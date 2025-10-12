Ένοπλη επίθεση στη Νότια Καρολίνα: 4 νεκροί και 20 τραυματίες
Μια μαζική ένοπλη επίθεση σε ένα πολυσύχναστο μπαρ στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων είκοσι
Η επίθεση συνέβη νωρίς το πρωί της Κυριακής 12 Οκτωβρίου στο Willie’s Bar and Grill στο νησί St. Helena στη Νότια Καρολίνα.
Ένα μεγάλο πλήθος βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος όταν έφτασαν οι βοηθοί του σερίφη και βρήκαν αρκετούς ανθρώπους με τραύματα από πυροβολισμούς.
«Πολλά θύματα και μάρτυρες έτρεξαν σε κοντινά καταστήματα και κτίρια αναζητώντας καταφύγιο από τους πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Beaufort σε δήλωση που δημοσίευσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.
«Πρόκειται για ένα τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους. Ζητούμε την υπομονή σας καθώς συνεχίζουμε να ερευνούμε το περιστατικό. Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα και τους αγαπημένους τους», ανέφερε η δήλωση.
Τέσσερα άτομα βρέθηκαν νεκρά στο σημείο, ενώ τουλάχιστον 20 άλλα άτομα τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών, τέσσερα άτομα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία της περιοχής.
Η ταυτότητα των θυμάτων δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί.
