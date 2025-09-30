Βόρεια Κορέα: Η ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα

Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσόε Σον Χούι δήλωσε ότι είναι ακλόνητη η θέση της Πιονγκγιάνγκ για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών της με το Πεκίνο, όπως μεταδίδει σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων από την Βόρεια Κορέα (KCNA).

Κατά την επίσκεψή της στην Κίνα, η Τσόε συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ, ο οποίος τη διαβεβαίωσε πως το Πεκίνο επιθυμεί την ενίσχυση των διμερών τους σχέσεων, αναφερόμενος σε μια στρατηγική και μακροπρόθεσμη προοπτική, σύμφωνα με το KCNA.

Η Τσόε Σον Χούι ταξίδεψε στην Κίνα λίγες εβδομάδες μετά την επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο, όπου ο βορειοκορεάτης ηγέτης συναντήθηκε με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για πρώτη φορά τα τελευταία έξι χρόνια, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ.

Η Βόρεια Κορέα και η Κίνα είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι, ωστόσο οι σχέσεις τους υπήρξαν τεταμένες κατά περιόδους.

Οι σχέσεις ανάμεσα σε Βόρεια Κορέα και Κίνα έχουν εδραιωθεί

Ο κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ τόνισε πως οι δεσμοί των δύο χωρών έχουν πλέον εδραιωθεί «υπό την στρατηγική καθοδήγηση» των ηγετών τους.

Στα Ηνωμένα Έθνη, ο βορειοκορεάτης υφυπουργός Εξωτερικών Κιμ Σον Γκιονγκ τόνισε πως η χώρα του δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η Κίνα, ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει υποστηρίξει τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να εμποδίσει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από την Πιονγκγιάνγκ. Ωστόσο, επιθυμεί επίσης η Βόρεια Κορέα να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην επέκταση της επιρροής των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή, επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές.

Ο Λι εξέφρασε την εκτίμησή του που η Βόρεια Κορέα στηρίζει πάγιες κινεζικές θέσεις

Ο Λι δήλωσε ότι η Κίνα αντιμετωπίζει και προωθεί τις σχέσεις Κίνας-ΛΔΚ με στρατηγική και μακροπρόθεσμη προοπτική, προσθέτοντας ότι η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη ΛΔΚ για την εφαρμογή της σημαντικής συναίνεσης που επιτεύχθηκε από τους κορυφαίους ηγέτες των δύο κομμάτων και χωρών, να προωθήσει περαιτέρω την παραδοσιακή φιλία, να ενισχύσει τη στρατηγική επικοινωνία και να προωθήσει από κοινού τον σοσιαλιστικό αγώνα των δύο χωρών για το μεγαλύτερο καλό των δύο λαών.

Η Κίνα είναι πρόθυμη να διατηρήσει στενές ανταλλαγές και αλληλεπιδράσεις σε όλα τα επίπεδα με τη ΛΔΚ, να εμβαθύνει την αμοιβαία κατανόηση και φιλία και να πραγματοποιήσει πρακτική συνεργασία σε διάφορους τομείς για την από κοινού προώθηση της κοινής ανάπτυξης, δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Χαιρετίζοντας την σταθερή υποστήριξη της ΛΔΚ σε θέματα που αφορούν τα βασικά συμφέροντα και τα κύρια ζητήματα της Κίνας, ο Λι κάλεσε τα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών να ενισχύσουν τον συντονισμό και να επιτύχουν σταθερή πρόοδο σε όλα τα θέματα.