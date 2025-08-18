Γνωστός στις Αρχές ο 47χρονος που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι

Γνωστός στις Αρχές είναι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Μιχαήλ Βόδα στον Άγιο Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για έναν 47χρονο αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος μεταξύ άλλων το 2022 είχε συλληφθεί ως μέλος πολυμελούς σκληρής συμμορίας Αλβανών που διέπραττε κλοπές σε καθημερινή βάση στα μέσα μαζικής μεταφορές σε όλη την Αττική.

Τότε είχαν συλληφθεί 19 άτομα μεταξύ αυτών και ο 47χρονος που σήμερα δολοφονήθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι.

Το σημείο της δολοφονίας

Βρέθηκαν δύο κάλυκες

Δίπλα στο πτώμα η Αστυνομία εντόπισε δύο κάλυκες από πιστόλι και όλα δείχνουν ότι ο 47χρονος έπεσε θύμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών και του πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ αντίπαλων ομάδων της αλβανικής μαφίας.

Η αστυνομία ενημερώθηκε στις 21.30 για έναν άνδρα θανάσιμα τραυματισμένο στη μέση του δρόμου επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 200.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και απέκλεισαν την περιοχή.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής καθώς και ασθενοφόρο.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πώς δολοφονήθηκε ο 47χρονος και να εντοπιστούν οι δράστες.