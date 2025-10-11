newspaper
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
11.10.2025 | 10:22
Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων - Εντοπίστηκε μη λειτουργική χειροβομβίδα
Νέα επίδειξη δύναμης από τη Βόρεια Κορέα – Παρουσίασε νέο διηπειρωτικό πύραυλο
Κόσμος 11 Οκτωβρίου 2025 | 13:01

Νέα επίδειξη δύναμης από τη Βόρεια Κορέα – Παρουσίασε νέο διηπειρωτικό πύραυλο

Παρέλαση διοργανώθηκε στη Βόρεια Κορέα με στόχο την επίδειξη στρατιωτικής δύναμης

Σύνταξη
Ο ηγέτης στη Βόρεια Κορέα Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, κατά την οποία παρουσιάστηκε ο νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος της χώρας, μπροστά σε διεθνείς αξιωματούχους που επισκέφθηκαν τη χώρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA το Σάββατο.

Η παρέλαση, η οποία ξεκίνησε αργά την Παρασκευή, σηματοδότησε την 80ή επέτειο από την ίδρυση του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος και ακολούθησε τους εορτασμούς την Πέμπτη.

Οι εορτασμοί στη Βόρεια Κορέα

Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, καθώς και ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ Το Λαμ ήταν παρόντες στο πλευρό του Κιμ κατά τη διάρκεια της παρέλασης, ενώ άλλοι ξένοι αξιωματούχοι παρακολουθούσαν, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters.

Στη στρατιωτική παρέλαση, η πυρηνικά εξοπλισμένη Βόρεια Κορέα παρουσίασε τον πιο προηγμένο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Hwasong-20, τον οποίο το KCNA περιγράφει ως το «ισχυρότερο σύστημα πυρηνικών στρατηγικών όπλων» της χώρας.

Η σειρά ICBM Hwasong έχει δώσει στη Βόρεια Κορέα τη δυνατότητα να στοχεύει οπουδήποτε στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, αλλά παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την πολυπλοκότητα του συστήματος καθοδήγησης για την επίτευξη ενός στόχου και την ικανότητα της κεφαλής που μεταφέρει να αντέξει την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.

«Ο Hwasong-20 αντιπροσωπεύει, προς το παρόν, την αποθέωση των φιλοδοξιών της Βόρειας Κορέας για δυνατότητες μεταφοράς πυρηνικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς. Πρέπει να αναμένουμε ότι το σύστημα θα δοκιμαστεί πριν από το τέλος του έτους», δήλωσε ο Ανκίτ Παντά του Carnegie Endowment for International Peace με έδρα τις ΗΠΑ.

«Το σύστημα είναι πιθανότατα σχεδιασμένο για την εκτόξευση πολλαπλών κεφαλών… Οι πολλαπλές κεφαλές θα αυξήσουν την πίεση στα υπάρχοντα αμερικανικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και θα ενισχύσουν αυτό που ο Κιμ θεωρεί απαραίτητο για την επίτευξη σημαντικών αποτρεπτικών αποτελεσμάτων έναντι της Ουάσιγκτον».

Επίδειξη ισχύος

Άλλα όπλα που εκτέθηκαν περιλαμβάνουν υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, έναν νέο τύπο πολλαπλού εκτοξευτή ρουκετών και έναν εκτοξευτή για drones, σύμφωνα με τον Χονγκ Μιν, αναλυτή της Βόρειας Κορέας στο Κορεατικό Ινστιτούτο για την Εθνική Ενοποίηση.

Στην στρατιωτική παρέλαση, ο Κιμ έδωσε μια ομιλία στην οποία εξέφρασε «θερμή ενθάρρυνση» για τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό, προσθέτοντας ότι ο ηρωισμός του στρατού της δεν θα φανεί μόνο στην άμυνα της Βόρειας Κορέας, αλλά και στα «φυλάκια της σοσιαλιστικής οικοδόμησης», ανέφερε το KCNA.

«Ο στρατός μας πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται σε μια ανίκητη οντότητα που καταστρέφει όλες τις απειλές», δήλωσε ο Κιμ.

Ο Κιμ πραγματοποίησε συνομιλίες νωρίτερα την Παρασκευή με τον Μεντβέντεφ, ο οποίος δήλωσε ότι η θυσία των βορειοκορεατών στρατιωτών που πολεμούν για τη Ρωσία στην στρατιωτική της εκστρατεία στην Ουκρανία αποδεικνύει την εμπιστοσύνη στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Κιμ είπε στον Μεντβέντεφ ότι ελπίζει να συνεχίσει να ενισχύει τη συνεργασία με τη Ρωσία και να συμμετέχει στενά σε ποικίλες ανταλλαγές για την επίτευξη κοινών στόχων, ανέφερε το KCNA.

Το Βιετνάμ και η Βόρεια Κορέα υπέγραψαν επίσης συμφωνίες συνεργασίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων Άμυνας, Εξωτερικών και Υγείας, ανέφερε το KCNA χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τουρισμός
Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Γαλλία: Σαπουνόπερα από το Ελιζέ ως το Μαντινιόν – Αντιμέτωπος με πρόταση μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες ο Λεκορνί
Σαπουνόπερα 11.10.25

Πρώην, απερχόμενος και νυν - Ο Λεκορνί επιστρέφει αντιμέτωπος με προτάσεις μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες

Σαν τα πουκάμισα αλλάζουν οι πρωθυπουργοί στη Γαλλία τον τελευταίο χρόνο, αλλά η περίπτωση του Λεκορνί που επέστρεψε αφού παραιτήθηκε φανερώνει τα αδιέξοδα στα οποία έχει παρασυρθεί ο Μακρόν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ: Καλή η αρχή, αλλά τι γίνεται με τα «αγκάθια»;
4 εμπόδια 11.10.25

Συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ: Καλή η αρχή, αλλά τι γίνεται με τα «αγκάθια»;

«Υπάρχει τεράστιος αριθμός πιθανών σημείων τριβής που θα καθορίσουν πραγματικά αν αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει την απαρχή της ειρήνης ή απλώς άλλη μία στροφή στον κύκλο της βίας»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι τεχνολογικοί μεγιστάνες προετοιμάζονται για την «αποκάλυψη» – Μήπως αυτό πρέπει να μας ανησυχεί;
Τεχνητή «υπερ-νοημοσύνη» 11.10.25

Οι τεχνολογικοί μεγιστάνες προετοιμάζονται για την «αποκάλυψη» – Μήπως πρέπει αυτό να μας ανησυχεί;

Οι φόβοι για μια επερχόμενη τεχνολογική «Αποκάλυψη» ωθούν ολοένα και περισσότερους δισεκατομμυριούχους να επενδύουν σε καταφύγια, ενώ παράλληλα πρωτοστατούν στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ντόναλντ Τραμπ: Ο πρόεδρος έχει εξαίρετη υγεία και «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»
Κόσμος 11.10.25

Ο Τραμπ έχει εξαίρετη υγεία και «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι η «καρδιακή ηλικία» του είναι «περίπου 14 χρόνια μικρότερη από τη βιολογική ηλικία του», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ μετά τις ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας στις οποίες υποβλήθηκε.

Σύνταξη
Μόνα μέσα στα ερείπια: Η σπαρακτική πραγματικότητα για τα τραυματισμένα ορφανά που άφησε πίσω ο πόλεμος στη Γάζα
WCNSF 11.10.25

Μόνα μέσα στα ερείπια: Η σπαρακτική πραγματικότητα για τα τραυματισμένα ορφανά που άφησε πίσω ο πόλεμος στη Γάζα

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των WCNSF στη Γάζα – «τραυματισμένα παιδιά χωρίς επιζώντες συγγενείς» – οι φιλανθρωπικές οργανώσεις αγωνίζονται να βρουν ενήλικες που θα τα φροντίσουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας
Κόσμος 11.10.25

ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση, κατόπιν αιτήματος από τη Βενεζουέλα για τις θανατηφόρες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των «εμπόρων ναρκωτικών» του Καράκας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας
Κόσμος 11.10.25

Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας

Η Τουρκία ζητάει από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας άδεια για την έναρξη εισαγγελικής έρευνας εις βάρος του δημάρχου της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς.

Σύνταξη
Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!
On Field 11.10.25

Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!

Η κατάκτηση του ευρωπαϊκού Super Cup από τη Φερεντσβάρος είναι ο τελευταίος τίτλος στην τεράστια συλλογή του Έλληνα διεθνή πολίστα Στέλιου Αργυρόπουλου που έχει κατακτήσει τα πάντα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του – Πώς επηρεάζει η… Γάζα
Οι εκτιμήσεις 11.10.25

Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης - Πώς επηρεάζει η... Γάζα

Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά να διατίθεται σε τέσσερις ημέρες και οι εκτιμήσεις για την τιμή του, δίνουν και παίρνουν… από παράγοντες της αγοράς

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)

Η Ελλάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο και κόντρα στη Δανία στην Κοπεγχάγη ψάχνει κάτι που έχει καταφέρει μόλις μια φορά στην Ιστορία και μάλιστα με τρόπο... κοσμοιστορικό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Η μάχη για την τηλεργασία - Γιατί οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην επιστροφή στα γραφεία

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Όλες οι πληροφορίες 11.10.25

Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί κατάλογοι με μειωμένες τιμές σε περίπου 400 κωδικούς επωνύμων προϊόντων και σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή
«Ανθρωπιστές της χρονιάς» 11.10.25

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή

«Τα παιδιά μας είναι ακόμα μικρά, ευτυχώς πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ξέρουμε πως αυτή η μέρα πλησιάζει», είπε μεταξύ άλλων για το ζήτημα η Μέγκαν Μαρκλ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για οδηγό ταξί – 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα
Στη Θεσσαλονίκη 11.10.25

Εφιάλτης για οδηγό ταξί - 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα

Ο δράστης κατάφερε να αρπάξει χρήματα από τον άτυχο ταξιτζή στη Θεσσαλονίκη, προτού βγει από το όχημα και διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση - Τέσσερις συλλήψεις από την Αστυνομία σε ένα 24ωρο

Σύνταξη
Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα

Στην ίδια δοκιμασμένη, αν και πλέον αμφίβολης επιτυχίας, συνταγή του «καταστροφικού 2015» κατέφυγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, προδίδοντας ένδεια επιχειρημάτων. Δεν δίστασε να μιλήσει για «αυτόκλητους σωτήρες», αλλά και για «προσωπολατρία» για να συνεχίσει με τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης καταλήγοντας για άλλη μια φορά εμμέσως πλην σαφώς στο «Μητσοτάκης ή χάος».

Σύνταξη
«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ
The Pink Marine 11.10.25

«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ

Με χιούμορ και ευαισθησία, το «Boots» του Netflix αφηγείται την ιστορία ενός ομοφυλόφιλου εφήβου στους Πεζοναύτες, φωτίζοντας δεκαετίες φόβου και αγώνα για ισότητα στον στρατό

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» – Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια
Τέμπη 11.10.25

«Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» - Ο Νίκος Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια

«Αν ακούσω στο δικαστήριο παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα πω ‘θα σας δικάσουν τα παιδιά μου» λέει ο πατέρας των διδύμων που σκοτώθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…
Πολιτική 11.10.25

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στην νέα εποχή, τονίζει με αιχμές στην προοδευτική αντιπολίτευση και μιλά για την ανάγκη ενός σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και Δημοκρατίας. Το βιβλίο είναι ένα χρέος μου απέναντι στην ιστορία, λέει, ενάντια στη «δολοφονία της αλήθειας από τους ενόχους για το σκοτάδι της χρεοκοπίας».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
