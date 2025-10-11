Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ γιορτάζει την 14η επέτειο του γάμου του με την «υπέροχη σύζυγό» του Νάνσι Σέβελ

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ο θρυλικός τραγουδιστής των Beatles, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, μοιράστηκε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται μαζί με τη Νάνσι Σέβελ τη στιγμή που ετοιμάζονται να αγκαλιαστούν επί σκηνής.

Ο ΜακΚάρτνεϊ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram: «Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου σύζυγο, Νάνσι – Πολ».

«Συζητάμε και ανταλλάσσουμε απόψεις»

Ο τραγουδιστής του «Here Comes the Sun» και η Σέβελ συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2007, πριν ανακοινώσουν επίσημα τον αρραβώνα τους τον Μάιο του 2011. Παντρεύτηκαν έξι μήνες αργότερα, σε μια ιδιωτική τελετή στο δημαρχείο του Old Marylebone στο Λονδίνο, παρουσία της οικογένειας και εκλεκτών φίλων τους, στις 9 Οκτωβρίου 2011.

View this post on Instagram A post shared by Paul McCartney (@paulmccartney)

Από τη στιγμή που παντρεύτηκαν, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και η Νάνσι Σέβελ έχουν κρατήσει τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, όταν προβαίνουν σε δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με τον έρωτά τους, τονίζουν ότι είναι ένα συνηθισμένο ζευγάρι.

Τον Απρίλιο, ο μουσικός απάντησε σε μια ερώτηση ενός θαυμαστή σχετικά με το γάμο του στην επίσημη ιστοσελίδα των Beatles.

«Είμαι περίεργη, όταν είστε μόνοι σας στο σπίτι, μακριά από όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις σας, τι κάνετε για να χαλαρώσετε;» έγραψε μια χρήστης του Facebook με το όνομα Joan. «Ποια είναι τα κοινά σας ενδιαφέροντα;».

Ο ΜακΚάρτνεϊ αποκρίθηκε: «Συζητάμε και ανταλλάσσουμε απόψεις. Τρώμε μαζί μεσημεριανό ή βραδινό. Βασικά, οποιοδήποτε γεύμα, καθώς μας αρέσει πολύ να μαγειρεύουμε».

«Μερικές φορές βλέπουμε μαζί κάτι στην τηλεόραση, και εγώ διαβάζω πάντα πριν κοιμηθώ, συνήθως μια βιογραφία, ενώ η Νάνσι τελειώνει μια σειρά. Είμαστε σαν κάθε άλλο κανονικό ζευγάρι!», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: People