Φθιώτιδα: Νεκρή 43χρονη μητέρα δύο παιδιών
Τη γυναίκα εντόπισαν αστυνομικοί του ΑΤ Καμένων Βούρλων, το πρωί της Πέμπτης έχοντας ειδοποιηθεί από την αδερφή της.
Μία γυναίκα 43 ετών, εργαζόμενη και μητέρα δύο παιδιών έβαλε τέλος στη ζωή της στη Φθιώτιδα, σκορπώντας θλίψη στους οικείους της.
Η γυναίκα με καταγωγή από άλλο νομό, εργαζόταν σε ιδιωτική επιχείρηση σε Κοινότητα του Δήμου Καμένων Βούρλων, όπου και διέμενε μόνη της.
Τη γυναίκα εντόπισαν αστυνομικοί του ΑΤ Καμένων Βούρλων, το πρωί της Πέμπτης (16/10/25), έχοντας ειδοποιηθεί από την αδερφή της, η οποία μάταια προσπαθούσε να μιλήσει μαζί της στο τηλέφωνο τις τελευταίες δύο ημέρες.
Σύμφωνα με το LamiaReport είχε αφήσει και σημείωμα με το οποίο εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα, με τη χρήση χαπιών.
Για το τραγικό συμβάν, προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Καμένων Βούρλων, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.
