Στο έλεος της καταιγίδας Alice βρίσκεται η κοινότητα της Βαλένθια στην Ισπανία. Σοβαρές πλημμύρες έχουν προκληθεί και έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι σε οχήματα, ενώ η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί ποδός και επεμβαίνουν άμεσα για τη διάσωση όσων κινδυνεύουν.

Καταρρακτώδεις βροχές και σφοδροί άνεμοι πλήττουν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, την ώρα που η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει πολλαπλές προειδοποιήσεις για τον καιρό σε όλη τη χώρα.

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και στην Ίμπιζα, με το αεροδρόμιο του νησιού να τίθεται προσωρινά εκτός λειτουργίας το απόγευμα της Πέμπτης. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα στη Ισπανία, σε διάστημα λίγης ώρας καταγράφηκαν πάνω από 30 λίτρα βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο.

Rain is falling and leaking through the roof inside Ibiza Airport, Spain, right now. pic.twitter.com/zO5T3Xrl4q — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 11, 2025

Ως αποτέλεσμα, πλημμύρισαν διάδρομοι προσγείωσης και τμήματα των κτιριακών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, με τους ταξιδιώτες να προσπαθούν να προστατευθούν από τα νερά που έπεφταν από την οροφή.

Βραχυκυκλώματα και διακοπές ρεύματος οδήγησαν στο κλείσιμο τμημάτων του τερματικού του αεροδρομίου. Βίντεο τα social media δείχνουν το εσωτερικό του αεροδρομίου να μετατρέπεται σε λίμνη, νερά να πέφτουν πάνω στις αποσκευές, ενώ οι υπηρεσίες επιχειρούν αντλήσεις υδάτων.

Προβλήματα με τις πτήσεις

Η αεροπορική κίνηση διακόπηκε για περίπου μία ώρα, ενώ σημειώθηκαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Συνολικά, ακυρώθηκαν 24 πτήσεις, οι μισές εκ των οποίων αφορούσαν αφίξεις στην Ίμπιζα. Βρετανοί και άλλοι τουρίστες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο, ενώ αρκετές πτήσεις κινήθηκαν προς τη Μαγιόρκα και άλλους κοντινούς προορισμούς.

Activado el despliegue de la UME en Ibiza por las lluvias torrenciales que cortan carreteras y han obligado a cerrar temporalmente el aeropuerto pic.twitter.com/Ep4OZMOrGu — EL MUNDO (@elmundoes) October 11, 2025

Οι αρχές του αεροδρομίου και η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιούν για συνέχιση της κακοκαιρίας και ζητούν από τους επιβάτες να ενημερώνονται προτού μεταβούν στις εγκαταστάσεις για να πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους.

Την Παρασκευή, στο νότιο παράκτιο τμήμα της επαρχίας Αλικάντε ετέθη σε κόκκινο συναγερμό λόγω έντονων βροχοπτώσεων, ενώ σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονταν περιοχές της Καστεγιόν και της ενδοχώρας. Στην πόλη της Βαλένθια, οι θυελλώδεις άνεμοι και οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, χωρίς όμως να σημειωθούν τραυματισμοί.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν αρκετές επιχειρήσεις διάσωσης στην Αλικάντε, στο Αλκασέρ και στο Ελ Πουίγκ, κυρίως για την απομάκρυνση δέντρων και αντλήσεις υδάτων.

Στο νησί εστάλη η Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης του ισπανικού στρατού (UME) Ιμπκιγια να συνδράμει τις πολιτικές υπηρεσίες και την τοπική αστυνομία.