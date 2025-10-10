Η Βόρεια Κορέα φαίνεται να έχει διοργανώσει την Παρασκευή μία στρατιωτική παρέλαση στην πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ για να σηματοδοτήσει την 80ή επέτειο από την ίδρυση του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, σύμφωνα με την εφημερίδα Yonhap της Νότιας Κορέας.

Το Yonhap απέδωσε την αναφορά του για την αναμενόμενη νυχτερινή παρέλαση σε ανώνυμη πηγή με πληροφορίες.

Μια αναφορά του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων της Κίνας Xinhua ανέφερε ότι ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσκεψη στη χώρα, παρακολούθησε τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Πιονγιάνγκ την Πέμπτη και την Παρασκευή και είδε «μεγάλη μαζική γυμναστική, καλλιτεχνικές παραστάσεις και στρατιωτικές παρελάσεις».

Οι αναφορές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η πυρηνικά εξοπλισμένη Βόρεια Κορέα έχει χρησιμοποιήσει τέτοιες παρελάσεις, που συνήθως συμπίπτουν με σημαντικές επετείους και πρόσφατα διοργανώνονται τη νύχτα, ως μια λαμπερή επίδειξη της αυξανόμενης στρατιωτικής της δύναμης, παρουσιάζοντας προοδευτικά προηγμένα βαλλιστικά πυραύλους και στρατιωτικό εξοπλισμό.

«Η πυρηνική άμυνα της ανεξαρτησίας» εναντίον της Δύσης

Η παρέλαση αυτής της εβδομάδας παρακολουθείται από αξιωματούχους και αναλυτές για μια πιθανή επίδειξη του τελευταίου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) που τροφοδοτείται με στερεό καύσιμο και έχει εμβέλεια που μπορεί να χτυπήσει την ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ.

Ένας αξιωματούχος του στρατού της Νότιας Κορέας δήλωσε νωρίτερα ότι ήταν πιθανό να πραγματοποιηθεί στρατιωτική παρέλαση την Παρασκευή το βράδυ, αναφέροντας ενδείξεις για συνεχιζόμενες πρόβες με τη συμμετοχή στρατευμάτων, πυραύλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, πλαισιωμένος από ηγέτες και αξιωματούχους χωρών-εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και της Ρωσίας, δήλωσε ότι η παγκόσμια θέση της χώρας του αυξάνεται μέρα με τη μέρα.

Ο Κιμ χαρακτήρισε τη Βόρεια Κορέα «πιστό μέλος των σοσιαλιστικών δυνάμεων» και «προπύργιο της ανεξαρτησίας» ενάντια στην απειλή της παγκόσμιας ηγεμονίας της Δύσης, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία ειδήσεων KCNA την Παρασκευή.

Στο κεντρικό βάθρο του κατάμεστου σταδίου Ρουνγκράντο 1ης Μαΐου την Πέμπτη, ο Κιμ συνοδεύτηκε από τον Κινέζο Λι Τσιάνγκ, τον Βιετναμέζο ηγέτη Το Λαμ και τον αναπληρωτή πρόεδρο του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, με την παρουσία και άλλων ξένων αντιπροσωπειών και διπλωματών.

Ο Κιμ τίμησε την κληρονομιά του κόμματος που, όπως είπε, «δεν έκανε ούτε ένα λάθος ή σφάλμα» στην 80χρονη ιστορία του, οδηγώντας τη χώρα σε μια πορεία ανόδου με βάση τη σοφία και τη δύναμη του λαού, ανέφερε το KCNA.

«Σήμερα, στέκουμε μπροστά στον κόσμο ως ένας ισχυρός λαός χωρίς εμπόδια που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε και χωρίς μεγάλα επιτεύγματα που δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε», ανέφερε σύμφωνα με το πρακτορείο.

The 80th founding anniversary of the Workers Party of Korea was held with splendor in Pyongyang, the capital of North Korea. Kim Jong-un vowed to turn the country into an “affluent and beautiful land and into the best socialist paradise in the world.” pic.twitter.com/sViNy2JSFT — The International Magazine (@TheIntlMagz) October 10, 2025

Σχέσεις με το Βιετνάμ

Οι τελετές στην Πιονγιάνγκ ακολουθούν την επίσκεψη του Κιμ τον περασμένο μήνα στο Πεκίνο για την επέτειο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου της Κίνας, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση.

Το KCNA ανέφερε νωρίτερα ότι ο Κιμ υποδέχθηκε τον επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, Το Λαμ, ο οποίος ηγείται μιας μεγάλης κυβερνητικής αντιπροσωπείας, με τιμητική φρουρά και πραγματοποίησε συνομιλίες για την προώθηση της συνεργασίας με σκοπό την

Ο Κιμ πραγματοποίησε επίσης συνομιλίες με τον Λι της Κίνας, κατά τις οποίες δήλωσαν ότι η επίσκεψη σηματοδοτεί ένα «νέο κεφάλαιο» στην προώθηση των σχέσεων και δεσμεύτηκαν να επεκτείνουν τον στρατηγικό διάλογο και τις ανταλλαγές υψηλού επιπέδου, σύμφωνα με το KCNA.

Ο Κιμ συναντήθηκε επίσης με τον Μεντβέντεφ, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της Βόρειας Κορέας στην στρατιωτική εκστρατεία της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με αναφορές των κρατικών ρωσικών πρακτορείων ειδήσεων

Ο Κανγκ Βου, επισκέπτης ερευνητής για την πολιτική της Ανατολικής Ασίας στο Boston College, δήλωσε ότι το Βιετνάμ και η Βόρεια Κορέα θεωρούν ο ένας τον άλλο σημαντικούς δυνητικούς οικονομικούς εταίρους.

Ενώ οι διεθνείς κυρώσεις κατά της Πιονγιάνγκ έχουν περιορίσει τη συνεργασία, η μεγάλη συνοδεία του Λαμ δείχνει ότι το Ανόι θέλει να προσθέσει πολύ περισσότερη ουσία στις διαρκείς σχέσεις του Ψυχρού Πολέμου, είπε.

«Το Βιετνάμ μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο για τη Βόρεια Κορέα για να επικοινωνήσει με τη Δύση, όταν η Ρωσία είναι απομονωμένη, ενώ η Κίνα έχει εκφράσει μεγάλη σκεπτικισμό», είπε.