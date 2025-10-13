Στη φυλακή ο 43χρονος που τραυμάτισε με πιρούνι τη σύντροφό του

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 43χρονος άνδρας από την Γεωργία, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με πιρούνι και τραυμάτισε σοβαρά την έγκυο σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις που του έθεσαν ανακρίτρια και εισαγγελέας πριν αποφασίσουν για την ποινική του μεταχείριση.

Από την υπεράσπιση ζητήθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς όπως ειπώθηκε ο κατηγορούμενος κατά το παρελθόν έχει ακουσίως νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα, ενώ φέρεται να μην είναι σε θέση να μιλήσει. Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Κι άλλες συλλήψεις στο παρελθόν

Η γυναίκα καρφώθηκε πάνω από 110 φορές ενώ βρίσκεται στο νοσοκομείο με κίνδυνο να χάσει την όρασή της από το ένα μάτι.

Ο 43χρονος έχει στο ενεργητικό του 12 συλλήψεις, όμως σύμφωνα με την αστυνομία τον Νοέμβριο του 2022, μετά από κάποια σύλληψή του φυλασσόταν στην Αμυγδαλέζα, είχε κινήσει τις διαδικασίες για άσυλο.

Έπειτα, στην 1η Ιανουαρίου του 2023 η υπόθεση μπήκε στο αρχείο από την υπηρεσία Ασύλου καθώς ο ίδιος δεν προχώρησε την διαδικασία.

Έτσι ο άνδρας δεν είχε λάβει ποτέ άσυλο και παρέμενε στη χώρα παράνομα.

«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή»

«Η κοπέλα έφτασε στο νοσοκομείο σε κατάσταση που δεν περιγράφεται. Οι συνάδελφοι που ήταν βάρδια έμειναν άφωνοι. Ήταν μία κοπέλα που ήταν γεμάτη αίμα, έβγαζε από παντού, από όλο το πρόσωπο, από τα μάτια, από τα αυτιά αίματα, δεν περιγράφεται αυτή η εικόνα», λέει στο MEGA ο Γιάννης Πλαγιαννάκος, γενικός γραμματέας σωματείου εργαζομένων νοσοκομείου «Αττικόν».

«Από τα χτυπήματα και από το μίσος που την χτύπαγε, φαίνεται ότι ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή».

Όπως λέει ο ίδιος: «Το έμβρυο ευτυχώς δεν έχει κανένα πρόβλημα, η εγκυμοσύνη πάει καλά. Το πρόβλημα είναι στα μάτια, κάνανε χειρουργείο 2,5 ώρες. Μάλλον τις επόμενες ημέρες θα ξαναμπεί χειρουργείο, μακάρι να γλιτώσει την όρασή της. Είναι χάλια η ψυχολογία της».