Τα Ιωάννινα έχουν την «δική τους» πλατεία στη Γερμανία

Μια ιδιαίτερα συγκινητική και ιστορική στιγμή για τον Δήμο Ιωαννιτών καταγράφηκε στο Σβέρτε της Γερμανίας, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας της «Πλατείας Ιωαννίνων».

Πρόκειται για μια πλατεία η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός οικολογικού πάρκου με στόχο την ανάκτηση του οικοσυστήματος, τόσο σε ότι αφορά την χλωρίδα όσο και την πανίδα της περιοχής με τη συμμετοχή των πολιτών.

Η εκδήλωση σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στην αδελφοποίηση των δύο πόλεων, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, μέσα από τη συνεργασία, τη φιλία και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Τον Δήμο Ιωαννιτών εκπροσώπησε αποστολή αποτελούμενη από τον Δήμαρχο, Θωμά Μπέγκα, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Χρήστο Τάτση, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Πέτρο Παλάσχα, και τον Δημοτικό Σύμβουλο, Γιάννη Αϊβατίδη, την οποία υποδέχτηκε εγκάρδια ο δήμαρχος του Σβέρτε, Δημήτρης Αξούργος.

Κατά την ομιλία του στην τελετή, ο κ. Μπέγκας εξέφρασε τη βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη του προς τον Δήμο Σβέρτε για την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι η ονοματοδοσία της πλατείας αποτελεί «πράξη υψηλού συμβολισμού, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμα των Ιωαννίνων στη Γερμανία, στην καρδιά της Ευρώπης».

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στη διπλωματία των πόλεων ως στρατηγική επιλογή εξωστρέφειας του Δήμου Ιωαννιτών, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες πρωτοβουλίες «χτίζουν γέφυρες συνεργασίας και ενδυναμώνουν τη φωνή των τοπικών κοινωνιών στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη φιλική και προσωπική σχέση με τον Δήμαρχο του Σβέρτε, Δημήτρη Αξιούργο, η οποία –όπως είπε– «κουβαλάει μέσα της και τα Γιάννενα και τη Γερμανία».

Οι σχέσεις ανάμεσα στους Δήμους είναι θεμέλιο δημοκρατίας

Ως ένδειξη φιλίας και ευγνωμοσύνης, ο Δήμος Ιωαννιτών προσέφερε στον Δήμο Σβέρτε ένα άγαλμα φιλοτεχνημένο από τον γλύπτη Κωνσταντίνο Καζάκο, με τίτλο «Η Φυγή», που θα κοσμεί πλέον τον χώρο της νέας πλατείας, συμβολίζοντας τη σύνδεση των δύο πόλεων και των ανθρώπων τους.

«Σε μια Ευρώπη που δοκιμάζεται από κρίσεις, οι σχέσεις ανάμεσα στους Δήμους είναι θεμέλιο δημοκρατίας και μοχλός φιλίας μεταξύ των λαών», σημείωσε κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μπέγκας, ευχαριστώντας θερμά για τη φιλοξενία και τη θερμή υποδοχή.

Σε συνάντηση εργασίας η οποία ακολούθησε, επιβεβαιώθηκε εκ νέου η δέσμευση των δύο δήμων για συνεχή συνεργασία και κοινές δράσεις στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού της εκπαίδευσης καθώς και η ανταλλαγή καλών πρακτικών διοίκησης.