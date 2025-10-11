Επιζήσαντες των δυο ισχυρών σεισμών που έπληξαν τις νότιες Φιλιππίνες την Παρασκευή ξύπνησαν σήμερα, ανάμεσα σε συντρίμμια, καθώς συνεχίζονται οι μετασεισμικές δονήσεις — ήταν εκατοντάδες μέσα σε μερικές ώρες.

Πολλοί κάτοικοι στις ακτές της νήσου Μιντανάο πέρασαν τη νύχτα έξω, εξαιτίας του φόβου πως θα θάβονταν αν κατέρρεαν κτίσματα, λόγο των μετασεισμών, έπειτα από τους δυο σεισμούς, 7,4 και 6,7 βαθμών, που σημειώθηκαν στον θαλάσσιο χώρο χθες.

Οι αρχές των Φιλιππίνων κάνουν λόγο για οκτώ νεκρούς και λένε πως ακόμη αποτιμούν την έκταση των ζημιών.

Στον δήμο Μανάι, κάτοικοι καθάριζαν το πρωί τα συντρίμμια κτιρίων.

Το μικρό σπίτι μας και το μικρό κατάστημά μας καταστράφηκαν», εξήγησε στο AFP ο Βεν Λουπογκάν, ο οποίος ζει στην πόλη. «Δεν έχουμε πουθενά να κοιμηθούμε. Δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν έχουμε τίποτα να φάμε», είπε.

Ήδη ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,9 βαθμών, είχε πλήξει το νησί Τσεμπού των Φιλιππίνων στα τέλη Σεπτεμβρίου, στοιχίζοντας τη ζωή σε 75 ανθρώπους και καταστρέφοντας κάπου 72.000 οικήματα.

Οι περισσότεροι κάτοικοι της Μανάι κοιμήθηκαν όπου βρήκαν – σε σκηνές, κάτω από λινάτσες, σε αιώρες, στα αυτοκίνητά τους, ή στρώματα που απόθεσαν σε πεζοδρόμια – καθώς μετασεισμοί συνέχιζαν να ταρακουνάνε την περιοχή 1,8 εκατομμυρίων κατοίκων.

Στο κρατικό νοσοκομείο της Μανάι, που υπέστη σοβαρές ζημιές, ασθενείς περίμεναν να τους προσφερθούν φροντίδες σε φορεία και κρεβάτια που είχαν μεταφερθεί σε εξωτερικούς χώρους. Μηχανικοί εκτίμησαν χθες πως το κτίριο υπέστη δομική ζημιά, η χρήση του είναι επικίνδυνη.

Σε μικρή απόσταση, έμποροι μάζευαν σπασμένα γυαλιά και τοποθετούσαν ξανά προϊόντα σε ράφια, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Βίλμα Λαγκνάγιο προσπαθούσε βιαστικά να μαζέψει ρούχα κι άλλα αντικείμενα από το σπίτι της, που κατέρρευσε. «Η ανοικοδόμηση (του σπιτιού) θα είναι δύσκολη (…) Τα χρήματα είναι πρόβλημα», είπε.

Το σεισμολογικό και ηφαιστειολογικό ινστιτούτο των Φιλιππίνων κατέγραψε πάνω από 800 μετασεισμικές δονήσεις μετά τον κύριο σεισμό στο Μιντανάο. Η μετασεισμική δραστηριότητα εκτιμάται πως μπορεί να συνεχιστεί για εβδομάδες.

Αισθητοί σεισμοί καταγράφονται σχεδόν καθημερινά στις Φιλιππίνες, αρχιπέλαγος πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, περιοχή με εξαιρετικά έντονη σεισμικότητα που εκτείνεται από τη νοτιοανατολική Ασία ως την Ιαπωνία, περνώντας από τη λεκάνη του ωκεανού και τις δυτικές ακτές της αμερικανικής ηπείρου, από τον βορρά μέχρι τον νότο.