Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
Η Αττική Οδός ενημερώνει το κοινό ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από 15' έως 25' από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας και από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας
Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε περί τις 6 το πρωί μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.
Συγκεκριμένα, συγκρούστηκε ένα αστικό λεωφορείο με ένα φορτηγό στο 42ο χλμ. της Αττικής Οδού. Από τη σύγκρουση προέκυψαν υλικές ζημιές, ενώ ελαφρά τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί. Οι επιβαίνοντες του λεωφορείου, απομακρύνθηκαν με άλλο λεωφορείο.
Όπως ανακοίνωσε η Αττική Οδός, λόγω του τροχαίου έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο υπάρχουν καθυστερήσεις μέχρι και 20΄από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας και ως 25΄από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
15΄-20΄από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας,
20΄-25΄από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας. https://t.co/zt2pxyV9X4
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 15, 2025
- Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά
- Φωτεινή Πετρόγιαννη: Πέθανε ξαφνικά ο πατέρας της
- Εκρηκτικό κλίμα στη Βουλή για το 13ωρο – Απόσυρση του νομοσχεδίου ζητεί η αντιπολίτευση
- Είχαν ομάδες στα social media και ενημέρωναν για μπλόκα της Τροχαίας – Δύο συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.
- Το «διπλό» χτύπημα Ανδρουλάκη και το «ζέσταμα» των κομματικών μηχανών
- Εθελόντρια που διασώζει αδεσποτάκια μας χρειάζεται – Στεκόμαστε στο πλευρό της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις