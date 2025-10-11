Νέα επίδειξη δύναμης από τη Βόρεια Κορέα – Παρουσίασε νέο διηπειρωτικό πύραυλο

Ο ηγέτης στη Βόρεια Κορέα Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, κατά την οποία παρουσιάστηκε ο νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος της χώρας, μπροστά σε διεθνείς αξιωματούχους που επισκέφθηκαν τη χώρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA το Σάββατο.

Η παρέλαση, η οποία ξεκίνησε αργά την Παρασκευή, σηματοδότησε την 80ή επέτειο από την ίδρυση του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος και ακολούθησε τους εορτασμούς την Πέμπτη.

Οι εορτασμοί στη Βόρεια Κορέα

Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, καθώς και ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ Το Λαμ ήταν παρόντες στο πλευρό του Κιμ κατά τη διάρκεια της παρέλασης, ενώ άλλοι ξένοι αξιωματούχοι παρακολουθούσαν, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters.

Στη στρατιωτική παρέλαση, η πυρηνικά εξοπλισμένη Βόρεια Κορέα παρουσίασε τον πιο προηγμένο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Hwasong-20, τον οποίο το KCNA περιγράφει ως το «ισχυρότερο σύστημα πυρηνικών στρατηγικών όπλων» της χώρας.

Η σειρά ICBM Hwasong έχει δώσει στη Βόρεια Κορέα τη δυνατότητα να στοχεύει οπουδήποτε στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, αλλά παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την πολυπλοκότητα του συστήματος καθοδήγησης για την επίτευξη ενός στόχου και την ικανότητα της κεφαλής που μεταφέρει να αντέξει την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.

«Ο Hwasong-20 αντιπροσωπεύει, προς το παρόν, την αποθέωση των φιλοδοξιών της Βόρειας Κορέας για δυνατότητες μεταφοράς πυρηνικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς. Πρέπει να αναμένουμε ότι το σύστημα θα δοκιμαστεί πριν από το τέλος του έτους», δήλωσε ο Ανκίτ Παντά του Carnegie Endowment for International Peace με έδρα τις ΗΠΑ.

«Το σύστημα είναι πιθανότατα σχεδιασμένο για την εκτόξευση πολλαπλών κεφαλών… Οι πολλαπλές κεφαλές θα αυξήσουν την πίεση στα υπάρχοντα αμερικανικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και θα ενισχύσουν αυτό που ο Κιμ θεωρεί απαραίτητο για την επίτευξη σημαντικών αποτρεπτικών αποτελεσμάτων έναντι της Ουάσιγκτον».

Επίδειξη ισχύος

Άλλα όπλα που εκτέθηκαν περιλαμβάνουν υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, έναν νέο τύπο πολλαπλού εκτοξευτή ρουκετών και έναν εκτοξευτή για drones, σύμφωνα με τον Χονγκ Μιν, αναλυτή της Βόρειας Κορέας στο Κορεατικό Ινστιτούτο για την Εθνική Ενοποίηση.

Στην στρατιωτική παρέλαση, ο Κιμ έδωσε μια ομιλία στην οποία εξέφρασε «θερμή ενθάρρυνση» για τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό, προσθέτοντας ότι ο ηρωισμός του στρατού της δεν θα φανεί μόνο στην άμυνα της Βόρειας Κορέας, αλλά και στα «φυλάκια της σοσιαλιστικής οικοδόμησης», ανέφερε το KCNA.

«Ο στρατός μας πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται σε μια ανίκητη οντότητα που καταστρέφει όλες τις απειλές», δήλωσε ο Κιμ.

Ο Κιμ πραγματοποίησε συνομιλίες νωρίτερα την Παρασκευή με τον Μεντβέντεφ, ο οποίος δήλωσε ότι η θυσία των βορειοκορεατών στρατιωτών που πολεμούν για τη Ρωσία στην στρατιωτική της εκστρατεία στην Ουκρανία αποδεικνύει την εμπιστοσύνη στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Κιμ είπε στον Μεντβέντεφ ότι ελπίζει να συνεχίσει να ενισχύει τη συνεργασία με τη Ρωσία και να συμμετέχει στενά σε ποικίλες ανταλλαγές για την επίτευξη κοινών στόχων, ανέφερε το KCNA.

Το Βιετνάμ και η Βόρεια Κορέα υπέγραψαν επίσης συμφωνίες συνεργασίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων Άμυνας, Εξωτερικών και Υγείας, ανέφερε το KCNA χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.