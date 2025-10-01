Αποκαλυπτικό δημοσίευμα για τον Σουμάχερ: «Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το ατύχημα είναι γεγονός»

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του θρύλου της Formula 1 και της Ferrari, Μίκαελ Σουμάχερ ήταν τον Δεκέμβριο του 2013, όταν είχε ένα ατύχημα κάνοντας σκι στις Άλπεις, που τον έριξε σε κώμα, με την οικογένειά του να απαγορεύει κάμερες και δημοσιογράφους και να μετακομίζει σε ένα απομονωμένο σπίτι στην Ελβετία.

Από τότε λίγες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του και κανείς δεν τον έχει δει, ωστόσο σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, η πρώτη δημόσια εμφάνιση του έγινε τον περασμένο Απρίλιο.

Ο Σουμάχερ εθεάθη να μπαίνει σε ιδιωτικό αεροπλάνο με προορισμό πόλη της Ελβετίας, ώστε να συναντήσει την εγγονή του που γεννήθηκε πρόσφατα, σύμφωνα πάντα με το εν λόγω δημοσίευμα, χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται ή να διαψεύδεται.

«Ο Σουμάχερ βρέθηκε στον γάμο της κόρης του»

Από εκεί και πέρα, κάποια Μέσα ισχυρίστηκαν ότι ο Σουμάχερ είχε παραστεί στον γάμο της κόρης του Τζίνα και του νυν συζύγου της, Ιάν Μπέθκε, στη Μαγιόρκα. Η εκδήλωση έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2024 και, ενώ δεν διέρρευσαν φωτογραφίες λόγω της απαγόρευσης χρήσης κινητών τηλεφώνων που επέβαλε η οικογένειά του.

Η γερμανική εφημερίδα, «Bild», ανέφερε ότι εντοπίστηκαν τακτικές πτήσεις σε αυτές τις ημερομηνίες από το σπίτι του στις όχθες της λίμνης της Γενεύης, η οποία διαθέτει διάδρομο προσγείωσης.