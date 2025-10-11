ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από ένοπλη επίθεση μετά από αγώνα στο Μισισίπι

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 άλλοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από μαζική ένοπλη επίθεση στην πολιτεία του Μισισιπή των ΗΠΑ.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στα μεσάνυχτα στον κεντρικό δρόμο του Λίλαντ, 190 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας της πολιτείας Τζάκσον.

Τέσσερις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Αναζητείται ο δράστης. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένας ύποπτος και πως οι αρχές ενημέρωσαν τους κατοίκους της περιοχής να είναι προσεκτικοί, καθώς φέρεται να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος.

Leland, Mississippi homecoming game shooting: – Shooting occurred during gathering after the game – 20 people were shot, according to Sen. Derrick Simmons – At least 4 killed, 16 injured – 4 in critical condition (CBS, KCCI) | Footage: Brina Ladii Savage via Facebook pic.twitter.com/mpckPj6tDo — Breaking Avian (@BreakingAvian) October 11, 2025

Η ένοπλη επίθεση έγινε στο Λίλαντ, όπου το βράδυ της Παρασκευής το τοπικό λύκειο να έχει προγραμματίσει να παίξει έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Αφορμή η «επιστροφή στο σπίτι», μια ετήσια παράδοση στις ΗΠΑ, που πραγματοποιείται συνήθως το φθινόπωρο. Την εποχή που πρώην μαθητές καλωσορίζονται για να γιορτάσουν το σχολικό πνεύμα και την κοινότητα.

Το Λίλαντ είναι μια μικρή πόλη στην κομητεία Ουάσινγκτον. Είχε πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκων.