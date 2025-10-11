Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Το τρίτο άτομο που έφυγε πριν το φονικό αναζητούν οι Αρχές

Ένα αιματηρό επεισόδιο στον Άγιο Παντελεήμονα έχει σημάνει συναγερμό στην Ασφάλεια Αθηνών, η οποία συνεχίζει την έρευνα για την ανθρωποκτονία ενός 30χρονου Ουκρανού σε διαμέρισμα της περιοχής.

Οι συνθήκες του εγκλήματος παραμένουν ασαφείς. Η Ασφάλεια Αθηνών ερευνά όλα τα ενδεχόμενα για να ξεκαθαρίσει τι συνέβη.

Την Αστυνομία ειδοποίησε ο τραυματισμένος συγκάτοικός του και ομοεθνής του, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δέχτηκαν επίθεση από τέσσερα άτομα.

Πού εστιάζουν οι έρευνες της αστυνομίας

Στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας βρίσκεται οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εξακριβωθεί αν επαληθεύεται η μαρτυρία του 48χρονου τραυματία.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναζητούν και τρίτο άτομο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έφυγε από το συγκεκριμένο διαμέρισμα νωρίς το πρωί της Παρασκευής (10/10).

Οι έρευνες από τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ, οι οποίοι έχουν πάρει δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά και υλικό DNA από το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας και το εσωτερικό του διαμερίσματος στον 1ο όροφο, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 48χρονου τραυματία, τέσσερις άνδρες εισέβαλαν στο διαμέρισμα και ξυλοκόπησαν τον 30χρονο Ουκρανό μέχρι θανάτου, ενώ ο ίδιος νοσηλεύεται για δεύτερο 24ωρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Πώς το 48χρονο θύμα ειδοποίησε την αστυνομία

Το θύμα βρέθηκε δεμένο και έφερε θανάσιμα τραύματα σε όλο του το σώμα και το κεφάλι, ενώ ο 48χρονος που κατάφερε να λυθεί είναι επίσης βαριά τραυματισμένος.

Όπως είπε στις αρχές, τέσσερα άτομα εισήλθαν μέσα στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου, και τους χτύπησαν βαρύτατα. Από την πρώτη έρευνα των αρχών, δεν φάνηκαν ωστόσο σημάδια διάρρηξης.

Ο 48χρονος φαίνεται πως κατέβηκε κάτω από το διαμέρισμα σε ένα μίνι μάρκετ που υπάρχει παραπλεύρως και εκεί με τη βοήθεια των εργαζομένων κάλεσε την αστυνομία. Ο ίδιος νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Γείτονες των δύο ανδρών, περιέγραψαν τι συνέβη τα πρώτα λεπτά αφού ο τραυματίας κατάφερε να βγει από το σπίτι του στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με επιχειρηματία της περιοχής, ο άνδρας μπήκε μέσα στο κατάστημά του έχοντας μεγάλο τραύμα στο κεφάλι του και μονωτική ταινία στο κούτελο και φώναζε σε σπαστά ελληνικά «κάλεσε την αστυνομία».