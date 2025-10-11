Νέος ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες – 6 Ρίχτερ στο Μιντανάο
Μία μέρα μετά τους δύο σεισμούς 7,4 και 6,7 Ρίχτερ, νέα δόνηση 6 βαθμών έπληξε το νησί Μιντανάο στις Φιλιππίνες.
- Νέος ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες – 6 Ρίχτερ στο Μιντανάο
Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στις Φιλιππίνες, στα ανοιχτά των νότιων ακτών της, σύμφωνα με το Ινστιτούτο γεωλογικών μελετών των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), έπειτα από δύο σεισμικές δονήσεις 7,4 και 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ την Παρασκευή.
A magnitude 6.0 earthquake struck Mindanao, near Aras-asan, Surigao del Sur, Philippines at 22:32 local time on Oct 11, 2025. #lindol #sismo_deprem_gempa
The quake was felt in Tandag, and nearby cities. Depth: 55 km. pic.twitter.com/8SFXPUvfbv
— GeoTechWar (@geotechwar) October 11, 2025
Εξαιτίας αυτών των δονήσεων έχουν χάσει τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι, ενώ οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες.
Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 59 χιλιομέτρων και σε απόσταση 10 χλμ. από την πόλη Καγκουάιτ, στην επαρχία Σουριγκάο ντελ Σουρ, στο νησί Μιντανάο.
Δεκάδες ήταν οι νεκροί και από σεισμό που έπληξε τις Φιλιππίνες στα τέλη Σεπτεμβρίου.
