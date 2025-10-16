Οριστικά στον Δήμο Μετεώρων ο πρώην Υγειονομικός Σταθμός Καλαμπάκας

Ένα όραμα άνω των 30 ετών για την πόλη της Καλαμπάκας γίνεται πραγματικότητα. Ο πρώην Υγειονομικός Σταθμός, γνωστός και ως πρώην Στρατόπεδο «Ράμμου», παραχωρείται οριστικά στον Δήμο Μετεώρων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου μεταβίβασης πραγματοποιήθηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλο και τον Διευθυντή του Ταμείου Εθνικής Άμυνας Αντιστράτηγο Ευάγγελο Λύκο, επισφραγίζοντας μια πολυετή προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και δεκαετίες από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο Δήμος Μετεώρων, δρομολογεί τη δημιουργία ενός σύγχρονου μουσειακού συγκροτήματος, που θα περιλαμβάνει:

το Μουσείο Ελληνικής Παιδείας,

και το Μουσείο Βιοποικιλότητας του Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης.

Πρόκειται για έναν ιστορικό χώρο, επιφάνειας 2.209,01 τ.μ., με κτίριο συνολικής επιφάνειας 776 τ.μ. (ισόγειο και υπόγειο), το οποίο μέχρι σήμερα παρέμενε εγκαταλελειμμένο και αποτελούσε εστία υποβάθμισης. Πλέον, μετατρέπεται σε πυλώνα πολιτισμού, εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Σήμερα γράφεται ιστορία για τον Δήμο Μετεώρων. Ένα κτίριο που για δεκαετίες ήταν εγκαταλελειμμένο, περνά οριστικά στα χέρια της τοπικής κοινωνίας, για να αποκτήσει ξανά ζωή και νόημα. Η προσπάθεια αυτή δεν ξεκίνησε χθες.

Είναι αποτέλεσμα 30 χρόνων επίμονων διεκδικήσεων και συντονισμένων ενεργειών από όλες τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, τις οποίες θέλω να ευχαριστήσω και να τιμήσω δημόσια.

Θέλω, επίσης, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Δένδια για την καθοριστική του συμβολή στην τελική ευόδωση αυτής της ιστορικής παραχώρησης, αλλά και στον Αντιστράτηγο κ. Ευάγγελο Λύκο για τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Με σχέδιο, προγραμματισμό και πολιτική βούληση, μετατρέπουμε έναν ξεχασμένο χώρο σε κόμβο πολιτισμού, παιδείας και βιώσιμης ανάπτυξης.»

Το Μουσείο Ελληνικής Παιδείας, σε συνεργασία με τον ιδρυτή του Παύλο Μπαλογιάννη, θα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορούν:

την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία,

τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό,

την ιστορία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

τα Κατηχητικά Σχολεία,

τα παραμύθια του Αισώπου,

και την πολιτιστική ταυτότητα των Μετεώρων.

Παράλληλα, το Μουσείο Βιοποικιλότητας θα αναδείξει την πλούσια χλωρίδα, πανίδα και γεωλογική κληρονομιά του Γεωπάρκου UNESCO Μετεώρων – Πύλης, ενισχύοντας τον περιβαλλοντικό και εκπαιδευτικό ρόλο της περιοχής.