρατηγικής που υιοθέτησε απέναντί του, αφού προηγουμένως τον είχε χρίσει ως βασικό αντίπαλο και τον αντιμετώπιζε τουλάχιστον ως αρχηγό αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Οργισμένος ο κ. Μητσοτάκης προφανώς από τις αναφορές, και όχι μόνο από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στην πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική της τετραετίας 2015 -2019 και στη συμφωνία των Πρεσπών, για την οποία η ΝΔ αναγκάστηκε να κάνει στροφή 180 μοιρών, μαρτύρησε και το φόβο του.

Ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα φτιάξει κόμμα, ότι πολλοί από τον ΣΥΡΙΖΑ θα επιλέξουν να τον ακολουθήσουν, και ενώ τα σημερινά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ δεν του δημιουργούν κανένα άγχος, το «κόμμα Τσίπρα» φαίνεται να τον προβληματίζει, αν όχι να τον φοβίζει. Οι δημοσκοπήσεις πάντως που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν ότι οι πολίτες επικροτούν και θεωρούν γενναία την απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί, αλλά και το ποσοστό που, ήδη, χωρίς να έχει ανακοινωθεί, συγκεντρώνει ένα «κόμμα Τσίπρα» μάλλον εξηγούν το γεγονός ότι ο Τσίπρας στοιχειώνει την ηρεμία του κ. Μητσοτάκη και δικαιολογούν τους φόβους του.

Εξού και φρόντισε στην ομιλία του στη Βουλή να επιμείνει στην πολύ επιλεκτική ανάγνωση της ιστορίας επιμένοντας στο καταστροφικό 2015, παρά τα επίμονα χειροπιαστά στοιχεία που δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν στοιχειοθετείται, αλλά και να επαναλάβει το αφήγημα «Μητσοτάκης ή χάος». Οι πολίτες, είπε, «μπορούν να ξεχωρίσουν ποιοι είναι αυτοί που μπορούν πραγματικά με σοβαρότητα να διαχειριστούν κρίσιμα ζητήματα και να κρατήσουν το τιμόνι της χώρας σταθερό και ασφαλές σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς».

Και εδώ η επήρεια του Αλέξη Τσίπρα έντονη αφού στη δήλωση που συνόδευε την παραίτησή του μίλησε για νέο ταξίδι σε όμορφες θάλασσες.

Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Economy
S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

inWellness
inTown
Έρχεται κοινό μέτωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης – Το πηγαδάκι με νόημα στη Βουλή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Παρασκήνιο 16.10.25

Έρχεται κοινό μέτωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης – Το πηγαδάκι με νόημα στη Βουλή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας αναμένεται να λάβουν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια κοινή αντίδραση στους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός
Πολιτική 15.10.25

Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός

Το απόγευμα η πρώτη δημόσια παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή μετά το καλοκαίρι στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη. Η αναφορά στο θέμα των θεσμών και της Δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της δυσπιστίας των πολιτών

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ
Παρασκήνιο 08.10.25

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Ο Χούπης θα αναγορευθεί σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύνταξη
Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα
Παρασκήνιο 05.10.25

Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα

Στην original Σορβόννη, το εμβληματικό πανεπιστήμιο «Paris 1 Panthéon-Sorbonne», ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ομιλία του σε εκδήλωση με θέμα το έλλειμμα ηγεσίας, οι ρόλοι αντιστράφηκαν…

Σύνταξη
Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»
Παρασκήνιο 04.10.25

Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»

«Η μικρή μας Farlie έχει γίνει η καρδιά του σπιτιού μας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες της σκυλίτσας και του συζύγου, Τάιλερ

Σύνταξη
Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή
Η συνέχεια 03.10.25

Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή

«Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή
Παρασκήνιο 30.09.25

Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή

Έκλεισε η ημερομηνία και ο τόπος της επόμενης δημόσιας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Τα ζητήματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης στο επίκεντρο της ομιλίας του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας
Διπλωματία 29.09.25

«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας

Γαλλικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν πως η Τουρκία θα δυσκολευτεί να ενταχθεί στο SAFE απέναντι σε μία κοινή γραμμή Αθήνας - Παρισιού - Λευκωσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά
Κυκλοφοριακό 17.10.25

Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά

Τι δείχνει η σύγκριση 2024 -2025 σε μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας- Αναλύει τα δεδομένα για το in, με πίνακες και γραφήματα, o Δρ. Ορφέας Καρούντζος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνική του ΕΜΠ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο του που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Στα 11+1 κεφάλαια περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2015 -2019, μιλά για τους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτει ντοκουμέντα. «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο» γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώντας για το όραμα του για τη χώρα.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα – Ήχησε το 112
Συναγερμός 17.10.25

Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 (βίντεο)

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό - Δεν έχουν αναφερθεί τρυματισμοί ή εγκλωβισμένοι από τη φωτιά στην επιχείρηση

Σύνταξη
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss
Legend 17.10.25

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα είναι πλέον από τα βασικά ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Η νέα έρευνα της MRB επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες επικροτούν την απόφασή του, ενώ η βάση για ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα» τοποθετείται στο 21,8%.

Σύνταξη
Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  

Το δριμύ «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά». Η «μάχη» για τα ελληνοτουρκικά και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο Ελσίνκι».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ισραήλ: «Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» – Μαρτυρίες από τη φυλακή
Καθημερινά βασανιστήρια 17.10.25

«Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» - Μαρτυρίες από τη φυλακή του Ισραήλ

Στα σωφρονιστήρια του Ισραήλ, μαχητές όλων των οργανώσεων ανδρώθηκαν μαζί - Οι απελευθερωμένοι «απόφοιτοί» τους ίσως διαμορφώσουν τη νέα παλαιστινιακή ηγεσία

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα
Περιουσιολόγιο 17.10.25

Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, όλες οι κοινωφελείς περιουσίες και οι σχολάζουσες κληρονομιές θα χαρτογραφηθούν ψηφιακά από το Δημόσιο

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κληρονομιές: Διαθήκες ψηφιακά σε επτά ημέρες από 1ης Νοεμβρίου
Κληρονομιές 17.10.25

Διαθήκες ψηφιακά σε 7 ημέρες από 1ης Νοεμβρίου

Η νέα πλατφόρμα αλλάζει ριζικά τον τρόπο δημοσίευσης, μειώνει τον χρόνο διευθέτησης για τις κληρονομιές και μεταφέρει τη διαδικασία από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους, χωρίς επιπλέον κόστος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη
Σύγχρονος Προμηθέας 17.10.25

Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη

Δύο αιώνες μετά τη γέννηση του Φρανκενστάιν, το αριστούργημα της Μέρι Σέλεϊ επιστρέφει μέσα από τη νέα ταινία του Γκιγέρμο ντελ Τόρο και μας θυμίζει πως το αληθινό τέρας δεν ήταν ποτέ το πλάσμα

Σύνταξη
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο