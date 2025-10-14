sports betsson
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Θετικά νέα για την υγεία του Σουμάχερ: «Είναι ένα σημάδι ζωής…» (pic)
Άλλα Αθλήματα 14 Οκτωβρίου 2025 | 10:05

Θετικά νέα για την υγεία του Σουμάχερ: «Είναι ένα σημάδι ζωής…» (pic)

Η μεγάλη αποκάλυψη για την κατάσταση της υγείας του Μίκαελ Σουμάχερ 11 χρόνια μετά το σοκαριστικό ατύχημα στις Άλπεις.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νέα δεδομένα στην υπόθεση της υγείας του Μίκαελ Σουμάχερ αποκαλύπτει δημοσιογράφος, ο οποίος τονίζει ότι υπάρχουν «καλά σημάδια» γύρω από την κατάσταση του εμβληματικού πιλότου, 11 χρόνια μετά το τραγικό ατύχημά του στο σκι. Ο Στεφάν Λ’ Ερμίτ της γαλλικής εφημερίδας L’Equipe πιστεύει ότι μπορεί να έχει σημειωθεί θετική πρόοδος από τον Γερμανό πρώην πιλότο της Ferrari τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Δήλωσε στην εφημερίδα Le Grand Recit: «Θα έλεγα ότι δεν τα πάει καλά, αλλά μπορεί να βελτιώνεται, επειδή ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε τίποτα. Φέτος, υπέγραψε ένα κράνος για μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Ήταν η γυναίκα του που τον κρατούσε από το χέρι; Δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα είδος θετικού σημαδιού, σχεδόν ένα σημάδι ζωής».

Ο Σουμάχερ και η υπογραφή στο κράνος

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Σουμάχερ υπέγραψε το κράνος του θρύλου του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Σερ Τζάκι Στιούαρτ, μαζί με δεκάδες άλλους οδηγούς, σε μια συγκινητική κίνηση που έχει αφήσει πολλούς να αισιοδοξούν για την υγεία του. Λέγεται ότι το υπέγραψε με τη βοήθεια της Κορίνα, καθώς μια εικόνα έδειχνε τα αρχικά του «M.S» κάτω δεξιά στο εμβληματικό λευκό κράνος.

Ο Λ’Ερμίτ συνέχισε λέγοντας ότι δεν έχει ενημερωθεί για καμία εξέλιξη σχετικά με τον Σουμάχερ και πιστεύει ότι ο Γερμανός δεν μπορεί να μιλήσει ή να επικοινωνήσει.

Ο δημοσιογράφος πρόσθεσε: «Εξακολουθούμε να έχουμε να κάνουμε με κάποιον που συνεχίζει να αναπνέει, που μπορεί να έχει κάποιες μικρές αλληλεπιδράσεις με την οικογένειά του, αλλά δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι τα πάει καλά».

Δεν έχει υπάρξει καμία είδηση ​​για τον Σουμάχερ από το σχεδόν μοιραία ατύχημά του στις Άλπεις στις 29 Δεκεμβρίου 2013, με την οικογένεια του να έχει καταφέρει να μην βγαίνει τίποτα προς τα έξω σχετικά με την κατάσταση του.

