Φαρμακοβιομηχανία: Πυλώνας της ελληνικής οικονομίας

Γράφει: ο κος Βασίλης Παρετζόγλου,

Group Director – Corporate Development στη DEMO ABEE

Αδιαμφισβήτητη παραμένει η συνεισφορά του κλάδου της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία τόσο στον τομέα της απασχόλησης με την διαρκώς αυξανόμενη παραγωγή φαρμάκων όσο και στην ενίσχυση των εξαγωγών και την παραγωγή καινοτομίας, όπως προκύπτει από τα ευρήματα πρόσφατης μελέτης του ΙΟΒΕ.[1]

Πράγματι, η Ελλάδα παρά τη σχετικά χαμηλή της απόδοση στον κλάδο της μεταποίησης, διαθέτει μια ιδιαιτέρως αναπτυγμένη εγχώρια φαρμακευτική βιομηχανία. Οι παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα σήμερα αντιπροσωπεύουν το 10% και πλέον της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης off-patent φαρμάκων (η οποία αριθμεί περίπου 400 μονάδες παραγωγής), σε μία χώρα με πληθυσμιακό μέγεθος κάτω του 3% σε σχέση με το συνολικό ευρωπαϊκό μέγεθος. Ο κλάδος αυτός υλοποιεί επενδύσεις ύψους €1,2 δις και η προστιθέμενη αξία που προσφέρει στο εγχώριο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και στην ελληνική οικονομία γενικότερα έχει αναγνωριστεί από πολλούς έγκυρους αναλυτές.

Η διατήρηση των κινήτρων που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του επενδυτικού clawback και των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων μπορούν να αποβούν καθοριστικά για τη συνέχιση και την περαιτέρω επέκταση του κλάδου με όλα τα πολλαπλά προφανή οφέλη που αυτό συνεπάγεται ως προς τη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, την προσέλκυση επιπλέον επενδύσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη της εξωστρέφειας του κλάδου.

H DEMO πρωταγωνιστεί στην παραπάνω προσπάθεια υλοποιώντας το μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο του κλάδου, το οποίο επικεντρώνεται σε τομείς με υψηλή αναπτυξιακή προοπτική, όπως η ανάπτυξη και παραγωγή φαρμάκων και δραστικών πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας, τα νέα, καινοτόμα συστήματα χορήγησης ενεσίμων φαρμάκων καθώς και η παραγωγή βιοφαρμακευτικών προϊόντων (μονοκλωνικών αντισωμάτων). Με τον τρόπο αυτό συνεισφέρει σημαντικά στη διασφάλιση της επάρκειας κρίσιμων φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο αποτελεί και ένα από τα βασικά ζητούμενα για την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στον τομέα της υγείας.

Ζητούμενο που προστίθεται σε μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ε.Ε. για έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση σε φάρμακα για όλους τους Ευρωπαίους ασθενείς. Η αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των φαρμάκων και ιδιαίτερα των λεγόμενων φαρμάκων κρίσιμης σημασίας είναι απαραίτητη καθώς οι ελλείψεις τους θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία των ασθενών. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη παρουσιαστεί από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ένα ευρύ πλέγμα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δράσεων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων και την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού τους στην ΕΕ, με κυριότερη την πρόταση νομοθετικής πράξης για τα φάρμακα κρίσιμης σημασίας (EU Critical Medicines Act). Ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων στην ΕΕ μέσω μίας εργαλειοθήκης βιομηχανικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της έλλειψης φαρμάκων κρίσιμης σημασίας. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνει τις επενδύσεις για εταιρείες που εστιάζουν στην παραγωγή αυτών των φαρμάκων στην ΕΕ ενώ παράλληλα θα παρέχει κίνητρα για δράσεις που καθιστούν τις αλυσίδες εφοδιασμού πιο ανθεκτικές, καθιστώντας την ΕΕ μια αγορά στην οποία η παραγωγή φαρμάκων κρίσιμης σημασίας θα είναι πιο ελκυστική.

Κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που μετασχηματίζονται σε μία ακόμη ευκαιρία για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία ώστε να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να έχει ως ένα hub παραγωγής φαρμάκων για όλη την Ευρώπη.

[1] Φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2024