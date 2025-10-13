sports betsson
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οι βασικές (μας) οι αρχές…
On Field 13 Οκτωβρίου 2025 | 18:40

Οι βασικές (μας) οι αρχές…

Η αποτυχία της Εθνικής στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026 έχει εξήγηση και θα πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Πώς λειτουργεί η μνήμη: Τα 4 είδη της και πώς να τα ενισχύσουμε;

Πώς λειτουργεί η μνήμη: Τα 4 είδη της και πώς να τα ενισχύσουμε;

Spotlight

Δεν είναι… μυστικό ότι η Εθνική μας ομάδα στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αμυντική ικανότητα που είχε για να φτάσει μέχρι την κορυφή της Ευρώπης το 2004, όταν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το Euro στα γήπεδα της Πορτογαλίας.

Και στην συνέχεια όμως, στις συμμετοχές που είχαμε στις μεγάλες διοργανώσεις, σημείο αναφοράς υπήρξε πάντα η καλή αμυντική λειτουργία της ομάδας.

Η «ταυτότητα» της Εθνικής είχε σε εμφανές σημείο την λέξη «άμυνα» κι αυτό ήταν σήμα κατατεθέν του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ήταν αν θέλετε μια βασική αρχή, ίσως η βασικότερη, της Εθνικής μας και πάνω σ’ αυτή την αρχή στηρίχθηκε το πρότζεκτ.

Παρατηρώντας λοιπόν κάποιος την εικόνα που είχε η Εθνική μας ομάδα στα προκριματικά της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ένα είναι το σίγουρο. Ξεχάσαμε την βασική (μας) την αρχή και δίχως άλλο το πληρώσαμε ακριβά.

Είναι σίγουρο πως αυτή η ομάδα είχε μια καλή εικόνα σε ότι αφορά το δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού αλλά δεν ήταν η ομάδα που θα «κλείδωνε» τη νίκη στην Σκωτία, την στιγμή που προηγηθήκαμε στο σκορ.

Κι εδώ οφείλουμε να εστιάσουμε σε αυτά που «ξεχάσαμε» και τα οποία μας προκάλεσαν πολλά προβλήματα, οδηγώντας τελικά στον αποκλεισμό. Έναν αποκλεισμό που προκάλεσε απογοήτευση, καθώς ο συγκεκριμένος όμιλος προσφέρονταν για να διεκδικήσουμε τουλάχιστον την δεύτερη θέση.

Όταν όμως έρχεται ο αποκλεισμός και μάλιστα δυο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί ο όμιλος, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η απογοήτευση είναι μεγάλη και πρέπει να γίνει αυτοκριτική.

Είναι λοιπόν δεδομένο πως παρουσιαστήκαμε ανέτοιμοι στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια του γκρουπ κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δεχθούμε εννιά γκολ.

Αφήσαμε στο… συρτάρι την προσήλωση που έπρεπε να έχουμε στο αμυντικό σκέλος του παιχνιδιού και θελήσαμε να πάμε σε άλλο προφίλ, ίσως πιο γρήγορα απ’ ότι ήμασταν έτοιμοι.

Αποκλειστήκαμε και όταν καταλαβάμε πόσο πολύ «πληγωθήκαμε» από την αδυναμία ν’ αμυνθούμε σωστά, θυμήθηκαμε τον τρόπο με τον οποίο πετύχαμε μεγάλες επιτυχίες στο παρελθόν.

Ήταν όμως αργά καθώς οι τρεις συνεχόμενες ήττες μας έβγαλαν νοκ άουτ.

Θα πρέπει λοιπόν να σημειωθεί ότι τόσο οι Σκωτσέζοι όσο και οι Δανοί «διάβασαν» πολύ καλά τις αδυναμίες μας στα μετόπισθεν και κατάφεραν να μας προκαλέσουν πολλά προβλήματα. Είπαμε, η «ταυτότητα» που έχει η Εθνική ομάδα είναι ξεκάθαρη και σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η καλή αμυντική λειτουργία.

Το ξεχάσαμε και φυσικά το πληρώσαμε μ’ έναν πικρό αποκλεισμό.

Headlines:
Business
ΟΠΑΠ: Πώς «χτίζει» με την Allwyn τον πρωταθλητή στο gaming

ΟΠΑΠ: Πώς «χτίζει» με την Allwyn τον πρωταθλητή στο gaming

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς λειτουργεί η μνήμη: Τα 4 είδη της και πώς να τα ενισχύσουμε;

Πώς λειτουργεί η μνήμη: Τα 4 είδη της και πώς να τα ενισχύσουμε;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βούτηξε» κάτω από τις 2.090 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βούτηξε» κάτω από τις 2.090 μονάδες

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Χάντμπολ 13.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα για τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα στη φάση των «64» του EHF European Cup. Τηλεοπτικά από Mega News.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Η ζωή σε… fast forward
On Field 13.10.25

Η ζωή σε… fast forward

Η προσθήκη του Γουόρντ δίνει ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στην επίθεση του Ολυμπιακού και ο Αμερικανός «σάλπισε» την αντεπίθεση των πειραιωτών στο τρίτο δεκάλεπτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση
Εθνική Ελλάδας 13.10.25

Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση

Η Ελλάδα απέτυχε πλήρως αφού δεν διεκδίκησε καν την πρόκριση στο Μουντιάλ, όμως αυτό δεν αναιρεί πως ο Μάκης Γκαγκάτσης έπραξε το ποδοσφαιρικά σωστό στηρίζοντας τον Γιοβάνοβιτς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ήταν ένα «σκληρό» μάθημα
On Field 12.10.25

Ήταν ένα «σκληρό» μάθημα

Τα λάθη και στην Κοπεγχάγη ήταν πολλά και σε τέτοιο επίπεδο… πληρώνονται

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ασπίδα» του Κλοπ στον Βιρτς
On Field 12.10.25

«Ασπίδα» του Κλοπ στον Βιρτς

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ πήρε θέση στο θέμα του Γερμανού μεσοεπιθετικού, ο οποίος δεν πείθει με τις εμφανίσεις του με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στην κόψη του… ξυραφιού
On Field 11.10.25

Στην κόψη του… ξυραφιού

Η Εθνική μας ομάδα έχει μια τελευταία ευκαιρία να φέρει τα «πάνω – κάτω» στον όμιλο αλλά για να τα καταφέρει θα χρειαστεί να ρισκάρει πολύ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!
On Field 11.10.25

Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!

Η κατάκτηση του ευρωπαϊκού Super Cup από τη Φερεντσβάρος είναι ο τελευταίος τίτλος στην τεράστια συλλογή του Έλληνα διεθνή πολίστα Στέλιου Αργυρόπουλου που έχει κατακτήσει τα πάντα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί
On Field 10.10.25

Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί

Ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε από τις πολλές και σημαντικές απουσίες και ο Μπαρτζώκας έμεινε σίγουρα ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των παικτών του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα…
On Field 10.10.25

Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα…

Υπάρχει ο «τελικός» στην Κοπεγχάγη και η Εθνική μπορεί να κάνει το «κόλπο γκρόσο» αρκεί να περιορίσει την τριάδα των χαφ της Δανίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πυρετός συσκέψεων στην ΚΕΔ για την διαιτησία
On Field 10.10.25

Πυρετός συσκέψεων στην ΚΕΔ για την διαιτησία

«Στο σεμινάριο θα πούμε πολλά», είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στους διαιτητές. Ο Γάλλος και οι συνεργάτες του Βαλέρι και Αλόνσο βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού επειδή τίποτα δεν πήγε καλά

Βάιος Μπαλάφας
Το πικρό αποτέλεσμα και η γλυκιά εμφάνιση
On Field 10.10.25

Το πικρό αποτέλεσμα και η γλυκιά εμφάνιση

Το αποτέλεσμα είναι αυτό που στο ποδόσφαιρο «σκεπάζει» τα πάντα όμως η Εθνική μας και στην Γλασκώβη έδειξε πως έχει αλλάξει – Τα δύο λεπτά που μας στοίχισαν και η εμφάνιση που δεν πρέπει να «σκεπαστεί» από την ήττα

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν
Play It Again 13.10.25

«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο. Ο κόσμος έγινε πιο μουντός», γράφει ο Γούντι Άλεν για τη θρυλική εκλιπούσα ηθοποιό

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα
Χάντμπολ 13.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα για τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα στη φάση των «64» του EHF European Cup. Τηλεοπτικά από Mega News.

Σύνταξη
Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στο «Χάρι Πότερ»
«Απόψεις» 13.10.25

Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στο «Χάρι Πότερ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ πυροδότησε αντιδράσεις το 2020, αφού δημοσίευσε διάφορα tweets και ένα κείμενο που πολλοί χαρακτήρισαν ως τρανσφοβικό - με τους θαυμαστές να καλούν σε μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα
Φόρος τιμής 13.10.25

Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα

Ο μόνος εν ζωή απόγονος του θεατρικού συγγραφέα ανατρέχει στη σκιά που έριξε η δίκη του Όσκαρ Ουάιλντ και στην αποκατάστασή του ως icon της gay κοινότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Κινητικότητα σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό – Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο – Παπανδρέου
Εξελίξεις 13.10.25

Κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό - Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο - Παπανδρέου

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να ανεβάζει στροφές. Μπαράζ επαφών με κορυφαία στελέχη και πλούσια ατζέντα. Ποια πρόσωπα «κλειδώνουν» για την επιτροπή διεύρυνσης και την επιτροπή ψηφοδελτίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;
ΤραμπΤοκ 13.10.25

Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;

Η πρόταση-έκπληξη που ανοίγει διάπλατα την πόρτα της τεχνολογίας στον 19χρονο γιο του προέδρου Μπάρον Τραμπ έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για την αμερικανική κυριότητα της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣτΕ: Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα
Αποφάνθηκε το ΣτΕ 13.10.25

Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, ο κάθε φορολογούμενος  ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημά του, εάν διαφωνεί.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου
ΣΥΡΙΖΑ 13.10.25

Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο