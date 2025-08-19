Συνεχίζονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τη μαφιόζικη εκτέλεση του 47χρονου στη μέση του δρόμου, στον Άγιο Παντελεήμονα, το βράδυ της Δευτέρας. Το θύμα ήταν γνώριμος των Αρχών και είχε συλληφθεί το 2022 ως μέλος σκληρής συμμορίας που διέπραττε κλοπές στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική.

Ο 47χρονος αλβανικής υπηκοότητας δολοφονήθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι. Το πιθανότερο σενάριο που εξετάζει η Αστυνομία είναι να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών, δεδομένου του πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ αντίπαλων ομάδων της αλβανικής μαφίας.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί πώς δολοφονήθηκε ο 47χρονος, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν κάμερες ασφαλείας από παρακείμενα καταστήματα και να λαμβάνουν μαρτυρίες από περίοικους.

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών, το επικρατέστερο σενάριο για την εκτέλεση του 47χρονου

Εκτέλεση στον Άγιο Παντελεήμονα: Το χρονικό

Στις 21:30 το βράδυ της Δευτέρας η Αστυνομία ενημερώθηκε ότι στη μέση του δρόμου επί της επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 200 κείτεται θανάσιμα τραυματισμένος ένας άνδρας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και απέκλεισαν την περιοχή, ενώ κλήθηκε ασθενόφορο του ΕΚΑΒ καθώς και ιατροδικαστής.

Διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας ήταν θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Δίπλα στο πτώμα η Αστυνομία εντόπισε δύο κάλυκες από πιστόλι.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.