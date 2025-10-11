Η NASA χρηματοδοτεί την ανάπτυξη γυάλινων σφαιρών μεγάλης κλίμακας, οι οποίες θα αναδύονται από μικροκυματικούς φούρνους στη Σελήνη σαν τεράστιες φυσαλίδες και στη συνέχεια θα σκληρύνουν για να σχηματίσουν ισχυρές, διαφανείς δομές.

Η ιδέα έχει επινοηθεί από την εταιρεία Skyeports με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία έχει ήδη αποδείξει ότι είναι δυνατό να δημιουργηθούν γυάλινες σφαίρες από σεληνιακή σκόνη ή «ρεγόλιθο» – μια ουσία από βράχους, θραύσματα ορυκτών και μικροσκοπικά κομμάτια λειαντικού γυαλιού.

Αν και οι πρώτες σφαίρες έχουν διάμετρο μόλις μερικών εκατοστών, ο στόχος είναι να δημιουργηθούν κατοικίες με διάμετρο εκατοντάδων ή χιλιάδων μέτρων, στις οποίες οι αστροναύτες θα μπορούν να ζουν, να εργάζονται, να καλλιεργούν τρόφιμα και να παράγουν νερό, σύμφωνα με το The Telegraph.

Το όραμα για το μέλλον

Οι σφαίρες θα μπορούν να κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας αυτοεπιδιορθούμενο γυαλί για να σφραγίζονται οι βαθουλώματα ή οι ρωγμές από μικρομετεωρίτες ή «σεληνιακούς σεισμούς», και θα έχουν ενσωματωμένα ηλιακά πάνελ ώστε να μπορούν να παράγουν τη δική τους ενέργεια.

Ο Δρ Martin Bermudez, διευθύνων σύμβουλος της Skyeports, δήλωσε ότι ελπίζει ότι μια μέρα θα υπάρχουν πόλεις από γυάλινες σφαίρες, συνδεδεμένες με γέφυρες στον ουρανό, στην επιφάνεια της Σελήνης και πέρα από αυτήν.

«Ο χώρος πάντα με γοήτευε και, καθώς έχω αρχιτεκτονική κατάρτιση, είχα την ευκαιρία να αρχίσω να διερευνώ πώς μπορούμε να χτίσουμε κατασκευές στη Σελήνη ή στον Άρη.

«Αρχικά μου είπαν ότι ‘το γυαλί είναι πολύ εύθραυστο, θα σπάσει’, οπότε άρχισα να επικοινωνώ με επιστήμονες και συνειδητοποίησα ότι μπορεί να προσαρμοστεί και να γίνει πιο ανθεκτικό από το ατσάλι.

«Επικοινώνησα με τη NASA πριν από σχεδόν δύο χρόνια και τους άρεσε πολύ η ιδέα από την αρχή».

Η περίπλοκη κατασκευή του γυαλιού

Η κατασκευή οτιδήποτε στη Σελήνη είναι δύσκολη, επειδή τα υλικά πρέπει να μεταφερθούν στην επιφάνεια, κάτι που κοστίζει τεράστια ποσά.

Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα, η εταιρεία θα στείλει έναν φούρνο μικροκυμάτων, ο οποίος θα τροφοδοτείται με σεληνιακή σκόνη που θα εξορύσσεται, πριν γιγάντιοι σωλήνες αερίου διοχετεύσουν το λιωμένο γυαλί σε μια σφαίρα.

Όταν το γυαλί σκληρύνει, οι σωλήνες θα επαναχρησιμοποιηθούν ως είσοδος και τα εσωτερικά εξαρτήματα θα εκτυπωθούν σε 3D χρησιμοποιώντας σεληνιακά υλικά.

Η Skyeports αναφέρει ότι ο σχεδιασμός εκμεταλλεύεται τη δομική ακεραιότητα μιας σφαίρας, κατανέμοντας ομοιόμορφα την πίεση, ενώ το διαφανές γυαλί θα βοηθήσει στην ψυχική υγεία των αστροναυτών.

«Το σφαιρικό σχήμα δημιουργείται αυτόματα, επειδή σε αυτή τη θερμοκρασία γίνεται ένα άμορφο υγρό και όταν εξωθείται από έναν φούρνο σε συνθήκες χαμηλής βαρύτητας, σχηματίζει μια σφαίρα», είπε ο Δρ Bermudez.

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει το εσωτερικό της κατασκευής

Το έργο αποτελεί μέρος του προγράμματος Innovative Advanced Concepts (NIAC) της NASA, το οποίο χρηματοδοτεί φουτουριστικά έργα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν μελλοντικές αποστολές.

Η πρώην αστροναύτης των ΗΠΑ Cady Coleman είναι σύμβουλος του προγράμματος.

Η ομάδα σχεδιάζει να δοκιμάσει την τεχνική εμφύσησης σε θερμικό θάλαμο κενού τον Ιανουάριο, πριν προχωρήσει σε πτήσεις για να μιμηθεί τη μικροβαρύτητα και τελικά να πραγματοποιήσει δοκιμές στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Οι δοκιμές στην επιφάνεια της Σελήνης θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μέσα στα επόμενα χρόνια.

«Είμαστε σε έναν αγώνα με τον χρόνο, επειδή το Artemis κινείται πολύ γρήγορα», πρόσθεσε ο Δρ Bermudez.

«Η ψυχική υγεία θα είναι σημαντική στις αποστολές μεγάλης διάρκειας και θα είναι σημαντικό για τους αστροναύτες να μπορούν να βλέπουν έξω, και ίσως ακόμη και να βλέπουν τη Γη.

«Αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στρώματα φυσαλίδων, η μία επιφάνεια μπορεί να είναι ζεστή και η άλλη πιο δροσερή, έτσι δημιουργούμε συμπύκνωση και μπορούμε να φυτέψουμε λαχανικά και φυτά και να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα που παράγει οξυγόνο».

«Εξετάζουμε τη δημιουργία ενός γυάλινου κελύφους που μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτήσει ολόκληρο το περιβάλλον διαβίωσης. Μπορείτε να φανταστείτε τα μεγαβάτ που θα μπορούσε να παράγει ένας γυάλινος θόλος τόσο μεγάλο»ς.

«Θα ήθελα πολύ να δω ολόκληρες κοινότητες από αυτά, μια πόλη από αυτά, με πάρκα, συστήματα ύδρευσης και σπίτια, όλα συνδεδεμένα μέσω γυάλινων γεφυρών.

«Ποτέ δεν θα μπορέσετε να αναπαράγετε τη Γη, αλλά αυτό είναι κάτι που την πλησιάζει αρκετά, και θα μπορούσαμε ακόμη και να τα βάλουμε σε τροχιά κάποια μέρα».