ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από ένοπλη επίθεση μετά από αγώνα στο Μισισίπι
Δώδεκα άτομα έχουν τραυματιστεί στην ένοπλη επίθεση. Τα τέσσερα είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Αναζητείται ένας ύποπτος.
- Ο Τζο Μπάιντεν υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία για καρκίνο του προστάτη
- ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από ένοπλη επίθεση μετά από αγώνα στο Μισισίπι
- Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Το τρίτο άτομο που έφυγε πριν το φονικό αναζητούν οι Αρχές
- Έρευνα για διαρροή στα Νόμπελ: Τα στοιχήματα υπέρ της Ματσάντο αυξήθηκαν κατακόρυφα πριν ανακοινωθεί η νίκη της
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 άλλοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από μαζική ένοπλη επίθεση στην πολιτεία του Μισισιπή των ΗΠΑ.
Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στα μεσάνυχτα στον κεντρικό δρόμο του Λίλαντ, 190 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας της πολιτείας Τζάκσον.
Τέσσερις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Αναζητείται ο δράστης. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένας ύποπτος και πως οι αρχές ενημέρωσαν τους κατοίκους της περιοχής να είναι προσεκτικοί, καθώς φέρεται να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος.
Leland, Mississippi homecoming game shooting:
– Shooting occurred during gathering after the game
– 20 people were shot, according to Sen. Derrick Simmons
– At least 4 killed, 16 injured
– 4 in critical condition
(CBS, KCCI) | Footage: Brina Ladii Savage via Facebook pic.twitter.com/mpckPj6tDo
— Breaking Avian (@BreakingAvian) October 11, 2025
Η ένοπλη επίθεση έγινε στο Λίλαντ, όπου το βράδυ της Παρασκευής το τοπικό λύκειο να έχει προγραμματίσει να παίξει έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Αφορμή η «επιστροφή στο σπίτι», μια ετήσια παράδοση στις ΗΠΑ, που πραγματοποιείται συνήθως το φθινόπωρο. Την εποχή που πρώην μαθητές καλωσορίζονται για να γιορτάσουν το σχολικό πνεύμα και την κοινότητα.
Το Λίλαντ είναι μια μικρή πόλη στην κομητεία Ουάσινγκτον. Είχε πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκων.
- Βιλαμαλέα: Η μικρή πόλη που έγινε παράδειγμα ανθρωπιάς λόγω της στάσης της στη μετανάστευση
- Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80
- Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Δανία
- Εργασιακό νομοσχέδιο: Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας – Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
- Το χαμόγελο επέστρεψε στην Βραζιλία
- Ερντογάν: «Πρώτα εγώ θα πάω στη Γάζα» – «Η λύση των δύο κρατών η καλύτερη για όλους»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις