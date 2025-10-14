newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Από τα τηλέφωνα στα emoji: Η νέα «ψηφιακή πρεσβεία» των Βρυξελλών
Κόσμος 14 Οκτωβρίου 2025 | 15:55

Από τα τηλέφωνα στα emoji: Η νέα «ψηφιακή πρεσβεία» των Βρυξελλών

Το μοντέλο της "emoji" διπλωματίας παγιώθηκε στην περίοδο της πανδημίας 2020–2023 και έμεινε ως καθημερινότητα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Σε μια ολοένα πιο «ψηφιακή» διπλωματία τύπου emoji, αρκετές πρεσβείες κρατών-μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο εκατοντάδες δημοσιογράφους μέσα από μεγάλες ομάδες σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του EUobserver.

Το βασικό κανάλι WhatsApp της δανικής προεδρίας μετρά 309 μέλη, οι λίστες της πρώην πολωνικής προεδρίας υπήρξαν ακόμη πιο πολυπληθείς, η βελγική προεδρία του 2024 διατηρεί κληρονομιά ομάδας 285 μελών, ενώ η σουηδική προεδρία του 2023 αξιοποιεί κανάλι στο Signal με 336 μέλη.

Για τους δημοσιογράφους, πρόκειται για ουσιαστικό εργαλείο: «Τεράστιο κέρδος αποδοτικότητας να μη χρειάζεται να κυνηγάς τα ίδια θραύσματα πληροφορίας που ζητούν και οι 400 συνάδελφοί σου», σημειώνει ανταποκρίτρια στις Βρυξέλλες.

Οι διπλωμάτες, από την πλευρά τους, αποφεύγουν να απαντούν στην ίδια ερώτηση σε δεκάδες ξεχωριστές κλήσεις. Τα μεγάλα γκρουπ λειτουργούν και ως «εξισωτής» πρόσβασης: μικρά και ανεξάρτητα μέσα μπαίνουν στο ίδιο κανάλι πληροφόρησης με τα ισχυρά brands, αντί των παλαιών, στενών κύκλων ενημέρωσης.

Το ύφος ποικίλλει με τους Δανούς και Σουηδούς να κρατούν πιο επίσημη αγγλική γλώσσα, ενώ Πολωνοί και Βέλγοι έδειξαν πιο χαλαρή διάθεση, με την πολωνική προεδρία να τολμά ακόμη και χιούμορ ή emoji. Η Γερμανία κινήθηκε πιο συντηρητικά, δημιουργώντας μόνο προ-συνόδου ομάδες με ατζέντες και on-the-record αποσπάσματα υπουργών που πάντως προσέλκυσαν έως 370 μέλη.

Κληρονομιά της πανδημίας

Πέρα από τις ανοιχτές λίστες, όλοι οι εκπρόσωποι Τύπου κρατών-μελών διαθέτουν προσωπικούς λογαριασμούς WhatsApp ή Signal για διμερείς συνομιλίες. Αυτό επιτρέπει «ταυτόχρονα 27 DM» με μία ερώτηση copy–paste, προσφέροντας ταχύτατες αντιδράσεις από τις πρωτεύουσες.

Υπάρχουν βέβαια ρητοί κανόνες. Τα readouts από συναντήσεις πρέσβεων ή υπουργών στο Συμβούλιο της ΕΕ θεωρούνται από προεπιλογή «on background» — χωρίς παράθεση, απόδοση ή διαμοιρασμό εκτός ομάδας.

Υλικό μπορεί να «ανέβει» σε «off-the-record», άρα παραθέσιμο και αποδοτέο σε «διπλωμάτη της ΕΕ», εφόσον υπάρξει διμερής συμφωνία.

Στα άγραφα ήθη, οι δημοσιογράφοι κρατούν κόσμιους τόνους ακόμη και σε θερμασμένες θεματικές, ενώ οι πιο «χαλαροί» διπλωμάτες είναι φειδωλοί στα emoji — μια μικρή παλέτα που σπανίως «ξεφεύγει» εκτός διμερών καναλιών.

Το μοντέλο παγιώθηκε στην περίοδο των lockdowns 2020–2023 και έμεινε ως καθημερινότητα. Οι πλατφόρμες επιλέγονται και για πρακτικούς λόγους. Το WhatsApp είναι «όλοι είναι εκεί γιατί όλοι είναι εκεί», με πάνω από τρία δισεκατομμύρια χρήστες.

Μειοψηφία αποστολών, ιδίως στις Βαλτικές και τις σκανδιναβικές χώρες, προτιμούν το Signal, που δημιουργήθηκε από τον κρυπτογράφο Moxie Marlinspike και διαχειρίζεται μη κερδοσκοπικά. Στην ευρύτερη δημόσια σφαίρα, οι διπλωμάτες παραμένουν ενεργοί σε X, Facebook και LinkedIn, με περιορισμένες δοκιμές σε Bluesky και Instagram.

Tα μειονεκτήματα και οι τριβές

Μαζί με τα οφέλη έρχονται και σαφή κόστη, που σκιαγραφεί το ρεπορτάζ του EUobserver. Πρώτον, η ισορροπία ζωής–εργασίας είναι αυτή που πλήττεται. Οι ειδοποιήσεις δεν γνωρίζουν ωράριο, με διπλωμάτες να μιλούν για «παρεμβατική» κουλτούρα όπου η εφαρμογή εξυπηρετεί και ιδιωτικές χρήσεις, άρα δεν «κλείνει» ποτέ.

Δεύτερον, τα όρια: «spamming» με τετριμμένες ερωτήσεις προς ολόκληρες ομάδες που καταλήγουν σε ανοιχτά φόρα, ροκανίζοντας χρόνο και ψυχραιμία.

Τρίτον, τίθεται θέμα εμπιστοσύνης καθώς όταν στοιχεία από κλειστά γκρουπ δημοσιοποιούνται, ορισμένες αποστολές γίνονται πιο φειδωλές, περιορίζοντας ακριβώς αυτό που έκανε τα κανάλια χρήσιμα.

Υπάρχει επίσης ο γνωστός κίνδυνος να στέλει κανείς κάτι καταλάθος. Χαρακτηριστικά ευτράπελα είναι ένα «Καληνύχτα, αγάπη» που έφυγε σε λάθος παραλήπτη προκαλώντας εύλογα αμηχανία.

Στο πεδίο της ασφάλειας, παρότι τα διαβαθμισμένα έγγραφα ανταλλάσσονται με αυστηρότερα πρωτόκολλα, ευαίσθητες συζητήσεις γίνονται συχνά σε τέτοια chat μεταξύ «εμπίστων», με την επίγνωση ότι οι δημοφιλείς εφαρμογές θεωρούνται στόχος παρακολούθησης και κοινωνικής χαρτογράφησης από εχθρικούς δρώντες.

Τέλος, το δημόσιο σκηνικό των social είναι γνωστό για τοξικότητα, παραπληροφόρηση και πολιτική χειραγώγηση. Είναι ένα περιβάλλον που οι πρεσβείες δύσκολα αγνοούν, μολονότι δεν θεωρούν ιδανικό.

Συνολικά, οι ομαδικές συνομιλίες έφεραν ταχύτητα, ευρύτητα και «δημοκρατία» πρόσβασης στο ρεπορτάζ των Βρυξελλών. Μαζί όμως επέβαλαν νέους κανόνες, λεπτές ισορροπίες και κινδύνους που το EUobserver- δεν μπορούν να αγνοηθούν αν το ψηφιακό μοντέλο θέλει να μείνει βιώσιμο.

World
Ευρώπη: Χρειάζεται να πάρει περισσότερο ρίσκο – Η θέση της Ελλάδας

Ευρώπη: Χρειάζεται να πάρει περισσότερο ρίσκο – Η θέση της Ελλάδας

Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα
Βαθιά κρίση 14.10.25

Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα

Πλήγμα φαίνεται ότι δέχεται το δικαίωμα για διαμαρτυρία στις δυτικές χώρες, με την αστυνομία να αποκτά μεγαλύτερη ισχύ και διαδηλώσεις να απαγορεύονται σε συγκεκριμένες περιοχές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF
Ανησυχία 14.10.25

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία - Πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF

Για έξι Παλαιστίνιους νεκρούς σε δύο ξεχωριστά περιστατικά κάνει λόγο η υγειονομική αρχή στη Γάζα - Ο IDF καλεί τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή

Σύνταξη
Γάζα: Η «αυγή της νέας Μέσης Ανατολής» βρίσκει τους Παλαιστίνιους χωρίς στέγη και τροφή
Αγωνία 14.10.25

Χωρίς τροφή και στέγη η «αυγή της νέας Μέσης Ανατολής» στη Γάζα - Καταγγελίες για βασανιστήρια στις ισραηλινές φυλακές

Η Γάζα δεν βομβαρδίζεται αλλά ακόμα αγωνιά για τροφή και ανθρωπιστική βοήθεια - Πείνα και κακομεταχείριση στις ισραηλινές φυλακές καταγγέλλουν οι απελευθερωμένοι Παλαιστίνιοι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Θα του πω να καλέσει»: Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ
Ανοιχτό μικρόφωνο 14.10.25

«Θα του πω να καλέσει»: Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ

Δεν ήταν σαφές από το ηχητικό αν οι δύο άνδρες αναφέρονταν στην Trump Organization ή σε κάποια επιχειρηματική συμφωνία που εμπλέκει τον πρόεδρο ή την οικογένειά του.

Σύνταξη
Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»
«Ριζοσπαστική αλλαγή» 14.10.25

Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»

Η κατάρρευση των εσόδων από το φυσικό αέριο στη Βολιβία προκάλεσε χρόνια έλλειψη σκληρού συναλλάγματος, δολαρίων, και με τη σειρά της έλλειψη καυσίμων και πληθωρισμό ο οποίος ξεπερνά το 23% σε ετήσια βάση

Σύνταξη
Γάζα: Κήρυξαν την ειρήνη αλλά τα δύσκολα τώρα αρχίζουν – Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης
Τα θολά σημεία 14.10.25

Κήρυξαν την ειρήνη, αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης από τη Σύνοδο

Πανηγυρικό το κλίμα στο Ισραήλ αλλά και στην Αίγυπτο με τον Τραμπ να μην λυπάται μεγαλοστομίες για την «ανατολή μίας νέας Μέσης Ανατολής» καθώς κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Τραμπ λέει ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Κόσμος 14.10.25

Αναβάθμιση ρόλου για τον Ερντογάν από τον Τραμπ - «Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία με ή χωρίς διαπραγμάτευση, δηλώνει η Ματσάδο
Κορίνα Ματσάδο 14.10.25

«Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία»

«Ο Μαδούρο έχει αυτήν τη στιγμή τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ειρηνική μετάβαση», δηλώνει η αρχηγός της αντιπολίτευσης Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης την περασμένη εβδομάδα.

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει να ανησυχεί για τη Χαμάς ο Μακρόν παρά την κατάπαυση του πυρός
Γάζα 14.10.25

Συνεχίζει να ανησυχεί ο Μακρόν για τη Χαμάς

«Συνεχίζω να ανησυχώ» για τη Χαμάς, δηλώνει ο Εμανουέλ Μακρόν παρά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, επειδή ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις».

Σύνταξη
Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»
«HEAR US» 14.10.25

Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»

Τα γράφιτι που εμφανίστηκαν στον καθεδρικό ναό του Canterbury ήταν το αποτέλεσμα κοινοτικών εργαστηρίων που επικεντρώθηκαν στο ερώτημα: «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός: Κόντης και Μπαλντίνι «ψήφισαν» ο ένας τον άλλο
Ποδόσφαιρο 14.10.25

Κόντης και Μπαλντίνι «ψήφισαν» ο ένας τον άλλο

Ο Κόντης βοήθησε τον Μπαλντίνι να πιάσει δουλειά στον Παναθηναϊκό σε πιο ομαλές συνθήκες και ο Ιταλός εισηγήθηκε πως τώρα δεν εξυπηρετεί σε κάτι νέα αλλαγή προπονητή.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Το αίτημα 14.10.25

Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ζητάει την θέσπιση πρόνοιας για το ακατάσχετο των ενισχύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω του ακραίου φαινομένου στον Παγασητικό.

Σύνταξη
Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα
Βαθιά κρίση 14.10.25

Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα

Πλήγμα φαίνεται ότι δέχεται το δικαίωμα για διαμαρτυρία στις δυτικές χώρες, με την αστυνομία να αποκτά μεγαλύτερη ισχύ και διαδηλώσεις να απαγορεύονται σε συγκεκριμένες περιοχές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς
On Field 14.10.25

Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς

Σοκάρουν τα οικονομικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα, με το χρέος της να εμφανίζεται να ξεπερνά ακόμη και την εκτιμώμενη συνολική αξία του συλλόγου στην αγορά, καθιστώντας το τεχνικά μη βιώσιμο. Οι «μπηχτές» για τα 4.000.000.000 €, η έρευνα που «δείχνει» 2,484 δισεκατομμύρια ευρώ χρεός, τα «βάρη», η Goldman Sachs και ο ρόλος του πρότζεκτ «Espai Barça».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα

Μετά τις κυβερνητικές πληγές από την υπόθεση Ρούτσι, το Μαξίμου επενδύει στην πόλωση και στην ατζέντα του νόμου και της τάξης, ανασύρει τους «νοικοκυραίους», ετοιμάζεται να «καθαρίσει» τον Άγνωστο Στρατιώτη και βάζει στο στόχαστρο τον Δενδια. Το πρώτο σοβαρό «άδειασμα» Τασούλα στον πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
BCL: ΑΕΚ, Προμηθέας και Καρδίτσα στοχεύουν στο 2/2
Μπάσκετ 14.10.25

BCL: ΑΕΚ, Προμηθέας και Καρδίτσα στοχεύουν στο 2/2

ΑΕΚ, Προμηθέας Πάτρας και Καρδίτσα δίνουν σημαντικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Basketball Champions League, με στόχο να φτάσουν στη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο