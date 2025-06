«Μην περιμένετε να δείτε ξανά τον Μίκαελ Σουμάχερ»

Ο Μίκαελ Σουμάχερ είχε υποστεί ένα σοκαριστικό ατύχημα το 2013 και έκτοτε δεν έχουν βγει φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του. Ο θρύλος της Formula 1 είναι καθηλωμένος στο κρεβάτι έπειτα από το ατύχημα που είχε στο χειμερινό θέρετρο της Μεριμπέλ κάνοντας σκι, ενώ από ότι έχουν αφήσει να εννοηθεί διάφοροι κοντινοί του άνθρωποι ο Γερμανός πρέπει να έχει αντίληψη του περιβάλλοντός του, αλλά δεν μπορεί να επικοινωνήσει παρά με τα μάτια.

Το μόνο που είναι γνωστό, είναι ότι βρίσκεται στη Λίμνη Τζενίβα, υπό την επίβλεψη ιατρικού προσωπικού και τη φροντίδα της οικογένειάς του, προστατεύοντάς τον από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο ειδικός της Formula 1, Κρεγκ Σκάρμπορο, επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί φοβούνται εδώ και καιρό. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Sun», ο έμπειρος αναλυτής με πρόσβαση σε κύκλους κοντά στην οικογένεια του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή, ανέφερε ότι η κατάσταση του Σουμάχερ δεν αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση.

F1 insider Craig Scarborough shares a heartbreaking update on the health of former seven-time F1 world champion Michael Schumacher. 🥹#F1 #MichaelSchumacher pic.twitter.com/DPCVLUV7d0

— Sportskeeda Pit Stop (@SKPitStop) June 6, 2025