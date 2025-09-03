newspaper
Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα – Πήραν 15.000 ευρώ για το συμβόλαιο θανάτου
Ελλάδα 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:12

Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα – Πήραν 15.000 ευρώ για το συμβόλαιο θανάτου

Η Ελληνική Αστυνομία βλέπει πίσω από τη δολοφονία πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου, με άγνωστο ακόμα τον εντολέα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Χειροπέδες σε δύο ημεδαπούς 27 ετών πέρασαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI της Ελληνικής Αστυνομίας, για την υπόθεση της δολοφονίας ενός 47χρονου Αλβανού στον Άγιο Παντελεήμονα στις 18 Αυγούστου.

Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν, φέρεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις με κλοπές πορτοφολιών, παρόμοιες με τις οποίες εμπλεκόταν και το θύμα.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, η δολοφονία συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και εμπόριο ναρκωτικών.

Μάλιστα, την εντολή για την εκτέλεση του 47χρονου Αλβανού φαίνεται πως έχει δώσει άτομο που βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές.

Πήρε 15.000 ευρώ

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο δράστης της δολοφονίας, που είχε πλησιάσει το θύμα με μηχανή, ανέλαβε να δολοφονήσει τον 47χρονο έναντι ποσού 15.000 ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς, δεν γνώριζε το πρόσωπο που είχε δώσει την εντολή για τη δολοφονία του 47χρονου Αλβανού, αλλά ούτε και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Ποιος ήταν ο Αλβανός που δολοφονήθηκε

Ο 47χρονος Μπασίμι, είχε απασχολήσει την Ελληνική Αστυνομία για κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών.

Τον Φεβρουάριο του 2022 οι φωτογραφίες και τα στοιχεία ταυτότητας του, είχαν δει το φως της δημοσιότητας μετά από εισαγγελική εντολή, καθώς με άλλα 18 άτομα, αποτελούσαν εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε κλοπές από επιβάτες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί και ο ηλικίας 38 ετών αδελφός του, που εκτίει ποινή φυλάκισης σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.

Business
Metlen: Σήμερα η μεγάλη ημέρα – Αντικαθιστά την Taylor Wimpey στον FTSE 100

Metlen: Σήμερα η μεγάλη ημέρα – Αντικαθιστά την Taylor Wimpey στον FTSE 100

Business
Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή

Μέλος της κρητικής μαφίας που διακινούσε ναρκωτικά είχε αναπτύξει στενή σχέση με αστυνομικό για να του δίνει πληροφορίες - Σε μια συνομιλία μαζί του έχει αρχίσει να υποψιάζεται ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του

Σύνταξη
Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη
Ελλάδα 02.09.25

Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη

Ένας 72χρονος από την Κοζάνη φέρεται να έβαλε στην τσέπη σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ - Στη λίστα περιλαμβάνονται και άλλες περιπτώσεις εκτός Κρήτης που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου
Ελλάδα 02.09.25

Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου

Αποκαλυπτικές συνομιλίες έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. μεταξύ του επιχειρηματία που κατηγορείται ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των αμαρτωλών ΑΦΜ – Η Κρήτη πρωταθλήτρια
Ελλάδα 02.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των αμαρτωλών ΑΦΜ – Η Κρήτη πρωταθλήτρια

Ο χάρτης, παρουσιάζει ανά Περιφέρεια τον συνολικό αριθμό των ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κατανομή τους ανάλογα με τα ποσά που έλαβαν αλλά και το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε.

Σύνταξη
Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα
Ελλάδα 02.09.25

Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα

Η δική προσδιορίστηκε αφού τα συγκεκριμένα πρόσωπα ελέγχθηκαν ποινικά στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας και ο εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η προετοιμασία του Έβανς και η μεγάλη ευκαιρία του Κουμάτζε (vids)
Ολυμπιακός 03.09.25

Η προετοιμασία του Έβανς και η μεγάλη ευκαιρία του Κουμάτζε (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του με απουσίες, όμως η επιστροφή του Κίναν Έβανς και ο Καλίφα Κουμάτζε έχουν κλέψει τις εντυπώσεις στις πρώτες προπονήσεις…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Νίκος Παπανδρέου για 3η Σεπτεμβρίου: Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ριζικά την Ελλάδα
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Νίκος Παπανδρέου για 3η Σεπτεμβρίου: Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ριζικά την Ελλάδα

«H 3η του Σεπτέμβρη είναι η στιγμή που η κοινωνία πίστεψε πως μπορεί να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της», αναφέρει στο μήνυμά του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου

Σύνταξη
Ούτε Τζόρνταν, ούτε Λεμπρόν: Με… Σάλμα Χάγιεκ η κορυφαία πεντάδα του Τσετ Χόλμγκρεν!
Μπάσκετ 03.09.25

Ούτε Τζόρνταν, ούτε Λεμπρόν: Με… Σάλμα Χάγιεκ η κορυφαία πεντάδα του Τσετ Χόλμγκρεν!

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Τσετ Χόλγκρεν, ρωτήθηκε στα social media για τη δική του κορυφαία πεντάδα όλων των εποχών και η απάντησή του δεν ήταν η... αναμενόμενη!

Σύνταξη
Neuralink: Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα – Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής
«Τεχνικά είμαι cyborg...» 03.09.25

Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα - Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής 18 μήνες μετά

Ένα ατύχημα άφησε παράλυτο τον Νόλαντ Άρμπαου, αλλά το εμφύτευμα εγκεφάλου Neuralink του Έλον Μασκ του επιτρέπει να ελέγχει υπολογιστές με τις σκέψεις του. Τι λέει ο ίδιος 18 μήνες μετά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη; – Πώς η τεχνολογία μετατρέπεται σε εργαλείο κινδύνου και στοιχίζει ζωές
AI 03.09.25

Ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη; – Πώς η τεχνολογία μετατρέπεται σε εργαλείο κινδύνου και στοιχίζει ζωές

Μεγάλη είναι η ανησυχία για τις ανεξέλεγκτες συμβουλές των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς παρέχουν πληροφορίες για αυτοτραυματισμό αλλά και αυτοκτονία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μιχαηλίδου: Θα γίνουν εξαγγελίες για δημογραφικό στη ΔΕΘ – Τι είπε για το ν/σχ για την κοινωνική αντιπαροχή
Εξωραϊσμός πραγματικότητας 03.09.25

Παροχολογία ενόψει ΔΕΘ από Μιχαηλίδου - «Θα γίνουν εξαγγελίες για δημογραφικό», τι είπε για την κοινωνική αντιπαροχή

Η υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, είπε ότι και μέσα στο ‘26 θα έχουμε τα θεμέλια για τις πρώτες κατοικίες με κοινωνική αντιπαροχή. Το 70% θα το κρατήσουν οι εργολάβοι

Σύνταξη
Αλτσχάιμερ: Σύνδεση με τα μικροπλαστικά που συσσωρεύονται στον εγκέφαλο έδειξε νέα έρευνα
Έρευνα 03.09.25

Πώς συνδέονται τα μικροπλαστικά στον εγκέφαλο με τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ - Το κρίσιμο γονίδιο

Η νόσος Αλτσχάιμερ, που αποδίδεται σε έναν συνδυασμό γενετικών, περιβαλλοντικών και άλλων παραγόντων, φαίνεται να συνδέεται με υψηλή συσσώρευση μικροπλαστικών στον εγκέφαλο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το υπουργείο Ανάπτυξης απαντά στο ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Το υπουργείο Ανάπτυξης απαντά στο ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια

Το υπ. Ανάπτυξης απαντά στο ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια υποστηρίζοντας πως πολλές από τις αιτιάσεις του κόμματος είτε δεν συνοδεύονται από τεκμηριωμένα στοιχεία είτε αποσιωπούν κρίσιμες παρεμβάσεις

Σύνταξη
Σάντσεθ: Η αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας συνιστά αποτυχία
Διπλά στάνταρ 03.09.25

Η αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας συνιστά αποτυχία - Τι λέει ο Σάντσεθ για το μέλλον της Ένωσης

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μίλησε στον βρετανικό Guardian πριν από τη συνάντησή του με τον Κιρ Στάρμερ και τόνισε ότι τα διπλά στάνταρ της ΕΕ πλήττουν την αξιοπιστία της

Σύνταξη
Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»
Μπάσκετ 03.09.25

Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»

Πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι το παζλ των ομίλων του Eurobasket μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση τους – Οι ομάδες που έχουν περάσει και αυτές που διεκδικούν την πρόκριση…

Σύνταξη
Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας
Πλάτη στον τοίχο 03.09.25

Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας

Το «Dead Man’s Wire» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Άντονι Κυρίτση, ενός περιθωριοποιημένου άνδρα που αισθανόταν ότι εξαπατήθηκε από τους πλούσιους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεκμαρτό εισόδημα: Επαγγελματίες το αμφισβήτησαν και κατέληξαν με… έξτρα φόρους
Οικονομικές Ειδήσεις 03.09.25

Επαγγελματίες αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα και... φορολογήθηκαν παραπάνω

Η προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών όχι μόνο δεν δικαίωσε επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά κατέληξαν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο

Βασίλης Τσεκούρας
Κίνα – Στρατιωτική παρέλαση με νέα όπλα: Επίδειξη ισχύος από τον Σι υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ – Ενοχλημένος ο Τραμπ
Ενοχλημένος ο Τραμπ 03.09.25

Επίδειξη ισχύος από τον Σι της Κίνας - Παρουσίαση νέων όπλων στην παρέλαση υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ

Η Κίνα παρουσίασε νέα όπλα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση - Είμαστε ασταμάτητοι, δήλωσε ο Σι, υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
