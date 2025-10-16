Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στο Λασίθι – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται 24χλμ ΝΝΑ της Ζάκρου ενώ το εστιακό βάθος είναι στα 7,1 χιλιόμετρα
Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7.20 το πρωί στο Λασίθι.
