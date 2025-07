Νέες αποκαλύψεις για την υγεία του Σουμάχερ – Σοκαριστικά στοιχεία 11 χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα στις Άλπεις

Ο Μίκαελ Σουμάχερ είχε ένα τρομακτικό ατύχημα τον Δεκέμβριο του 2013 στις Άλπεις, ενώ έκανε σκι με την οικογένεια του, με αποτέλεσμα να τραυαμτιστεί σοβαρά στο κεφάλι και να είναι υπό ιατρική παρακολούθηση 24 ώρες το 24ωρο εδώ και 11 χρόνια.

Για τη ζωή του Γερμανού θρύλου της Formula 1 έχουν διαρρεύσει ελάχιστα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια από την οικογένεια του, αλλά υπάρχουν στοιχεία που σοκάρουν για την κατάσταση του.

Από εκεί και πέρα, κάποια ΜΜΕ ισχυρίστηκαν ότι ο Σουμάχερ είχε παραστεί στον γάμο της κόρης του Τζίνα και του νυν συζύγου της, Ιάν Μπέθκε, στη Μαγιόρκα. Η εκδήλωση έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2024 και, ενώ δεν διέρρευσαν φωτογραφίες λόγω της απαγόρευσης χρήσης κινητών τηλεφώνων που επέβαλε η οικογένειά του.

Η γερμανική εφημερίδα, «Bild», ανέφερε ότι εντοπίστηκαν τακτικές πτήσεις σε αυτές τις ημερομηνίες από το σπίτι του στις όχθες της λίμνης της Γενεύης, η οποία διαθέτει διάδρομο προσγείωσης.

Τα τελευταία νέα ήρθαν από τον δημοσιογράφο Κρεγκ Σκάρμπορο. «Μίλησα με κάποιον πολύ κοντινό του και μου εξήγησε ότι δεν θα ακούσουμε τίποτα περισσότερο από τον Μίκαελ», δήλωσε στην εφημερίδα «Sun». Τι σημαίνει αυτό; Κατ’ αρχήν, δεν θα υπάρξουν συνεντεύξεις ή δημόσιες εμφανίσεις από τον «Σούμι», τον νικητή όλων των εποχών της Formula 1 με επτά παγκόσμιους τίτλους, που έχει κερδίσει με την Benetton (1994 και 1995) και τη Ferrari (2000, 2001, 2002, 2003 και 2004).

Μια άλλη λεπτομέρεια που αναφέρεται είναι ότι, ως αποτέλεσμα της σοβαρής εγκεφαλικής βλάβης που προκλήθηκε από το ατύχημα, ο Σουμάχερ επικοινωνεί μόνο με τα μάτια του. Δεν μπορεί πλέον να μιλήσει και η σωματική του κατάσταση είναι εύθραυστη. «Έχει λάβει θεραπεία με βλαστοκύτταρα επειδή επηρέαζε την καρδιά του», δήλωσε ο δημοσιογράφος Κάρλος Μικέλ. Για αυτόν τον λόγο, το σπίτι του έχει μετατραπεί σε ιατρικό κέντρο όπου παρακολουθείται 24 ώρες το 24ωρο. Ωστόσο, έχει επίσης αναφερθεί ότι έχει επίγνωση του περιβάλλοντός του.

Σχετικά με αυτό το θέμα, η Κορίνα, η σύζυγός του, έχει γίνει μια αμείλικτη και αυστηρή γυναίκα όσον αφορά τη φροντίδα του συζύγου της. Δεν επέτρεψε ποτέ να διαρρεύσει φωτογραφία του πρώην οδηγού και περιορίζει την άμεση επαφή μόνο με την οικογένειά του. Εξαιρέσεις αποτελούν ο Ρος Μπρον, ο οποίος ήταν μηχανικός και στις δύο ομάδες με τις οποίες αγωνίστηκε, ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ, ο πρώην αντίπαλός του, και ο Ζαν Τοντ, πρώην πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) και διευθυντής της Ferrari κατά τη διάρκεια της θητείας του στην πίστα, ο οποίος τον επισκέπτεται δύο φορές το μήνα και παραδέχτηκε πριν από λίγο καιρό ότι «παρακολουθούν αγώνες στην τηλεόραση».

Οι απαιτήσεις της Κορίνα είναι τόσο υψηλές που ο Βίλι Βέμπερ, ο πρώην μάνατζερ του Σουμάχερ, δεν παρευρέθηκε στον γάμο της κόρης του και το 2018 αμφισβήτησε ότι «πάλευε για λίγο καιρό επειδή η οικογένεια Σουμάχερ δεν λέει όλη την αλήθεια». Πρόσθεσε: «Χτύπησα σε τοίχο, δεν ακούνε τις συμβουλές μου».

