Τριήμερη επίσκεψη του πρωθυπουργού της Κίνας στη Βόρεια Κορέα

Ο Πρωθυπουργός της Κίνας Λι Τσιανγκ θα ηγηθεί κινεζικής αντιπροσωπείας που θα επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα για να συμμετάσχει στους εορτασμούς για την 80ή επέτειο του κυβερνώντος κόμματος της χώρας την Παρασκευή, όπως μετέδωσε το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επιβεβαίωσε ξεχωριστά την επίσκεψη του Λι από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου και δήλωσε ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να ενισχύσει την επικοινωνία και να εμβαθύνει τις σχέσεις της με τη Βόρεια Κορέα, μεταδίδει το Reuters.

Και ο Μεντβέντεφ στη Βόρεια Κορέα

Αντιπροσωπεία του ρωσικού κόμματος Ενωμένη Ρωσία, με επικεφαλής τον πρόεδρό του Ντμίτρι Μεντβέντεφ, επίσης αναμένεται να παραστεί στην εκδήλωση της Παρασκευής για την ίδρυση του Κόμματος Εργατών της Κορέας, σύμφωνα με προηγούμενη αναφορά του KCNA.

Τον περασμένο μήνα, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν συμμετείχε σε τεράστια στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, μαζί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, για την 80ή επέτειο από την ήττα της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο — μια κίνηση που θεωρείται πως αποσκοπούσε στην ενίσχυση της διπλωματικής του εικόνας.

Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ To Lam θα παρευρεθεί επίσης στις επετειακές εκδηλώσεις του βορειοκορεατικού κόμματος αυτή την εβδομάδα — στην πρώτη επίσκεψη Βιετναμέζου ηγέτη στη χώρα μετά από σχεδόν 20 χρόνια — ενώ προγραμματισμένη είναι και η επίσκεψη του Προέδρου του Λάος, Thongloun Sisoulith.