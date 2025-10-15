Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε περί τις 6 το πρωί μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα, συγκρούστηκε ένα αστικό λεωφορείο με ένα φορτηγό στο 42ο χλμ. της Αττικής Οδού. Από τη σύγκρουση προέκυψαν υλικές ζημιές, ενώ ελαφρά τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί. Οι επιβαίνοντες του λεωφορείου, απομακρύνθηκαν με άλλο λεωφορείο.

Όπως ανακοίνωσε η Αττική Οδός, λόγω του τροχαίου έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο υπάρχουν καθυστερήσεις μέχρι και 20΄από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας και ως 25΄από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.