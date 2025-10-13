October Specials: Δεν τα χάνεις!

«Δεν τα χάνεις»! Αυτή η φράση συνοψίζει την home cinema εμπειρία όταν έχεις πρόσβαση στα πιο δημοφιλή και πολυσυζητημένα προγράμματα. Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι στον κόσμο του ανανεωμένου Superman του James Gunn (HBO Max), και στη συνέχεια ταξιδέψτε από τη συγκλονιστική ολλανδική δραμεντί The Ballonist (Disney+), μέχρι τη μεταπολεμική Γερμανία στο ντοκιμαντέρ Sneaker Wars: Adidas v Puma για τη μεγαλύτερη βεντέτα στην ιστορία των αθλητικών ειδών. Τέλος, το Game of Thrones: The Last Watch προσφέρει το πιο συναισθηματικό αντίο στην πιο επική σειρά της παγκόσμιας τηλεοπτικής ιστορίας.

Superman

Από την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Superman με τον George Reeves το 1951, έχουμε δει καμιά δεκαριά με τον ίδιο ως κεντρικό ήρωα και κάποιες ακόμα να συμπρωταγωνιστεί με άλλους σούπερ ήρωες. Αν είσαι λάτρης της επιστημονικής φαντασίας δεν μπορεί να μην τον παρακολουθείς, είτε είναι ο αγαπημένος σου είτε όχι, καθότι είναι ο Superman όπως και να το κάνουμε. Για αυτό η τελευταία ταινία είναι a-must-watch, αφενός γιατί έρχεται μία ανανεωμένη ματιά της ιστορίας και αφετέρου γιατί την υπογράφει σκηνοθετικά ο James Gunn, γνωστός από την τριλογία Guardians of the Galaxy, το The Suicide Squad και πολλά ακόμα.

Ο Gunn είναι τόσο λάτρης του DC Universe (DCU) που πλέον είναι συν-πρόεδρος και συν-CEO των DC Studios (μαζί με τον Peter Safran) και ήρθε για να τους φέρει ένα φρέσκο αέρα. Στην τελευταία ταινία, ο σκηνοθέτης ήθελε να εστιάσει στον χαρακτήρα του Superman ως σύμβολο αλήθειας και δικαιοσύνης, σε μια πιο ανθρώπινη και συναισθηματική βάση.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε τον David Corenswet ως Clark Kent / Superman. Ο Corenswet (The Politician, Hollywood) θα σας θυμίσει λίγο τον Christopher Reeve, τον κλασικό Superman του 1978, ενώ η βραβευμένη Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) ως Lois Lane δίνει μία άλλη εκδοχή της Lois, ως μία πιο δυναμική και αδίστακτη δημοσιογράφος που είναι πάντα μπροστά. Όσο για τον κακό Lex Luthor, τον υποδύεται -ο γνωστός από τα X-Men, Mad Max: Fury Road και πολλά άλλα- Nicholas Hoult.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η ταινία δεν ξεκινάει από την αρχή που προσγειώνεται το σούπερ μωρό στη γη. Η πλοκή ξεκινά με τον Clark Kent να είναι ήδη ρεπόρτερ στην Daily Planet στη Metropolis που παράλληλα σώζει κόσμο ως Superman. Η κεντρική σύγκρουση έχει Justice Gang, διεθνείς προεκτάσεις (δεν θα κάνουμε spoiler), με φόντο τον Lex Luthor που θέλει να στρέψει την κοινή γνώμη εναντίων του. Όσο για τη σχέση του με τη Lois Lane, που από την αρχή της ταινίας γνωρίζει την πραγματική του ταυτότητα, είναι περίπλοκη και πολύ πιο ενδιαφέρουσα από ότι στο παρελθόν, καθότι η Lois γίνεται η φωνή της λογικής που κρατά τον Superman «προσγειωμένο» και τον αναγκάζει να αναρωτηθεί για τις πράξεις και επιλογές του.

Με περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, η καινούργια ανάγνωση του μοναδικού ήρωα, θεωρείται ως μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς και παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV.

The Ballonist

Η πρώτη ολλανδική πρωτότυπη ταινία που δημιουργήθηκε για την πλατφόρμα Disney+ είναι γεγονός. Η ταινία «The Balloonist« (πρωτότυπος τίτλος: De ballonvaarder) δεν είναι μία κλασική Disney περιπέτεια αλλά ένα dramedy που διαπραγματεύεται θέματα αγάπης, θλίψης και αποδοχής, βασισμένη στο βιβλίο «De ballonvaarder die uit de lucht kwam vallen» του Benny Lindelauf.

Η ιστορία της ηρωίδας Gaby, μιας 37χρονης γυναίκας που ζει μια μονότονη ζωή στο αγρόκτημά της, του 7χρονου γιου της Kuif, και της γκρινιάρας επικριτικής μητέρας της Mientje. Όλη η άχαρη καθημερινότητά τους ανατρέπεται σε μία στιγμή, όταν ένας αλαζονικός αεροναυπηγός, ο Arnaud, κάνει αναγκαστική προσγείωση με το αερόστατό του ακριβώς πάνω στο κοτέτσι της Gaby, καταστρέφοντάς το.

Αυτή η σύγκρουση θα βγάλει στην επιφάνεια τραύματα, κενά και αδυναμίες για την πρωταγωνίστριά μας που καλείται να ξεπεράσει τα εμπόδια, να συμφιλιωθεί με τον εαυτό της και να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για τον γιο της.

Ο σκηνοθέτης Tim Oliehoek έχει εκφράσει την χαρά του που το Disney+ επέλεξε την ιστορία και δήλωσε ότι ο στόχος ήταν να μεταφέρει μια γλυκιά, έξυπνη και συγκινητική ιστορία σε ταινία.

Fun fact: Το αγρόκτημα της Gaby ονομάζεται «Rust en Vreugd», που στα ολλανδικά σημαίνει «Ηρεμία και Χαρά», ένα όνομα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικά άχαρη και ταραγμένη ζωή της ηρωίδας.

Αυτή είναι η νέα ταινία από την Ολλανδία, που ανοίγει για την Disney την ευρωπαϊκή προοπτική της και παίζει στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.

Sneaker Wars: Adidas v Puma

Ποιος θα περίμενε πριν από έναν αιώνα στη μικρή γερμανική πόλη Herzogenaurach, ότι μία οικογενειακή βεντέτα ανάμεσα στα αδέλφια, Adi και Rudi Dassler, θα δημιουργούσε ρήγμα στην οικογειακή επιχείρηση το 1947 και δύο εκ των κορυφαίων εταιρειών αθλητικών ειδών στον κόσμο, την Adidas και την Puma.

Η σειρά ντοκιμαντέρ, των τριών 40λεπτων επεισοδίων, εξερευνά τη θρυλική και επί δεκαετίες μακρά αντιπαλότητα μεταξύ των δύο αδελφών, αποκαλύπτοντας πως τα δύο αδέλφια ξεκίνησαν μαζί την επιχείρηση παπουτσιών, για να φτάσουν στη σύγκρουση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη δημιουργία ενός άκρα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που γέννησε την καινοτομία, όπως και στρατηγικές μάρκετινγκ, που άλλαξαν για πάντα τον κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού, των διαφημιστικών εκστρατειών και της παγκόσμιας κουλτούρας των sneakers.

Το πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, ειδικά για τους λάτρεις των αθλητικών, παρουσιάζει την ιστορία μέσα από συνεντεύξεις με ειδικούς, πλούσιο αρχειακό υλικό και μαρτυρίες από την πόλη όπου ξεκίνησε η «μάχη», μία διχασμένη πόλη που οι κάτοικοι έφτασαν να κοιτούν τα παπούτσια ο ένας του άλλου για να δουν σε ποια «φατρία» ανήκε.

Στη σειρά βλέπουμε εντυπωσιακούς συμμετέχοντες από τον χώρο του αθλητισμού (Usain Bolt, Neymar ως συνεργάτες της Puma κ.α.), της μόδας (Winnie Harlow, KidSuper) και της μουσικής (Run DMC, Skepta), οι οποίοι συνδέθηκαν άμεσα με την κληρονομιά των αδελφών Dassler.

Στη σκηνοθεσία οι Oliver Clarke και Blair Macdonald, ενώ ως Executive Producer εμφανίζεται ο David Beckham, γνωστός για τη μακρά ιστορία συνεργασίας με την Adidas.

Το ντοκιμαντέρ SNEAKER WARS: ADIDAS V PUMA είναι διαθέσιμο τώρα στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.

Game of Thrones: The Last Watch

Όλοι οι GOTικοί ακόμα αναπολούμε τις ατελείωτες στιγμές που περάσαμε νοητά στα 7 Βασίλεια. Μετά από 6 χρόνια, είμαστε έτοιμοι όλοι να απολαύσουμε το μοναδικό ντοκιμαντέρ που καταγράφει την παραγωγή της όγδοης και τελευταίας σεζόν της επικής σειράς.

Χάριν ιστορίας, η βραβευμένη Βρετανίδα σκηνοθέτιδα Jeanie Finlay είχε απεριόριστη πρόσβαση στα γυρίσματα για 14 μήνες, ακολουθώντας το συνεργείο και τους ηθοποιούς από την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου μέχρι την τελευταία σκηνή και μέσα από 950 ώρες υλικού, δημιούργησε ένα δίωρο ντοκιμαντέρ διαφορετικό από τα άλλα.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά «making-of», η ταινία εστιάζει στους «αφανείς ήρωες» της παραγωγής, στους ανθρώπους που έκαναν το αφήγημα να ζήσει. Δείχνει τις τεράστιες προκλήσεις, τα δάκρυα, τον κόπο και τους θριάμβους που απαιτήθηκαν για να ζωντανέψει ο φανταστικός κόσμος του Westeros, αντιμετωπίζοντας ακραία καιρικά φαινόμενα, εξαντλητικά χρονοδιαγράμματα και την πίεση του ενθουσιώδους κοινού. Όπως χαρακτηριστικά έχει πει η σκηνοθέτιδα «Ήθελα να τιμήσω τους ανθρώπους που δεν βλέπουμε ποτέ. Είναι οι πραγματικοί ήρωες αυτής της παραγωγής. Το ντοκιμαντέρ είναι μια επιστολή αγάπης σε αυτούς τους ανθρώπους και στην απίστευτη δουλειά που κάνουν.»

Το «Game of Thrones: The Last Watch» είναι μία τρυφερή, αστεία και συνάμα συγκινητική ιστορία για το τι σημαίνει να δημιουργείς έναν κόσμο και μετά να πρέπει να του πεις αντίο για πάντα.

Μία σκηνή που ξεχωρίζει είναι η πρώτη ανάγνωση του σεναρίου της τελευταίας σεζόν. Ο Kit Harington (Jon Snow) είχε επιλέξει να μην διαβάσει εξ αρχής το σενάριο, και έτσι η κάμερα καταγράφει τη γνήσια, σοκαρισμένη αντίδρασή του τη στιγμή που ανακαλύπτει ότι ο χαρακτήρας του σκοτώνει την αγαπημένη του Daenerys.

Μην ξεχνάμε επίσης ότι το κόστος παραγωγής αναφέρεται πως ήταν περίπου $15 εκατομμύρια ανά επεισόδιο… $15 εκατομμύρια… ανά επεισόδιο… ένα σετ που χτίστηκε για να καταστραφεί.

Τέλος, επειδή το φινάλε της τηλεοπτικής ιστορίας δίχασε πολύ τους φανς όπως και τους κριτικούς, αυτή η ταινία-ντοκιμαντέρ θεωρήθηκε από πολλούς ως ένα πιο συναισθηματικά ικανοποιητικό «αντίο» στη σειρά, καθώς τιμά το πάθος και την αφοσίωση όλων των ανθρώπων που έφεραν το Westeros στη ζωή.

Είστε έτοιμοι για ένα τελευταίο κρυφοκοίταγμα στα γυρίσματα του GAME OF THRONES; To THE LAST WATCH έφτασε αποκλειστικά από HBO Max στο Vodafone TV.

Πού θα απολαύσετε όλες τις παραπάνω μοναδικές παραγωγές; Μα στο Vodafone TV, την πλουσιότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας που είναι η ιδανική λύση για όσους λατρεύουν να παρακολουθούν ό,τι πιο δημοφιλές, βραβευμένο και αγαπημένο κυκλοφορεί. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα όλο το περιεχόμενο της υπηρεσίας HBO Max μαζί με το δημοφιλές περιεχόμενο από το Disney+ &Viaplay είναι μαζί σε ένα μέρος.

Μπορείτε τώρα να αποκτήσετε το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία μόνο με 9,99€/μήνα

ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps σε προνομιακή τιμή.

Ό,τι κι αν επιλέξετε απολαμβάνετε όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV.

Και μη ξεχνάτε – με κάθε νέα σύνδεση αποκτάτε το νέο Android αποκωδικοποιητή με ανανεωμένο εύχρηστο μενού για να βρίσκετε εύκολα και απλά αυτό που θέλετε να παρακολουθήσετε.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.vodafone.gr/tv/