Διπλός συναγερμός σε Κρυονέρι και Άγιο Δημήτριο για άτομα που απειλούσαν να αυτοκτονήσουν
Τα επεισόδια έληξαν και στις δύο περιπτώσεις τα άτομα φέρεται να αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο Κρυονέρι όταν άνδρας που είχε ταμπουρωθεί μέσα στο σπίτι του απειλούσε να αυτοκτονήσει.
Μάλιστα ισχυριζόταν ότι είχε στην κατοχή του και μία καραμπίνα με την οποία θα έβαζε τέλος στη ζωή του.
Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία η οποία απέκλεισε το σημείο και κλήθηκε ειδικός διαπραγματευτής. Τελικά μετά από λίγη ώρα ο άνδρας παραδόθηκε και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.
Παράλληλα, εξετάζεται η καραμπίνα που βρέθηκε στο σπίτι του ατόμου αν την κατείχε νόμιμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άτομο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
Στον Άγιο Δημήτριο
Περίπου την ίδια ώρα παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στην οδό Δαιδάλου στον Άγιο Δημήτριο, όπου ένα άτομο απειλούσε να πέσει από την ταράτσα πολυκατοικίας.
Και εκεί υπήρξε κινητοποίηση της Αστυνομίας και μετά από λίγη ώρα το άτομο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα κατέβηκε και το περιστατικό έληξε.
Όπως διαπιστώθηκε το άτομο είχε αυτοτραυματοστεί με αιχμηρό αντικείμενο και γι’ αυτό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
