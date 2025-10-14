Πρώην διαιτητής της Premier League δήλωσε ένοχος για παράνομη βιντεοσκόπηση ανηλίκου

Σοκ έχει προκληθεί στις τάξεις της Premier League εξαιτίας του Ντέιβιντ Κόουτι, ενός πρώην διαιτητή του κορυφαίου πρωταθλήματος, ο οποίος δήλωσε ένοχος για παράνομη βιντεοσκόπηση ανηλίκου.

Ο 43χρονος παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και επιβεβαίωσε το όνομά του, ενώ στη συνέχεια προέβη στην απολογία του κατά τη διάρκεια της ακρόασης ενώπιον του δικαστή.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Former Premier League referee David Coote has pleaded guilty at Nottingham Crown Court to making an indecent image of a child. — @SamC_reports pic.twitter.com/mDRp31d7QB — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 14, 2025

Ο ίδιος, αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους με εγγύηση αλλά θα χρειαστεί να παρουσιαστεί ξανά στο δικαστήριο στις 11 Δεκεμβρίου του 2025, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε ότι θα συνταχθεί έκθεση πριν από την επιβολή της ποινής.

«Έχετε δηλώσει ένοχος για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Το αν αυτό σημαίνει επιμέλεια ή όχι θα αποφασιστεί όταν όλες οι πληροφορίες έρθουν ενώπιον του δικαστηρίου, γι’ αυτό και έχω διατάξει μια έκθεση πριν από την επιβολή της ποινής».