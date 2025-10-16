Ψάχνει αντίδραση ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι κόντρα στη Μακάμπι

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Βελιγράδι, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, το βράδυ της Πέμπτης (16/10, 22:00), για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague.

Οι Ερυθρόλευκοι μετά την ήττα τους από την Εφές, στο ΣΕΦ, το βράδυ της Τρίτης (14/10), θέλουν τη νίκη που θα τους ανεβάσει στο 3-2 και θα κλείσουν τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» με θετικό πρόσημο.

Με πολλές και σημαντικές απουσίες ο Ολυμπιακός

Χωρίς τους τραυματίες Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς ταξίδεψε για το ματς στο Βελιγράδι ο Ολυμπιακός, που για ακόμη ένα ματς θα παραταχθεί με πολλές και σημαντικές απουσίες, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ετοιμάζεται και πάλι να χρησιμοποιήσει κάποιους από τους παίκτες του σε… διπλοβάρδιες.

Ο Έλληνας τεχνικός, μιλώντας κατά την αναχώρηση της ομάδας, τόνισε πως ο Φουρνιέ και ο Γουόκαπ θα αγωνιστούν πιθανότητα με τον Πανιώνιο, την Κυριακή (19/10) ενώ παράλληλα πρόσθεσε: «Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε απέναντι σε μια επιθετικογενή ομάδα που έχει αποδείξει την αξία της, με καλούς σκόρερ και πολύ δημιουργικά γκαρντ. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Όταν παίζεις στο Βελιγράδι ακόμα και χωρίς κόσμο οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε πιο συνεπείς σε αυτά που πρέπει να κάνουμε».

Παράλληλα, ο κόουτς Μπαρτζώκας μίλησε και για το θέμα των ημερών που είναι η κούραση, λόγω των συνεχόμενων αγώνων, σε συνδυασμό με τις απουσίες. «Έχουμε ένα επιτελείο ανθρώπων, φυσιοθεραπευτές, μασέρ, γυμναστές και βέβαια όλοι οι παίκτες σε αυτό το επίπεδο είναι επαγγελματίες στο πώς τρέφονται και ξεκουράζονται. Και έτσι πρέπει να είναι γιατί αλλιώς η Ευρωλίγκα σε αφήνει έξω. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι, το ίδιο ισχύει και για τη Μακάμπι. Κάθε παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο στην Ευρωλίγκα», τόνισε.