Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα – Πήραν 15.000 ευρώ για το συμβόλαιο θανάτου
Η Ελληνική Αστυνομία βλέπει πίσω από τη δολοφονία πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου, με άγνωστο ακόμα τον εντολέα.
Χειροπέδες σε δύο ημεδαπούς 27 ετών πέρασαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI της Ελληνικής Αστυνομίας, για την υπόθεση της δολοφονίας ενός 47χρονου Αλβανού στον Άγιο Παντελεήμονα στις 18 Αυγούστου.
Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν, φέρεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις με κλοπές πορτοφολιών, παρόμοιες με τις οποίες εμπλεκόταν και το θύμα.
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, η δολοφονία συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και εμπόριο ναρκωτικών.
Μάλιστα, την εντολή για την εκτέλεση του 47χρονου Αλβανού φαίνεται πως έχει δώσει άτομο που βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές.
Πήρε 15.000 ευρώ
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο δράστης της δολοφονίας, που είχε πλησιάσει το θύμα με μηχανή, ανέλαβε να δολοφονήσει τον 47χρονο έναντι ποσού 15.000 ευρώ.
Ωστόσο, σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς, δεν γνώριζε το πρόσωπο που είχε δώσει την εντολή για τη δολοφονία του 47χρονου Αλβανού, αλλά ούτε και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.
Ποιος ήταν ο Αλβανός που δολοφονήθηκε
Ο 47χρονος Μπασίμι, είχε απασχολήσει την Ελληνική Αστυνομία για κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών.
Τον Φεβρουάριο του 2022 οι φωτογραφίες και τα στοιχεία ταυτότητας του, είχαν δει το φως της δημοσιότητας μετά από εισαγγελική εντολή, καθώς με άλλα 18 άτομα, αποτελούσαν εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε κλοπές από επιβάτες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί και ο ηλικίας 38 ετών αδελφός του, που εκτίει ποινή φυλάκισης σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.
