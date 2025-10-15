Ο δήμαρχος Καστελορίζου, Νίκος Ασβέστης, τραυματίστηκε σε ατύχημα και, λόγω της έλλειψης άμεσης ιατρικής φροντίδας στο νησί, μετέβη στο Κας της Τουρκίας για θεραπεία (στη φωτογραφία από το Facebook, επάνω, ο κ. Ασβέστης).

Ο ίδιος ανέφερε, μάλιστα, ότι αναγκάστηκε να μεταβεί στη γείτονα προκειμένου να βγάλει ακτινογραφία, καθώς στο Καστελόριζο υπάρχει μεν ακτινολογικό αλλά κανείς για να το λειτουργήσει.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η απόφασή του να μεταβεί στο Κας προκάλεσε επικρίσεις, στις οποίες απάντησε με ψύχραιμο αλλά αιχμηρό τρόπο, όπως γράφουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο κ. Ασβέστης υπογράμμισε ότι το Καστελόριζο αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικές υποδομές, καθώς οι κάτοικοι χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερις ώρες για να λάβουν βοήθεια από τη Ρόδο, είτε μέσω πλοίου είτε ελικοπτέρου.

«Η υγεία κανενός ανθρώπου δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης», τόνισε, επισημαίνοντας ότι τα ατυχήματα δεν προγραμματίζονται και κάθε λεπτό είναι κρίσιμο.

Πρόσκληση στους επικριτές

Ο δήμαρχος ανέφερε ακόμη πως οι κάτοικοι του νησιού δυσκολεύονται όχι μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αλλά και στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες το νησί μπορεί να μείνει χωρίς τρόφιμα και φάρμακα λόγω καιρού ή απεργιών.

Κάλεσε όσους ασκούν κριτική «να επισκεφθούν το νησί τον χειμώνα και να δουν από κοντά την πραγματικότητα», τονίζοντας ότι το Καστελόριζο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις αλλά να αποτελέσει σύμβολο συνεργασίας και ανθρωπιάς.

Η ανάρτηση του κ. Ασβέστη

