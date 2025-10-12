Σαν Μαρίνο – Κύπρος 0-4: Άνετα η ομάδα του Άκη Μάντζιου (pic)

Εμφατική νίκη πήρε η Κύπρος απέναντι στο Σαν Μαρίνο, καθώς επικράτησε με 4-0, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Με αυτό το τρίποντο, ανέβηκε στην 3η θέση με 8 βαθμούς, πίσω από Αυστρία και Βοσνία, που έχουν λιγότερα παιχνίδια και έχουν «κλειδώσει» τη δυάδα της κορυφής. Από την άλλη, οι γηπεδούχοι μετά από 7 αναμετρήσεις έχουν μείνει χωρίς βαθμό.

Η ομάδα του Άκη Μάντζιου μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, καθώς στο 10ο λεπτό άνοιξε το σκορ, με το ωραίο σουτ του Λοΐζου, έπειτα από σέντρα του Πηλέα. Ο Λοΐζου έμελλε να δημιουργήσει και το δεύτερο γκολ, στο δεύτερο ημίχρονο.

Συγκεκριμένα, στο 59′ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο παίκτης της Χάποελ Τελ Αβίβ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με την κεφαλιά του, και ο Ανδρέου ήταν εκεί για να πάρει το… ριμπάουντ και να διπλασιάσει τα τέρματα της Κύπρου. Στο 67ο λεπτό, ο Κακουλλής κέρδισε πέναλτι, και ο Κάστανος έκανε το 3-0, ενώ στο 79′ σκόραρε και ο Κακουλλής με τελείωμα στην κίνηση για να διαμορφώσει το τελικό 4-0.

ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ (Τσέβολι): Κολόμπο, Σαμμαριτάνι, Τσεβόλι (77’ Βαλεντίνι), Ρόσι, Ρικάρντι, Γκολινούτσι, Καπιτσιόνι (61’ Κασαντέι), Ζανόνι, Κονταντίνι (9’ Μπεράρντι), Λαζάρι (62’ Σενσόλι), Νάνι

ΚΥΠΡΟΣ (Μάντζιος): Μαλ, Σίκις, Ανδρέου, Λαΐφης, Πηλέας (54’ Κορέια), Αρτυματάς (54’ Κυριάκου), Χαραλάμπους (64’ Κυπριανού), Κάστανος (73’ Κουζάκος), Λοΐζου, Τζιόνης, Πίττας (63’ Κακουλής)

GROUP H

Σαν Μαρίνο – Κύπρος 0-4

Ρουμανία – Αυστρία (12/10, 21:45)

Η βαθμολογία