«Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε» λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο
Ελλάδα 13 Οκτωβρίου 2025 | 16:59

«Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε» λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο

Η γυναίκα περιγράφει πως δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον 43χρονο άνδρα, όπως φυσικά και η κόρη τους που σήμερα είναι 17 ετών και η οποία έχει περάσει τα πάνδεινα στα χέρια του πατέρα της.

Για τη βίαιη συμπεριφορά του 43χρονου που κάρφωσε πάνω από 100 φορές με πιρούνι την έγκυο είχε προειδοποιήσει η πρώην γυναικά του.

Η ίδια είχε μιλώντας στο MEGA είπε: «την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε. Όταν έμαθα ότι είχαν σχέση, της είπα να το σκεφτεί καλά. Της μίλησα σαν γυναίκα προς γυναίκα αλλά δυστυχώς δεν με άκουσε. Εγώ αυτά που έπρεπε να της πω, της τα είπα. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ήταν δική της απόφαση και δυστυχώς συνέβη αυτό».

Έχει βρεθεί και εκείνη στην ίδια θέση. Γνωρίζει από πρώτο χέρι το πόσο βίαιος και επιθετικός μπορεί να γίνει ο 43χρονος και, όπως λέει στο MEGA, από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε μαζί με την 39χρονη.

«Ξέρω ότι σήμερα θα δικαστεί. Δεν ανακατεύομαι. Μόνο αν χρειαστεί βοήθεια αυτή η γυναίκα θα πάω στα δικαστήρια, αλλιώς όχι. Εγώ της έστειλα μήνυμα να της πω είμαι δίπλα της σε ό,τι κι αν χρειαστεί. Όταν είδα τη φωτογραφία έπαθα σοκ. Έκλαιγα και λυπήθηκα πολύ σαν γυναίκα».

Από τότε που χώρισαν, η γυναίκα δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον συγκεκριμένο άνδρα, όπως φυσικά και η κόρη τους που σήμερα είναι 17 ετών και η οποία έχει περάσει τα πάνδεινα στα χέρια του πατέρα της.

«Την είχε χτυπήσει ο μπαμπάς της πολύ. Την είχε κουρέψει με τη μηχανή την ξυριστική και ήταν σε εμένα. Με την άδεια της μητέρας της είχε μείνει σε μένα. Την πήγα εγώ στο σπίτι και την χτύπησε και μπροστά μου πάρα πολύ άσχημα», αναφέρει μάρτυρας.

Στην ηλικία των 14 ετών, το νεαρό τότε κορίτσι έζησε απίστευτες καταστάσεις. Η μητέρα της αναγκάστηκε να την φυγαδέψει για ένα διάστημα από το σπίτι για να γλιτώσει από το μένος του πατέρα της. Η γυναίκα που φιλοξένησε τότε το ανήλικο κορίτσι μίλησε στο MEGA.

«Με πήρε τηλέφωνο βασικά, ήρθανε σπίτι μου μαζί… Και ‘σε παρακαλώ κράτα το παιδί κάποιες μέρες στο σπίτι γιατί δεν την αφήνει να πάει σχολείο, δεν την αφήνει να βγει από το σπίτι, την χτύπησε πάρα πολύ’. Φαινόταν κιόλας το παιδί ότι το έχει χτυπήσει… Μπούτια, χέρια, πρόσωπο και ξυρισμένο το παιδί και φορούσε κιόλας μαντήλι στο κεφάλι, πώς να έβγαινε έτσι έξω».

«Έπινε πολύ, ήταν αλκοολικός. Και σε μένα ήταν βίαιος και επιθετικός, αλλά ποτέ τόσο πολύ που να φτάσω νοσοκομείο. Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια, όχι φυλακή. Χρειάζεται ψυχίατρο γιατί έχει πρόβλημα στο κεφάλι. Όπως και να ’χει όμως είναι ο πατέρας της κόρης μου οπότε δεν θέλω το παιδί μου να στεναχωρηθεί. Σέβομαι το παιδί μου και γι’ αυτό δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα. Έχουμε χωρίσει εδώ και περίπου δύο χρόνια. Αλλά χωρίς βία. Καθίσαμε, μιλήσαμε και τελειώσαμε. Από τότε που έφυγα, δεν έχουμε καμία επικοινωνία. Κι εγώ και η κόρη μου είμαστε καλά. Δουλεύω σκληρά, 24 ώρες το 24ωρο, για να ταΐσω το παιδί μου», είπε η πρώην σύζυγος του 43χρονου.

Η πορεία της υγείας της 39χρονης

Την ίδια ώρα, στο νοσοκομείο «Αττικόν» παραμένει η 39χρονη έγκυος. Εξακολουθεί να μην βλέπει από το δεξί μάτι, με τους γιατρούς να εκτιμούν πως χρειάζονται πολλά χειρουργεία για να επανέλθει η όρασή της.

Στα βίντεο που ανέβαζε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδειχνε χαρούμενη και ευτυχισμένη, μία εικόνα που ο 43χρονος επεδίωκε να βγάζει προς τα έξω.

Ούτε η επιστήθια φίλη της δεν γνώριζε για το μαρτύριο που ζούσε στα χέρια του, μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν κλαίγοντας την κάλεσε μέσα στη νύχτα να πάει στο σπίτι της.

«’Βοήθεια’ φώναζε η κοπέλα, με πήρε τηλέφωνο και πήγα από εκεί και πήρα μετά ασθενοφόρο γιατί είδα ότι είχε αίμα. Είχε αίμα στο πρόσωπο και φοβήθηκα. Από όσο ξέρω εγώ δεν μαλώνανε όχι. Όσο ξέρω εγώ. Δεν ξέρω μετά τι γινόταν μέσα στην οικογένεια. Γενικά δεν μιλάει τώρα γι’ αυτά τα πράγματα αυτή η κοπέλα και ούτε ρωτάμε εμείς. Αυτή είναι αλήθεια».

Στη γειτονιά όλοι γνώριζαν πως το κακό δεν θα αργούσε να γίνει. Επανειλημμένα μάλιστα είχαν ενημερώσει τις Αρχές για τη βίαιη και αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του 43χρονου που συνεχώς έπινε, έκανε φασαρίες και οδηγούσε μεθυσμένος.

ΣτΕ: Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα
13.10.25

Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, ο κάθε φορολογούμενος  ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημά του, εάν διαφωνεί.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Θεσσαλονίκη: Προσήχθη και ομολόγησε ο 37χρονος οδηγός ταξί που παρέσυρε αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.
Θεσσαλονίκη 13.10.25

Προσήχθη και ομολόγησε ο 37χρονος οδηγός ταξί που παρέσυρε αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Το πρωί της Δευτέρας οι αστυνομικοί της Τροχαίας στη Θεσσαλονίκη εντόπισαν τον 37χρονο, έχοντας αξιοποιήσει βιντεοληπτικό υλικό και βλέποντας τις πινακίδες του αυτοκινήτου

Σύνταξη
Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον 12χρονο – «Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου»
Τρίπολη 13.10.25

Μετανιωμένος ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον 12χρονο - «Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου»

Η οικογένεια του 13χρονου στην Τρίπολη επιχειρεί να ρίξει τους τόνους, ενώ ο ανακριτής επέβαλε περιοριστικά μέτρα στον νεαρό, γεγονός που θα οδηγήσει σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για ένα από τα δύο παιδιά

Σύνταξη
Αποτάχθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους
Ελλάδα 13.10.25

Αποτάχθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους

Αποτάχθηκαν οριστικά από την ΕΛ.ΑΣ. ο αστυνομικός που υπηρετούσε στη Βουλή και η σύζυγός του, οι οποίοι κατηγορούνται για τον βιασμό των παιδιών τους.

Σύνταξη
Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα
13.10.25

Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα

Ο μόνος εν ζωή απόγονος του θεατρικού συγγραφέα ανατρέχει στη σκιά που έριξε η δίκη του Όσκαρ Ουάιλντ και στην αποκατάστασή του ως icon της gay κοινότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι βασικές (μας) οι αρχές…
On Field 13.10.25

Οι βασικές (μας) οι αρχές…

Η αποτυχία της Εθνικής στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026 έχει εξήγηση και θα πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΠΑΣΟΚ: Κινητικότητα σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό – Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο – Παπανδρέου
13.10.25

Κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό - Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο - Παπανδρέου

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να ανεβάζει στροφές. Μπαράζ επαφών με κορυφαία στελέχη και πλούσια ατζέντα. Ποια πρόσωπα «κλειδώνουν» για την επιτροπή διεύρυνσης και την επιτροπή ψηφοδελτίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;
13.10.25

Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;

Η πρόταση-έκπληξη που ανοίγει διάπλατα την πόρτα της τεχνολογίας στον 19χρονο γιο του προέδρου Μπάρον Τραμπ έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για την αμερικανική κυριότητα της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣτΕ: Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα
13.10.25

Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, ο κάθε φορολογούμενος  ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημά του, εάν διαφωνεί.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου
ΣΥΡΙΖΑ 13.10.25

Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η ζωή σε… fast forward
On Field 13.10.25

Η ζωή σε… fast forward

Η προσθήκη του Γουόρντ δίνει ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στην επίθεση του Ολυμπιακού και ο Αμερικανός «σάλπισε» την αντεπίθεση των πειραιωτών στο τρίτο δεκάλεπτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε
Τέμπη 13.10.25

Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε

«Πιθανόν τον κ. Μητσοτάκη να τον ενόχλησε πολύ η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι αλλά ακόμη περισσότερο η τελική έκβαση», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας
13.10.25

Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας

Ο Vincent Wechselberger ταξίδεψε από το Βερολίνο μέχρι το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Πόλη του Μεξικού, για να φωτογραφίσει ανθρώπους που εργάζονται στο σεξ - οι οποίοι, ελπίζουν, πενθούν, υπάρχουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Super League: Μάθημα για την ψυχική προετοιμασία στο σεμινάριο των διαιτητών – Ολο το πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Super League: Μάθημα για την ψυχική προετοιμασία στο σεμινάριο των διαιτητών – Ολο το πρόγραμμα

Το σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 15-17 Οκτωβρίου. Εκτός από τα μαθήματα περιλαμβάνει και ατομικές συναντήσεις

Βάιος Μπαλάφας
Θεσσαλονίκη: Προσήχθη και ομολόγησε ο 37χρονος οδηγός ταξί που παρέσυρε αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.
Θεσσαλονίκη 13.10.25

Προσήχθη και ομολόγησε ο 37χρονος οδηγός ταξί που παρέσυρε αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Το πρωί της Δευτέρας οι αστυνομικοί της Τροχαίας στη Θεσσαλονίκη εντόπισαν τον 37χρονο, έχοντας αξιοποιήσει βιντεοληπτικό υλικό και βλέποντας τις πινακίδες του αυτοκινήτου

Σύνταξη
Εκδήλωση τιμής στον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά
13.10.25

Εκδήλωση τιμής στον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά

Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των Συλλόγων των Απανταχού εκ του Νομού Καρδίτσας καταγομένων, καθώς και του Συλλόγου Μαυρομματιανών Καρδίτσας «Ο Καραϊσκάκης».

Σύνταξη
Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911
13.10.25

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον καταγράφηκαν σε μια κλήση στο 911, καθώς οι φίλοι της λένε ότι ήταν «πολύ αδύνατη» τις ημέρες που προηγήθηκαν του αιφνίδιου θανάτου της σε ηλικία 79 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
