Ο Τιάγκο Σίλβα… έπαθε Ζλάταν και έβαλε ίσως το γκολ της χρονιάς! (vid)

Είναι το όγδοο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο Φλουμινένσε – Ζουβεντούδε για την 28η αγωνιστική του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο θρυλικό «Μαρακανά» του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Τελευταία φάση του αγώνα. Μια σέντρα από δεξιά, η μπάλα περνάει και κάπου εκεί, ο 41χρονος αισίως, σπουδαίος κεντρικός αμυντικός, Τιάγκο Σίλβα, πετάγεται και κάνει αυτό:

Πανζουρλισμός στο «Μαρακανά» για το γκολ του Τιάγκο Σίλβα

Το «Μαρακανά» παραληρεί, ο Βραζιλιάνος σπίκερ τρελαίνεται και χάνει τη φωνή του και ο Τιάγκο Σίλβα που μόλις έχει χαρίσει στη Φλουμινένσε τη νίκη με ένα μυθικό buzzer beater, ίσως με το γκολ της χρονιάς, εξαφανίζεται σε μια… στοίβα από κορμιά που πανηγυρίζουν. Λογικά όλα αυτά γιατί ο πρώην στόπερ των Μίλαν, Παρί Σεν Ζερμέν και Τσέλσι, έχει πετύχει ένα γκολ που θα ζήλευαν ακόμη και οι μαέστροι του είδους των… αεροπλανικών, όπως ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Ένα γκολ-λύτρωση, παράλληλα, για τη «Φλου», η οποία δυσκολεύθηκε πολύ σε αυτό το ματς απέναντι στην προτελευταία της βαθμολογίας και τελικά βρήκε τη λύση με τον πλέον ανέλπιστο τρόπο: ένα εναέριο «ζογκλερικό» του 41χρονου κεντρικού αμυντικού της.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Φλουμινένσε παραμένει στην έβδομη θέση του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος με 41 βαθμούς και εξακολουθεί να είναι μέσα στον στόχο της πρόκρισης στο Copa Libertadores του 2026.