Νέος ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες – 6 Ρίχτερ στο Μιντανάο

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στις Φιλιππίνες, στα ανοιχτά των νότιων ακτών της, σύμφωνα με το Ινστιτούτο γεωλογικών μελετών των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), έπειτα από δύο σεισμικές δονήσεις 7,4 και 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ την Παρασκευή.

Εξαιτίας αυτών των δονήσεων έχουν χάσει τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι, ενώ οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 59 χιλιομέτρων και σε απόσταση 10 χλμ. από την πόλη Καγκουάιτ, στην επαρχία Σουριγκάο ντελ Σουρ, στο νησί Μιντανάο.

Δεκάδες ήταν οι νεκροί και από σεισμό που έπληξε τις Φιλιππίνες στα τέλη Σεπτεμβρίου.