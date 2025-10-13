Αγκαλιά με την πρόκριση η Κροατία - «Ζωντανή» η Ρουμανία, ελπίζει για πρωτιά η Πολωνία

Λίγα ήταν τα βραδινά παιχνίδια την Κυριακή (12/10) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τα βλέμματα να συγκεντρώνονται σε Λιθουανία, Ρουμανία και Κροατία.

Για το Group G, η Πολωνία πέρασε από το Κάουνας επικρατώντας της Λιθουανίας με 2-0. Το σκορ για τους φιλοξενούμενους άνοιξε ο Σεμπάστιαν Σιμάνσκι στο 15′, για να έρθει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 64′ να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Πλέον οι Πολωνοί ανέβηκαν στους 13 βαθμούς και βρίσκονται και πάλι στο -3 από την πρωτοπόρο Ολλανδία που νωρίτερα επικράτησε εύκολα της Φινλανδίας με 4-0. Να σημειώσουμε πως ο Σφιντέρσκι του Παναθηναϊκού πέρασε στο ματς στο 83ο λεπτό.

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Τα αποτελέσματα από τα παιχνίδια της Κυριακής (12/10)

GROUP G

Ολλανδία-Φινλανδία 4-0

Λιθουανία-Πολωνία 0-2

Επόμενη αγωνιστική (14/10)

Πολωνία – Ολλανδία

Φινλανδία – Μάλτα

Η βαθμολογία:

Για τον όμιλο της Κύπρου (Group H) η οποία είχε εύκολο έργο κόντρα στο Σαν Μαρίνο, η Ρουμανία του Ραζβάν Μαρίν πήρε μεγάλη νίκη στην έδρα της απέναντι στην Αυστρία, επικρατώντας με 1-0. Το τέρμα που χώρισε τις δύο ομάδες σημείωσε ο Γκίτσα στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Έτσι οι Ρουμάνοι έφτασαν τους 10 βαθμούς και κατάφεραν να «σπάσουν» το απόλυτο των Αυστριακών καθώς μέχρι απόψε είχαν το 5Χ5.

GROUP H

Σαν Μαρίνο-Κύπρος 0-4

Ρουμανία-Αυστρία 1-0

Επόμενη αγωνιστική (15/11)

Κύπρος – Αυστρία

Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ρουμανία

Η βαθμολογία:

Τέλος, για το Group L, η Κροατία άργησε να… καθαρίσει το ματς με το Γιβραλτάρ, αλλά έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα με 3-0. Ο Τόνι Φρουκ στο 30′ έκανε το 1-0, με το 2-0 να γίνεται με τον Λούκα Σούτσιτς στο 78ο λεπτό της συνάντησης. Το τελικό 3-0 έγραψε ο Μάρτιν Έρλιτς στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Νωρίτερα τα Νησιά Φερόε έκαναν τη μεγάλη έκπληξη και επικρατούσαν της Τσεχίας με 2-1, πλησιάζοντάς την στον πόντο! Συνεπώς η «Χρβάτσκα» είναι από σήμερα σχεδόν και με τα δύο πόδια στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς διατηρεί τη διαφορά του +3 από την δεύτερη Τσεχία.

Πλέον, η ομάδα του Ντάλιτς έχει να δώσει άλλα δύο παιχνίδια μέχρι το φινάλε των προκριματικών, ενώ οι Τσέχοι ένα, με τη μεταξύ τους διαφορά των γκολ που αποτελεί και το πρώτο κριτήριο στην ισοβαθμία να είναι στο +15 για τους Κροάτες!

GROUP L

Νήσοι Φερόε-Τσεχία 2-1

Κροατία-Γιβραλτάρ 3-0

Επόμενη αγωνιστική (14/11)

Κροατία – Νησιά Φερόε

Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο

Η βαθμολογία: