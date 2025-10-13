Οι βασικές (μας) οι αρχές…

Δεν είναι… μυστικό ότι η Εθνική μας ομάδα στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αμυντική ικανότητα που είχε για να φτάσει μέχρι την κορυφή της Ευρώπης το 2004, όταν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το Euro στα γήπεδα της Πορτογαλίας.

Και στην συνέχεια όμως, στις συμμετοχές που είχαμε στις μεγάλες διοργανώσεις, σημείο αναφοράς υπήρξε πάντα η καλή αμυντική λειτουργία της ομάδας.

Η «ταυτότητα» της Εθνικής είχε σε εμφανές σημείο την λέξη «άμυνα» κι αυτό ήταν σήμα κατατεθέν του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ήταν αν θέλετε μια βασική αρχή, ίσως η βασικότερη, της Εθνικής μας και πάνω σ’ αυτή την αρχή στηρίχθηκε το πρότζεκτ.

Παρατηρώντας λοιπόν κάποιος την εικόνα που είχε η Εθνική μας ομάδα στα προκριματικά της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ένα είναι το σίγουρο. Ξεχάσαμε την βασική (μας) την αρχή και δίχως άλλο το πληρώσαμε ακριβά.

Είναι σίγουρο πως αυτή η ομάδα είχε μια καλή εικόνα σε ότι αφορά το δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού αλλά δεν ήταν η ομάδα που θα «κλείδωνε» τη νίκη στην Σκωτία, την στιγμή που προηγηθήκαμε στο σκορ.

Κι εδώ οφείλουμε να εστιάσουμε σε αυτά που «ξεχάσαμε» και τα οποία μας προκάλεσαν πολλά προβλήματα, οδηγώντας τελικά στον αποκλεισμό. Έναν αποκλεισμό που προκάλεσε απογοήτευση, καθώς ο συγκεκριμένος όμιλος προσφέρονταν για να διεκδικήσουμε τουλάχιστον την δεύτερη θέση.

Όταν όμως έρχεται ο αποκλεισμός και μάλιστα δυο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί ο όμιλος, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η απογοήτευση είναι μεγάλη και πρέπει να γίνει αυτοκριτική.

Είναι λοιπόν δεδομένο πως παρουσιαστήκαμε ανέτοιμοι στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια του γκρουπ κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δεχθούμε εννιά γκολ.

Αφήσαμε στο… συρτάρι την προσήλωση που έπρεπε να έχουμε στο αμυντικό σκέλος του παιχνιδιού και θελήσαμε να πάμε σε άλλο προφίλ, ίσως πιο γρήγορα απ’ ότι ήμασταν έτοιμοι.

Αποκλειστήκαμε και όταν καταλαβάμε πόσο πολύ «πληγωθήκαμε» από την αδυναμία ν’ αμυνθούμε σωστά, θυμήθηκαμε τον τρόπο με τον οποίο πετύχαμε μεγάλες επιτυχίες στο παρελθόν.

Ήταν όμως αργά καθώς οι τρεις συνεχόμενες ήττες μας έβγαλαν νοκ άουτ.

Θα πρέπει λοιπόν να σημειωθεί ότι τόσο οι Σκωτσέζοι όσο και οι Δανοί «διάβασαν» πολύ καλά τις αδυναμίες μας στα μετόπισθεν και κατάφεραν να μας προκαλέσουν πολλά προβλήματα. Είπαμε, η «ταυτότητα» που έχει η Εθνική ομάδα είναι ξεκάθαρη και σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η καλή αμυντική λειτουργία.

Το ξεχάσαμε και φυσικά το πληρώσαμε μ’ έναν πικρό αποκλεισμό.